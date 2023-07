« Privilège absolu et honneur d’être qui je suis »: Sunil Chhetri s’ouvre sur la fierté de représenter l’Inde et la camaraderie avec Virat Kohli

Le capitaine de l’équipe indienne de football Sunil Chhetri continue d’occuper une place de la plus haute importance dans l’équipe nationale malgré son âge avancé. Le capitaine a servi d’exemple aux jeunes entrant dans l’équipe pour essayer d’imiter. Et à 38 ans, l’attaquant de Secundrabad ne semble pas vouloir ralentir comme en témoignent ses performances de sécurisation du soulier d’or lors du championnat SAFF 2023 récemment conclu, au cours duquel ses 5 buts ont aidé les Blue Tigers à décrocher le prestigieux trophée.

S’adressant à l’émission exclusive ISL « In The Stands », Chhetri a parlé du lien intime qu’il partage avec l’équipe nationale et du sentiment de fierté qui l’envahit chaque fois qu’il enfile le kit bleu.

« Si quelqu’un m’avait donné un livre et m’avait demandé d’écrire ma vie de rêve à l’époque, peut-être que je ne l’aurais pas écrit comme il s’est avéré être. Je le dis avec une extrême humilité. C’est un privilège et un honneur absolu d’être qui je suis. Je suis profondément béni », a déclaré le skipper.

Le nombre d’années que j’ai joué, le nombre de choses que j’ai accomplies, les gens avec qui j’ai partagé le vestiaire, c’est un exploit incroyable. Je suis très reconnaissant à beaucoup de gens pour cela », a déclaré l’attaquant talismanique.

« Je suis Sunil Chhetri. Il n’y en a qu’un et je vis un rêve absolu », a-t-il ajouté.

A LIRE AUSSI | Transfer News LIVE, 11 juillet : Les Spurs font demi-tour sur la vente Harry Kane ? Le PSG en colère contre Kylian Mbappé à cause de son contrat

Bien qu’il soit lui-même un héros national, Chhetri a déclaré qu’il avait vécu des moments où il avait été frappé par les étoiles tout en rencontrant des piliers de divers sports et domaines. Il a parlé de ses expériences avec la légendaire boxeuse Mary Kom, la médaillée olympique Neeraj Chopra et l’acteur bollywoodien par excellence Amitabh Bachchan.

« Chaque fois que je rencontrerai Mary Kom, elle saura qu’un fan est venu la rencontrer. J’ai rencontré Neeraj Chopra. Bien sûr, il est très gentil et il rend le même sentiment. Quand j’ai rencontré M. Bachchan, au début, j’étais un peu hésitant mais j’ai accumulé la force d’aller lui dire que je suis un grand fan », a-t-il révélé.

Chhetri a également fait l’éloge du meilleur joueur à avoir jamais manié un saule, Sachin Tendulkar, et de l’importance pour lui de rencontrer le plus grand batteur de tous les temps.

La première fois que j’ai rencontré (Sachin) Tendulkar, j’étais un peu hésitant. Nous étions tous les deux invités en tant qu’invités principaux à un tournoi de football. Il était très gentil et ce n’est pas souvent que je manque de mots, mais j’hésitais un peu à lui dire exactement à quel point il est important pour moi et pour tout le pays », a déclaré Chhetri au moment où il a rencontré Tendulkar.

A LIRE AUSSI | Une nouvelle bande-annonce pour EA FC 24 suggère l’inclusion d’équipes mixtes dans Ultimate Team

Chhetri a également évoqué le lien qu’il partage avec l’ancien capitaine de l’équipe indienne de cricket et batteur vedette Virat Kohli. Chhetri et Kohli ont tous deux occupé les sièges les plus chauds du sport indien dans leurs domaines respectifs et nourrissent une immense admiration mutuelle l’un pour l’autre.

La paire est connue pour sa forme physique irréprochable et son adhésion à un régime strict qui garantit que les piliers maintiennent leurs performances au plus haut niveau possible afin de fournir les meilleures performances du kit indien.

« Nous parlons de beaucoup de choses normales. Nous partageons beaucoup de rires. Nous partageons beaucoup de blagues et beaucoup de choses drôles. J’ai eu beaucoup de discussions profondes et significatives. Ce n’est pas comme si nous parlions 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a des phases où on ne se parle pas pendant des mois mais le mieux c’est qu’il comprenne et moi aussi. Mais on rattrape exactement là où on l’a laissé », a expliqué le joueur de 38 ans.

Chhetri a également ajouté que les moments d’immense pression qui surviennent en raison de leur position dans leurs domaines respectifs et de la main tendue qu’ils se sont tendue pendant les périodes de stress ont enrichi leur camaraderie.

« Les quelques fois où j’ai ressenti la chaleur de qui je suis et le besoin de performer et les quelques fois où il a ressenti la chaleur de qui il est et le besoin de performer, c’est exactement quand nous avons discuté. Il comprend que tout le monde ne peut pas comprendre ce que nous traversons et cela frappe juste la bonne note », a-t-il expliqué.