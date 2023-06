Pritzker signe des projets de loi modifiant le marché de l’assurance maladie de l’Illinois – Shaw Local

SPRINGFIELD – Le gouverneur JB Pritzker a signé mardi une loi qui modifiera radicalement le marché de l’assurance maladie dans l’Illinois.

Les mesures établissent un échange basé sur l’État pour les polices vendues en vertu de la loi sur les soins abordables et donnent au département des assurances de l’Illinois le pouvoir de modifier ou de rejeter les augmentations de taux proposées.

« Depuis le premier jour de mon administration, je me suis engagé à rendre les soins de santé plus équitables, holistiques et accessibles », a déclaré Pritzker lors d’une cérémonie de signature de projet de loi à Chicago. « Avec ces projets de loi, nous n’augmentons pas seulement l’accès à des soins préventifs abordables, nous améliorons la qualité de vie de millions de personnes qui habitent l’Illinois. »

En vertu de la loi sur les soins abordables, les personnes qui ne sont pas éligibles à Medicaid mais qui n’ont pas accès à une assurance maladie abordable par l’intermédiaire de leur employeur peuvent acheter des polices subventionnées via un échange en ligne géré par le gouvernement fédéral ou leur gouvernement d’État.

L’Illinois, cependant, faisait partie des États qui ont choisi de ne pas créer leur propre bourse. Au lieu de cela, il paie des frais annuels afin que les résidents de l’Illinois puissent utiliser l’échange fédéral.

Cela changera sous Projet de loi interne 579qui appelle le Département des assurances à mettre en place une bourse étatique qui sera pleinement opérationnelle d’ici 2026.

Dana Popish Severinghaus, directrice du département des assurances, a déclaré lors d’une interview après la signature du projet de loi que le fait d’avoir un échange basé sur l’État facilitera finalement la recherche d’assurance pour les consommateurs de l’Illinois.

« Je pense que c’est finalement notre objectif que les consommateurs de l’Illinois puissent avoir un guichet unique où, qu’ils aient besoin de s’inscrire à un plan ACA ou à un plan Medicaid ou, vous savez, leur famille est divisée, nous pouvons le faire en un seul endroit pour pour que ce soit aussi simple que possible », a-t-elle déclaré.

Pritzker a déclaré mardi que le fait d’avoir un échange basé sur l’État donnerait à l’Illinois la flexibilité d’offrir plus de périodes d’inscription au cours de l’année que les offres d’échange fédérales et de se coordonner avec des organisations à but non lucratif qui aident les gens à naviguer sur le marché.

Mais peut-être plus important encore, a déclaré Pritzker, cela protégera les consommateurs de l’Illinois de tout changement potentiel dans la politique fédérale. Pendant l’administration Trumple financement de la publicité et des groupes à but non lucratif pour aider les gens à souscrire à une assurance a été réduit et le nombre annuel de jours d’inscription a été réduit de moitié environ.

« Je suggère que si Joe Biden perdait sa réélection au profit d’un républicain, les gens perdraient leur couverture de soins de santé à l’échelle nationale ou perdraient leur accès à cet échange fédéral, mais ils ne perdraient pas l’accès à l’échange de l’Illinois », a déclaré Pritzker. .

Pritzker a également signé Projet de loi interne 2296qui, pour la première fois, donne aux régulateurs des assurances de l’Illinois le pouvoir d’examiner les modifications des taux d’assurance maladie et, si nécessaire, de modifier ou de rejeter les modifications proposées – autorité que les régulateurs de 41 autres États possèdent déjà.

En vertu du projet de loi, à partir de 2025, les entreprises qui proposent des polices d’assurance maladie individuelles et en petits groupes devront soumettre leurs propositions de tarifs pour l’année suivante au Département des assurances, qui publiera ces offres sur son site Web. Après une période de consultation publique de 30 jours, le ministère approuvera, modifiera ou rejettera les modifications tarifaires proposées.

Le projet de loi demande également au département de publier un rapport annuel sur la couverture de l’assurance maladie, l’abordabilité et les tendances des coûts dans l’Illinois, y compris des éléments tels que les tendances des coûts par principale catégorie de services, y compris les médicaments sur ordonnance ; les modèles d’utilisation par grande catégorie de services ; l’impact des changements de prestations; tendances des inscriptions; et les changements démographiques.

La sénatrice d’État Laura Fine, D-Glenview, a déclaré lors d’un entretien séparé avant la signature du projet de loi que ces changements rendront la tarification de l’assurance maladie plus transparente pour les consommateurs et donneront aux régulateurs la possibilité de déterminer si les consommateurs sont surfacturés.

« L’industrie de l’assurance dépose ses plans auprès du Département des assurances, et bien que le département passe par le processus actuariel, il ne peut pas rejeter un taux », a-t-elle déclaré.

En vertu de la nouvelle loi, a-t-elle déclaré, les régulateurs pourront rejeter des taux déraisonnablement élevés ainsi que des taux si bas qu’ils pourraient exposer la compagnie d’assurance à un risque financier.

Capitol News Illinois est un service d’information non partisan à but non lucratif couvrant le gouvernement de l’État et distribué à plus de 400 journaux dans tout l’État. Il est financé principalement par l’Illinois Press Foundation et la Robert R. McCormick Foundation.