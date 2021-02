Poco, la marque dérivée de Xiaomi, est prête à lancer demain son smartphone Poco M3 en Inde. Le Poco M3 a été lancé dans le monde il y a quelques mois et sera lancé en Inde le 2 février à 12 h 00 (midi) et viendra en tant qu’offre budgétaire performante de la société. Le smartphone sera vendu via Flipkart lors du lancement et sera livré avec un processeur Qualcomm Snapdragon et une configuration de triple caméra arrière. Avant le lancement de Poco M3, voyons à quoi s’attendre de la dernière offre de Poco.

Le Poco M3 succédera au Poco M2 qui a été dévoilé pour la première fois en novembre 2020 sur certains marchés. Le smartphone a été lancé sur certains marchés il y a quelques mois au prix de 149 $ (environ 10900 Rs) et a été lancé dans trois options de couleur – Cool Blue, Poco Yellow et Power Black. Les variantes indiennes du Poco M3 offriront probablement les mêmes options de couleur que Poco a taquiné le smartphone dans la palette de couleurs Cool Blue jusqu’à présent.

La variante globale du Poco M3 est livrée avec un écran Full HD + de 6,53 pouces (1080 x 2340 pixels) avec un rapport écran / corps de 90,34%. Il est alimenté par le SoC Qualcomm Snapdragon 662 octa-core accompagné du GPU Adreno 610. Le téléphone contient 4 Go de RAM et jusqu’à 128 Go de stockage extensible jusqu’à 512 Go via un emplacement pour carte microSD. Le Poco M3 exécute MIUI 12 basé sur Android 10 prêt à l’emploi.

En outre, le smartphone abrite une configuration de triple caméra arrière qui comprend un capteur principal de 48 mégapixels avec un objectif f / 1,79, un capteur secondaire de 2 mégapixels avec un objectif macro f / 2,4 et un capteur de profondeur de 2 mégapixels avec un f / Objectif 2.4. À l’avant, il y a un jeu de tir de 8 mégapixels logé à l’intérieur de l’encoche de la goutte d’eau. Notamment, les caméras arrière prennent en charge des modes tels que le mode Document, le mode nuit, la détection de scène AI, Google Lens, AI Beautify, le mode portrait, etc. Les autres fonctionnalités du Poco M3 incluent la 4G LTE, le Wi-Fi, le Bluetooth, le GPS / A-GPS et une prise casque 3,5 mm. Le téléphone est livré avec une batterie de 6000 mAh prenant en charge la charge rapide de 18 W via le port USB de type C.