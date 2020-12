Motorola est sur le point de lancer son Moto G9 Power dans le pays aujourd’hui. Le Moto G9 Power sera vendu via Flipkart lors de son lancement et sera doté de fonctionnalités telles qu’une triple caméra arrière de 64 mégapixels, une batterie de 6000 mAh avec une charge rapide de 20 W et plus encore. Le lancement intervient quelques jours à peine après le lancement du Moto G 5G de Motorola, lancé au prix de Rs 20999. Le Moto G9 Power avait été lancé en Europe le mois dernier aux côtés du Moto G 5G.

Le Moto G9 Power a été lancé en Europe dans une seule variante de stockage de 4 Go de RAM + 128 Go. On s’attend à ce que le smartphone soit lancé en Inde avec une seule variante également. Le smartphone en Europe a été lancé avec un écran LCD HD + de 6,8 pouces alimenté par un SoC Qualcomm Snapdragon 662. Il devrait être livré avec Android 10 prêt à l’emploi. Sous le capot, le Moto G9 Power sera livré avec un chipset Qualcomm Snapdragon 662 associé à 4 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Le Moto G9 Power coûte 199 euros en Europe (environ 18 000 Rs) et le prix en Inde devrait être similaire à celui en Europe.

En termes d’optique, le Moto G9 Power dispose d’une configuration de triple caméra arrière comprenant un appareil photo principal de 64 mégapixels avec une ouverture f / 1,79, un appareil photo macro de 2 mégapixels avec une ouverture de f / 2,4 et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. À l’avant, le Moto G9 Power dispose d’un appareil photo de 16 mégapixels avec une ouverture f / 2,2. La caméra avant est placée à l’intérieur de la découpe de perforation dans le coin supérieur gauche de l’écran.