«Il est honteux pour les institutions européennes d’avoir une preuve claire qu’il s’agit d’une poursuite politique par un État membre [of the EU] et de collaborer et de faire partie de ces poursuites, » a-t-il déclaré, soulignant qu’il avait été élu au Parlement européen par le peuple de Catalogne qui soutenait ses vues. Puigdemont a ajouté qu’il avait espéré que l’UE enverrait à Madrid un message qu’ils doivent « résoudre les conflits politiques en utilisant des outils politiques. »

