Pritzker signe un projet de loi élargissant les services de Medicaid – Shaw Local

SPRINGFIELD – Les résidents de l’Illinois qui bénéficient d’une couverture santé via Medicaid ont désormais accès à un large éventail de services, notamment des conseils en santé mentale, un traitement de la toxicomanie, un sevrage tabagique et des services dentaires.

Le gouverneur JB Pritzker a signé mardi Projet de loi du Sénat 2294qui a été adopté à l’unanimité par les deux chambres lors de la session législative de printemps.

“Cette législation que je promulgue aujourd’hui est le produit de notre groupe de législateurs passionnément dévoués, bipartites et bicaméraux qui font partie du groupe de travail législatif Medicaid”, a déclaré Pritzker lors d’une cérémonie de signature de projet de loi dans la banlieue de Chicago. “… Pour tous les opposants qui semblent toujours mal parler de l’état de l’Illinois, peu d’autres États peuvent dire qu’ils ont un engagement annuel partagé des deux côtés de l’allée pour déterminer comment rendre l’accès aux soins de santé pour des millions d’Illinoisiens qui comptez encore mieux sur Medicaid.

Parmi de nombreuses dispositions, le projet de loi prévoit que les personnes couvertes par Medicaid continueront d’être éligibles tout au long de l’urgence de santé publique COVID-19 et jusqu’à 12 mois après l’expiration de l’urgence.

Il demande également au ministère de la Santé et des Services familiaux d’établir un programme de mise en place de cliniques communautaires certifiées de santé comportementale d’ici le 1er janvier 2022 et d’élaborer une «stratégie globale de santé comportementale» qui doit être soumise au gouverneur et général. Assemblée avant le 1er juillet 2022.

D’autres dispositions incluent la reconnaissance des spécialistes du soutien aux anciens combattants en tant que professionnels de la santé mentale dans le cadre du plan Medicaid de l’État ; la couverture des programmes de sevrage tabagique individuels et collectifs ; exiger un traitement hospitalier pour toute personne victime d’une surdose ou d’un sevrage d’opioïdes s’il est jugé médicalement nécessaire ; la couverture des médicaments pour les greffes de rein, quel que soit le statut de résidence du patient aux États-Unis ; et en prévoyant une augmentation de 10%, jusqu’au 31 mars 2022, des taux de remboursement pour les résidences avec services de soutien, à payer avec des fonds fédéraux de l’American Rescue Plan Act.

Le chef de la majorité à la Chambre, Greg Harris, démocrate de Chicago et membre du groupe de travail Medicaid, a déclaré que le projet de loi de cette année vise à remédier à de nombreuses disparités en matière de soins de santé qui existent dans l’Illinois depuis des années mais qui ont été exacerbées par la pandémie de COVID-19.

“C’est quelque chose que nous, à la législature, faisons chaque année pour améliorer les soins de santé pour les habitants de tous les coins de l’État de l’Illinois, mais ce sera vraiment le premier projet de loi omnibus post-COVID”, a-t-il déclaré. “Et en cela, nous avons appris beaucoup de leçons de l’année dernière sur les inégalités et les disparités et les communautés les plus durement touchées par COVID. Beaucoup d’entre eux sont couverts par l’Illinois Medicaid. Certaines de ces personnes n’étaient pas couvertes du tout. Aujourd’hui est donc la première étape parmi de nombreuses étapes pour étendre la couverture et l’accès afin de le rendre plus convivial et de réduire les disparités dans l’accès aux soins de santé.

Pénurie critique de sang

La signature du projet de loi de mardi a eu lieu à l’hôpital Advocate Good Samaritan de Downers Grove, une banlieue sud-ouest de Chicago, où les responsables de la santé menaient également une collecte de sang pour faire face à une pénurie critique qui sévit dans tout l’État et le pays.

Bill Rhoades, médecin-chef de l’hôpital, a déclaré que la consommation de sang à l’échelle nationale avait récemment augmenté d’environ 10%, en grande partie en raison de l’augmentation des visites aux urgences.

Joy Squier, responsable régionale des communications pour la Croix-Rouge américaine dans l’Illinois, a déclaré que la pénurie est particulièrement critique alors que le pays se dirige vers le pic d’activité estivale.

“Alors que l’été est traditionnellement une période où les dons de sang diminuent, cette année est particulièrement difficile car de nombreux Américains reçoivent leurs vaccins, reprennent leurs activités estivales et, après plus d’un an d’interactions limitées, font ce qui est amusant et ce que nous voulons tous faire. ,” dit-elle. “Mais cela entraîne une baisse de la participation.”

Elle a déclaré que les gens peuvent prendre rendez-vous pour faire un don dans une banque de sang de leur région en visitant le site Web RedCrossBlood.org ou en appelant le 1-800-RED CROSS (1-800-733-2767).

