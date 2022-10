Pritzker supprime certaines exigences de test de l’État COVID-19 et les règles de masque dans les établissements de santé – Shaw Local

Le gouverneur de l’Illinois, JB Pritzker, a annoncé lundi que certaines exigences de test de l’État COVID-19 et les mandats de masque dans les établissements de santé seraient assouplies dans tout l’État, avec effet immédiat.

Le décret exécutif mis à jour supprime les exigences de test hebdomadaires pour les travailleurs de la santé et des soins de longue durée non vaccinés. La commande déclenchera également une mise à jour de la politique de l’IDPH sur les masques/couvre-visages. Les couvre-visages ne sont plus nécessaires dans tous les établissements de santé, mais sont toujours recommandés dans les établissements de santé dans les zones de transmission communautaire élevée, conformément aux directives du CDC. Enfin, l’ordonnance modifiée supprime le mandat de vaccination délivré par l’État pour les employés des soins de longue durée et des soins de santé, conformément aux directives du CDC.

«Grâce aux efforts considérables de nos travailleurs de la santé et de nos résidents, l’Illinois a mieux réussi à assurer la sécurité de notre population grâce aux vaccins, aux rappels et au masquage, ce qui nous met en mesure de continuer à réduire les exigences en matière de soins de santé conformément au CDC. “, a déclaré Pritzker dans un communiqué de presse. « Le COVID-19 est en passe de devenir endémique, comme la grippe, mais il représente toujours une menace réelle pour nos communautés immunodéprimées et handicapées. Ici, dans l’Illinois, nous prenons soin les uns des autres – c’est ce qui nous définit en tant qu’Illinoisiens. Continuons à être à la hauteur de ces idéaux en nous masquant et en testant lorsque nous avons des symptômes et en recevant des injections de rappel COVID-19 – comme je l’ai fait récemment – ​​afin que nous puissions protéger nos voisins.

Bien que le mandat de vaccination ait été supprimé au niveau de l’État, une règle fédérale des Centers for Medicare and Medicaid Services exigeant la vaccination des travailleurs des établissements certifiés Medicare/Medicaid reste en vigueur. Le décret exécutif modifié de l’État n’a pas d’incidence sur cette exigence et de nombreux sites de soins de santé et de SLD de l’Illinois continueront d’avoir un mandat de vaccin COVID-19 en vertu de cette règle fédérale. Comme toujours, les employeurs sont encouragés à mettre en place des réglementations appropriées en matière de tests, de vaccination et de masquage s’ils le souhaitent.

“Alors que nous continuons à apprendre à vivre avec le COVID-19, il est important que l’État de l’Illinois adapte ses politiques pour mieux s’aligner sur les directives fédérales”, a déclaré le directeur de l’IDPH, le Dr Sameer Vohra, dans un communiqué de presse. « Le Département continue de surveiller de près le COVID-19. Et nous travaillons avec nos partenaires des soins de santé et des soins de longue durée pour promouvoir la mise à jour des vaccinations, rendre les traitements disponibles et protéger notre personnel de santé. Le décret exécutif mis à jour démontre la capacité de notre État à combattre efficacement le COVID-19 avec les nombreux outils avancés à notre disposition qui peuvent à la fois prévenir et traiter cette maladie. Je continue d’encourager tous nos résidents, mais surtout ceux qui sont les plus à risque de conséquences graves, à profiter des vaccins et des traitements disponibles pour se protéger et protéger leur famille.

Le département de la santé publique de l’Illinois a annoncé 4 116 nouveaux cas confirmés et probables de COVID-19 et 10 décès supplémentaires pour vendredi, samedi et dimanche combinés. L’IDPH ne met pas à jour son tableau de bord de données le week-end.

Dimanche soir, l’Illinois comptait 912 patients COVID-19 à l’hôpital. Parmi ceux-ci, 99 se trouvaient dans des unités de soins intensifs et 31 étaient sous ventilateurs.

Du vendredi au dimanche, l’État a administré 70 067 vaccins.

Depuis le tableau de bord des données de l’IDPH :

Taux de cas pour 100 000 : 12,9 (en hausse de 1,2 par rapport à la mise à jour de vendredi)

Pourcentage de lits de soins intensifs disponibles : 23%

Admissions à l’hôpital pour un diagnostic de COVID-19 (moyenne mobile sur sept jours) : 44 (en baisse de 18 par rapport à la mise à jour de vendredi, mais la notification est retardée au niveau fédéral, par IDPH)

Décès hebdomadaires signalés : 52

L’Illinois a enregistré 3 788 199 cas au total de virus et 35 135 personnes sont décédées.

Mise à jour comté par comté: À la mi-avril, l’IDPH fournira une mise à jour comté par comté axée sur le taux de cas pour 100 000 personnes, le pourcentage de lits de soins intensifs disponibles, une moyenne mobile sur sept jours des admissions à l’hôpital diagnostiquées par COVID-19 et hebdomadaire des morts.

La définition d’une hospitalisation pour COVID-19 est comme suit: la moyenne sur sept jours du nombre quotidien d’admissions à l’hôpital ayant reçu un diagnostic de COVID-19, mesurée à l’aide du système de surveillance syndromique de l’Illinois.

L’Illinois recueille toutes les visites aux urgences et aux patients hospitalisés grâce à la surveillance syndromique de tous les hôpitaux de soins aigus de l’Illinois en temps quasi réel. Les données sont présentées avec un décalage de trois jours pour laisser le temps au diagnostic d’être signalé.

Comté Taux de cas/100 000 % de lits de soins intensifs disponibles Admissions à l’hôpital diagnostiquées COVID-19

(moyenne mobile sur 7 jours) Hebdomadaire

des morts bureau 21.2 23 0 0 Chicago 10.8 22 8 9 DeKalb 11.2 23 0 0 DuPage 15.6 29 4 1 grincheux 13.2 23 0 0 Kane 12.6 29 1 1 Kendall 9.2 23 0 0 Lac 12.8 28 2 4 la salle 9.9 23 0 1 Lee 7.5 23 0 0 McHenry 13.1 28 2 3 Lorgner 15.1 23 0 1 De banlieue

Cuisiner 12.6 22 12 12 Côté blanc 13.6 23 0 2 Sera 13.7 20 2 1

Mise à jour des vaccins : Lundi, l’IDPH a signalé qu’un total de 29 581 975 doses de vaccins COVID-19 avaient été distribuées dans tout l’État, avec 24 311 033 vaccins administrés.

Lundi, 8 383 542 Illinoisiens ont été entièrement vaccinés, soit 65,80 % de la population. L’Illinois a une population de 12 741 080 personnes.

Numéros CDC :

Parmi les résidents de l’Illinois âgés de 5 ans et plus :

Complètement vaccinés : 8 869 821 (74,4 %)

Au moins 1 dose : 9 805 421 (82,2 %)

Parmi les résidents de l’Illinois de 12 ans et plus :

Complètement vaccinés : 8 428 943 (77,8 %)

Au moins 1 dose : 9 307 448 (85,9 %)

Parmi les résidents de l’Illinois de 18 ans et plus :

Complètement vaccinés : 7 776 603 (78,9 %)

Au moins 1 dose : 8 593 344 (87,2 %)

Parmi les résidents de l’Illinois de 65 ans et plus :

Complètement vaccinés : 1 845 354 (90,3 %)

Au moins 1 dose : 1 994 743 (95 %)

Il peut y avoir jusqu’à 72 heures de retard dans les rapports des fournisseurs de soins de santé sur les vaccins administrés.

Dans le nord de l’Illinois, voici le pourcentage de la population entièrement vaccinée par comté :

Chicago : 69,38 %

Cuisinier de banlieue : 73,41 %

Lac : 71,17 %

Mc Henry : 66,46 %

DuPage : 76,14 %

Kane : 67,01 %

Volonté : 67,29 %

Kendal : 70,22 %

La Salle : 58,78 %

Grincheux : 58,14 %

De Kalb : 56,87 %

Lutte : 57,27 %

Lee : 59,24 %

Côté blanc : 52,15 %

Bureau : 57,08 %