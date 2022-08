Pritzker regarde les entreprises de l’Indiana après la signature de la loi sur l’avortement – Shaw Local

SPRINGFIELD – Le gouverneur démocrate JB Pritzker a déclaré cette semaine qu’il s’adressait activement aux entreprises de l’Indiana et d’autres États qui ont récemment adopté des lois restrictives sur l’avortement dans l’espoir d’attirer ces entreprises dans l’Illinois.

« Eh bien, j’ai déjà contacté des entreprises qui sont touchées dans l’Indiana. Je veux m’assurer qu’ils savent qu’ils sont les bienvenus dans l’Illinois, quelle que soit l’expansion qu’ils envisagent de faire, que nous accueillons leurs employés », a déclaré Pritzker lors d’une conférence de presse lundi.

Ses commentaires sont intervenus quelques jours seulement après que le gouverneur de l’Indiana, Eric Holcomb, un républicain, signé dans la loi une interdiction quasi totale des avortements dans cet État, faisant de l’Indiana le premier État à promulguer une nouvelle loi restreignant l’avortement depuis que la Cour suprême des États-Unis a annulé en juin la décision historique de 1973 dans Roe v. Wade qui avait auparavant légalisé l’avortement dans tout le pays.

La nouvelle loi de l’Indiana interdit la procédure sauf en cas de viol, d’inceste, d’anomalies fœtales mortelles ou lorsque la vie de la personne enceinte est en danger.

Le lendemain de la signature de ce projet de loi par Holcomb, le géant pharmaceutique Eli Lilly and Company, l’un des plus grands employeurs de l’État, a publié une déclaration indiquant qu’il chercherait à étendre ses effectifs en dehors de son État d’origine.

“Nous craignons que cette loi n’entrave la capacité de Lilly – et de l’Indiana – à attirer divers talents scientifiques, techniques et commerciaux du monde entier”, a déclaré la société. “Bien que nous ayons étendu la couverture de notre plan de santé des employés pour inclure les voyages pour les services de reproduction non disponibles localement, cela peut ne pas être suffisant pour certains employés actuels et potentiels.”

Cette déclaration a contribué à souligner les retombées croissantes de la décision de la Cour suprême enDobbs c.Jackson Women’s Health Organizationla décision qui a renversé Roe, exposant à la fois les conséquences politiques et économiques de la décision.

Selon le Institut Guttmacherune organisation de recherche et de politique qui soutient le droit à l’avortement, l’Illinois est l’un des rares États – et le seul État du Midwest – à avoir des lois protégeant spécifiquement l’accès aux services d’avortement.

Bien que l’Indiana ait été le premier État depuis la décision Dobbs à promulguer une nouvelle loi restreignant l’avortement, plusieurs autres États avaient des soi-disant «lois de déclenchement» dans les livres qui n’entraient en vigueur qu’une fois Roe v. Wade a été annulé. D’autres, y compris le Wisconsin, avaient des lois dormantes sur les livres qui étaient antérieures à Roe et étaient inapplicables jusqu’à ce que Roe soit annulé.

Mais le mardi 2 août, les électeurs de l’État conservateur du Kansasmassivement rejeté un amendement constitutionnel proposé qui aurait donné à la législature de leur État un large pouvoir d’adopter des restrictions à l’avortement, une réponse à une décision de la Cour suprême de l’État de 2019 qui a conclu que la constitution de l’État protégeait le droit à l’avortement.

Dans l’Illinois, Pritzker a travaillé avec des défenseurs du droit à l’avortement pour élargir l’accès à la procédure, faisant même la promotion des lois plus permissives de l’État pour encourager les patients d’autres États à se rendre ici pour des services.

Le jeudi 4 août, Pritzker a annoncé que l’État augmenterait de 20 % son taux de remboursement Medicaid pour les services d’avortement, à compter du 1er septembre, afin de fournir des ressources accrues aux prestataires d’avortement qui constatent une augmentation du nombre de patients en raison de l’arrivée de femmes. Illinois d’autres États.

“Les prestataires d’avortement de l’Illinois ont fait des heures supplémentaires depuis que la Cour suprême a annulé Roe v. Wade”, Pritzkerdit dans un communiqué annonçant le changement. «Ils ont besoin de soutien alors qu’ils assument ce nouveau fardeau en première ligne de ce combat. Les soutenir avec des augmentations de remboursement leur permet de se concentrer sur leur travail important sans se soucier de la hausse des coûts des fournitures et des services. »

Cette décision a suscité une vive réprimande de la part d’Illinois Right to Life, un groupe qui s’oppose au droit à l’avortement, qui a qualifié cette action d ‘”incroyable détournement de fonds par le gouvernement de l’Illinois”.

“Comme la plupart des lois sur l’avortement de l’Illinois, cette augmentation du financement de l’avortement par les contribuables est en opposition directe avec ce que la majorité des Américains pensent à ce sujet”, a déclaré la directrice exécutive du groupe, Amy Gehrke, dans un communiqué.

Pritzker a également tenté de faire du droit à l’avortement une question centrale dans sa campagne pour sa réélection pour un second mandat, opposant son soutien à ces droits aux vues du candidat républicain, le sénateur d’État Darren Bailey, de Xenia, qui en 2017 a comparé l’avortement en les États-Unis à l’Holocauste nazi.

“La tentative d’extermination des Juifs de la Seconde Guerre mondiale ne se compare même pas à une ombre de la vie qui a été perdue avec l’avortement depuis sa légalisation”, a déclaré Bailey dans undéclaration vidéo à l’époque.

D’autres républicains de l’Illinois ont pris leurs distances avec de telles remarques tout en soutenant Bailey comme gouverneur. Le représentant d’État Tom Demmer, de Dixon, le candidat du GOP au poste de trésorier de l’État, a déclaré lors d’une conférence de presse mardi qu’il ne voulait pas que l’avortement soit un problème majeur lors des élections.

“Vous savez, nous parlons, encore une fois, de certaines des choses pour lesquelles les républicains de l’Illinois se sont battus – des cartes équitables, des limites de mandats, le rejet de (l’) impôt progressif (sur le revenu). Ce sont des choses qui bénéficient d’un large soutien bipartisan », a-t-il déclaré. “C’est le genre de choses pour lesquelles nous allons nous battre et construire une coalition majoritaire autour.”

Capitol News Illinois est un service d’information à but non lucratif et non partisan couvrant le gouvernement de l’État et distribué à plus de 400 journaux dans tout l’État. Il est financé principalement par l’Illinois Press Foundation et la Robert R. McCormick Foundation.