Pritzker peut-il empêcher l’annulation de son veto sur la législation nucléaire ? – Shaw Local

Le gouverneur JB Pritzker a subi certaines critiques en opposant son veto à une loi visant à éliminer le moratoire de l’État sur la construction de nouveaux réacteurs nucléaires, vieux de plusieurs décennies.

Pritzker a été interrogé à nouveau sur le sujet récemment et il a déclaré qu’il signerait une version du projet de loi si elle limitait les nouvelles constructions à ce que l’on appelle les petits réacteurs modulaires (SMR).

« Les petits réacteurs modulaires sont très bénéfiques », a déclaré Pritzker aux journalistes, soulignant que la technologie n’était pas encore prête à être déployée. « Ils semblent très bien fonctionner et ils semblent sûrs, mais il leur faudra encore plusieurs années de tests. »

Lorsqu’on lui a demandé comment il pouvait être sûr de mettre un terme à l’annulation du veto, il a répondu que de nombreux législateurs ne savaient pas que le projet de loi avait été modifié. « La semaine dernière, les choses vont très vite », a déclaré Pritzker à propos de la fin des sessions législatives du printemps. « Tous les législateurs ne savent pas qu’un amendement apporte réellement un changement majeur, et pas seulement un changement mineur. »

Mais les législateurs qui ont fait passer le projet de loi à l’Assemblée générale ont pris ombrage des affirmations du gouverneur, notant que neuf jours se sont écoulés entre l’introduction de l’amendement final et le vote de la Chambre. Ils ont également affirmé avoir travaillé dur sur le projet de loi final et que les membres étaient pleinement conscients de ce qui se passait.

Le projet de loi 76 du Sénat, tel qu’initialement présenté par la sénatrice Sue Rezin (R-Morris), aurait ouvert la porte spécifiquement aux SMR. Pritzker a indiqué qu’il aurait signé quelque chose de similaire à ce projet de loi s’il n’avait pas été modifié de manière aussi significative. « Je crois fermement que nous devrions installer des petits réacteurs modulaires dans l’Illinois », a-t-il affirmé.

Mais Rezin a ensuite amendé son projet de loi pour supprimer son précédent texte réglementaire sur les SMR et l’a limité à la simple suppression du moratoire nucléaire de longue date de l’État. Le projet de loi de Rezin a été amendé à la Chambre par le représentant Lance Yednock (Démocrate d’Ottawa) pour ajouter un libellé exigeant que toutes les nouvelles centrales nucléaires soient des « réacteurs nucléaires avancés » tels que définis dans la loi fédérale. Le gouverneur affirme qu’une telle rédaction ouvrirait la porte à des centrales nucléaires à grande échelle, ce à quoi il s’oppose. D’autres contestent vivement cette notion, notamment Rezin.

Le problème pour Pritzker est que le projet de loi a été adopté par la Chambre avec une forte majorité bipartite de 84 voix, soit bien plus que les 71 nécessaires pour annuler son veto. Le Sénat, en revanche, a voté par 36 voix contre 14 en faveur de l’amendement de Yednock, le strict minimum nécessaire pour une dérogation.

Rezin a déclaré à une station de radio locale que le président de la Chambre, Chris Welch, « a indiqué qu’il ne présenterait pas le projet de loi ». Le message de veto de Pritzker déclarait qu’il avait opposé son veto au projet de loi, « à la demande de l’équipe dirigeante du président de la Chambre et des défenseurs ».

Mais le président de la Chambre lui-même n’a fait aucun commentaire public sur la législation, et un porte-parole de Welch m’a dit : « Nous allons soumettre cela au caucus avant qu’une décision d’annulation ne soit prise. »

« L’amendement présenté à la Chambre était une réponse directe aux préoccupations exprimées par le gouverneur, donc cela sort vraiment du champ de gauche pour tout le monde », a déclaré le leader républicain du Sénat, John Curran, à un journaliste la semaine dernière. D’autres ont affirmé la même chose.

Mais un examen des messages électroniques échangés entre les parrains du projet de loi et d’autres n’en montre qu’un seul provenant du bureau du gouverneur, et cet e-mail était un simple remerciement pour avoir informé le bureau de l’amendement de Yednock.

« Le sénateur Rezin et moi avons parlé avec le gouverneur au printemps », a déclaré Yednock. « Il a dit qu’il était favorable au nucléaire. Je ne peux pas dire qu’il y en avait plus que ça. Rezin a déclaré qu’elle et Yednock avaient rencontré le gouverneur pendant une demi-heure au printemps et que le gouverneur avait déclaré qu’il était d’accord avec l’idée de lever le moratoire pour faire place aux petits réacteurs modulaires.

Certains des partisans de l’énergie nucléaire avec lesquels j’ai parlé semblent se rendre compte que si le gouverneur réussit à mettre un terme à l’annulation du veto, leur problème pourrait s’enliser, voire disparaître.

Le gouverneur semble jouer sur les deux tableaux sur ce sujet. Après tout, le personnel du président de la Chambre a été impliqué dans la rédaction de l’amendement, de sorte que les partisans pensent que le gouverneur était au courant depuis le début. Certains écologistes ne veulent rien avoir à faire avec une quelconque relance nucléaire, petite ou grande. Ainsi, le gouverneur peut les apaiser avec son veto, tout en affirmant publiquement être du côté d’une source d’énergie zéro carbone.

S’il bluffe, les partisans du nucléaire devraient le faire, présenter un nouveau projet de loi qui expose clairement leurs intentions et le déposer sur son bureau.

Rich Miller publie également Capitol Fax, un bulletin politique quotidien, et CapitolFax.com.