Pritzker signe des projets de loi élargissant les protections pour les Amérindiens – Shaw Local

SPRINGFIELD – Le gouverneur JB Pritzker a signé vendredi un ensemble de projets de loi étendant les protections culturelles aux Amérindiens de l’Illinois et exigeant l’enseignement de l’histoire amérindienne dans les écoles publiques.

Lors d’une cérémonie de signature de projet de loi à Schaumburg, Pritzker a souligné trois sites historiques importants dans l’histoire des Amérindiens dans l’Illinois – le Maison Buel le long du Cherokee Trail of Tears dans le comté de Pope; le Pierre Ménard Maison dans le comté de Randolph ; et le Monticules de Kincaid qui contiennent les vestiges d’une ville amérindienne – et a déclaré que l’Illinois devait reconnaître son rôle dans un chapitre sombre de l’histoire.

« Ces trois sites sont situés à l’intérieur des frontières de notre État et ils représentent certaines des parties les plus laides de notre histoire », a-t-il déclaré. « C’est à nous de réparer les torts du passé et de tracer une nouvelle voie, une voie qui éduque notre peuple afin que nous ne répétions pas les péchés du passé. »

Projet de loi interne 3413, la loi sur la protection des restes humains, établit des procédures pour le traitement des restes humains et des lieux de sépulture découverts dans l’Illinois. Il autorise également le ministère des Ressources naturelles à travailler avec le musée d’État de l’Illinois et les représentants des tribus ayant des liens historiques avec l’Illinois pour établir un cimetière pour la réinhumation des restes et des matériaux amérindiens rapatriés.

L’Illinois a le deuxième plus grand collection de restes amérindiens non rapatriés aux États-Unis, hébergée par l’Illinois State Museum. Le musée détient cette collection malgré l’adoption en 1990 de la loi fédérale sur la protection et le rapatriement des sépultures amérindiennes.

Projet de loi du Sénat 1446 exige que les districts scolaires autorisent les élèves à porter des articles d’importance culturelle, ethnique ou religieuse lors de l’obtention de leur diplôme d’études secondaires. Cela a été provoqué en partie par un incident en 2022 lorsqu’un étudiant amérindien, Nimkii Curley, à l’Evanston Township High School a appris qu’il ne pouvait pas traverser la scène pour recevoir son diplôme avec une plume d’aigle et un travail de perles sur sa casquette et sa robe.

Et Projet de loi interne 1633 rend obligatoire l’enseignement de l’histoire amérindienne dans tous les cours d’études sociales qui enseignent l’histoire et le gouvernement américains.

Parmi les personnes présentes à la signature du projet de loi vendredi se trouvait Joseph « Zeke » Rupnick, président de la Nation Potawatomi de la bande des Prairies. Cette nation était autrefois basée dans le comté de DeKalb, dans l’Illinois, mais le General Land Office des États-Unis a saisi cette terre en 1849 et l’a vendue aux enchères publiques.

La nation a maintenant son siège social dans le nord-est du Kansas où elle exploite un hôtel et casinomais législation en instance au Congrès rendrait plus de 130 acres aux Potawatomi et leur fournirait environ 50 millions de dollars en fonds de règlement qui pourraient être utilisés pour racheter des terres supplémentaires sur ou à proximité de la réserve d’origine.

« Les projets de loi signés ici aujourd’hui indiquent clairement que l’Illinois comprend qu’il ne suffit pas que nous existions simplement dans un pays, dans un État construit sur des terres amérindiennes, mais nous devons être inclus dans la société avec des droits égaux. et le respect », a déclaré Rupnick.

