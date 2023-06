Pritzker met le sceau final sur le plan de dépenses de l’État de 50,4 milliards de dollars – Shaw Local

CHICAGO – Le gouverneur JB Pritzker a signé mercredi le budget de fonctionnement de l’État pour l’exercice à venir, marquant le premier plan de dépenses de son deuxième mandat en tant que gouverneur.

Le plan de dépenses de 50,4 milliards de dollars prévoit environ 50,6 milliards de dollars de revenus pour l’exercice qui commence le 1er juillet, soit un excédent prévu d’environ 183 millions de dollars, selon le bureau du gouverneur. Cette estimation des revenus serait légèrement inférieure ou à peu près égale à ce qui est perçu en recettes fiscales pour l’année en cours, en fonction des recettes finales de juin.

Le lieu de la signature du projet de loi, généralement choisi pour souligner un aspect important du budget, était le campus Belmont Cragin de Christopher House à Chicago, une école à charte qui dessert principalement les familles hispaniques à faible revenu.

La signature a été suivie par un who’s who des démocrates d’État, avec le gouverneur, le président de la Chambre Emanuel « Chris » Welch, D-Hillside, le président du Sénat Don Harmon, D-Oak Park et divers membres des équipes de direction démocrate et de négociation budgétaire de la législature. .

Plusieurs d’entre eux ont souligné les investissements du budget dans l’éducation.

« Les services de la naissance à cinq ans et la préparation à la maternelle sont à la base du reste des expériences éducatives de nos enfants », a déclaré Pritzker.

Le budget comprend le financement du lancement du programme d’éducation préscolaire « Smart Start Illinois » de Pritzker. Plus tôt cette année, il a visité l’État pour promouvoir l’augmentation des dépenses en pré-K et en maternelle, qui comprend 130 millions de dollars pour financer un nouveau système de contrats pour les travailleurs de la petite enfance et augmenter le financement de l’État pour les subventions globales à la petite enfance de 75 millions de dollars. « Smart Start » comprend également un financement supplémentaire pour les programmes d’intervention précoce et de visites à domicile.

Le budget augmente également les dollars de l’État affectés à la formule de financement de la maternelle à la 12e année de 350 millions de dollars – le montant prévu chaque année dans la loi de l’État – et consacre 45 millions de dollars à un programme pilote de trois ans pour pourvoir les postes vacants d’enseignants et offrir des bourses aux futurs enseignants. C’est moins que les 70 millions de dollars pour ce programme que Pritzker a inclus dans sa proposition de budget de février.

L’enseignement supérieur, une priorité budgétaire de longue date de Pritzker, verra également un financement accru. Il s’agit notamment d’une augmentation de 100 millions de dollars du financement du programme de bourses monétaires de l’État, qui offre des bourses d’études en fonction des besoins. Il s’agit d’une augmentation de 75 % du financement des subventions MAP depuis 2019. Le budget comprend également une augmentation de 15 millions de dollars du programme de bourses d’études fondées sur le mérite AIM HIGH et une augmentation de 3,8 millions de dollars du programme de bourses d’études pour les enseignants des minorités.

Malgré l’éloge de l’implication républicaine dans les négociations budgétaires tout au long de la session législative, le chef de la minorité au Sénat, John Curran, R-Downers Grove, a critiqué le budget global dans une déclaration de mercredi tout en notant qu’il comprenait un terrain d’entente entre les deux partis.

« Nous avons négocié de bonne foi et, par conséquent, il y a des priorités communes dans ce budget, en particulier pour soutenir les personnes ayant une déficience intellectuelle et investir dans l’éducation », a déclaré Curran.

Aucun républicain dans les deux chambres n’a voté pour le plan.

A la Chambre, le débat a été plus tendu. La négociatrice budgétaire républicaine Norine Hammond, de Macomb, a déclaré que le GOP était essentiellement exclu du processus budgétaire par les démocrates de la Chambre. Elle avait précédemment noté que les républicains participaient à des discussions budgétaires plus fréquentes avec le personnel du gouverneur.

« Un autre budget rempli de promesses non tenues, de gadgets comptables et d’un manque de réformes structurelles pour faire face à l’émigration systémique des familles de l’Illinois », a déclaré mercredi le chef républicain de la Chambre, Tony McCombie, R-Savanna.

McCombie a également contredit la lecture de Curran du budget et a déclaré qu’il « court-circuitait » les professionnels des services directs, ou DSP, qui desservent les personnes handicapées dans les milieux communautaires.

UN étude commandée par l’État en 2020 de l’industrie a recommandé d’augmenter les salaires du DSP à 150 % du salaire minimum de l’État, qui est actuellement de 13 $ de l’heure et devrait passer à 14 $ en janvier.

Le budget comprend des dispositions augmentant les taux de salaire de base du PSD de 2,50 $ l’heure, à 19,50 $, à compter de janvier. Ce serait toujours en deçà des 4 $ de l’heure nécessaires pour répondre à la recommandation de l’étude à compter de l’année prochaine. Pourtant, cela marque une augmentation de 1 $ au-delà de ce que Pritzker avait proposé en février.

Les travailleurs à domicile qui aident les personnes âgées devraient également recevoir une augmentation de taux de 24 millions de dollars.

Le budget comprend également 75 millions de dollars pour le ministère des Services à l’enfance et à la famille. Le bureau de Pritzker a déclaré que cela devrait payer 192 postes de personnel, une formation élargie, des améliorations des installations et des bourses aux enfants pris en charge par le DCFS.

Les services visant à prévenir l’itinérance devraient recevoir une augmentation de 85 millions de dollars dans le cadre du programme Home Illinois, une initiative multi-agences qui fournira des logements et des services aux sans-abri.

Le financement de plus de 350 millions de dollars comprend 118 millions de dollars pour les services d’hébergement et de logement de transition, 50 millions de dollars pour les services de relogement rapide, 40 millions de dollars en fonds d’immobilisation pour les logements permanents avec services de soutien et 37 millions de dollars en fonds pour la construction de nouveaux logements.

Alors que les républicains ont critiqué le budget, le principal négociateur budgétaire de la Chambre, le représentant de l’État Jehan Gordon-Booth, D-Peoria, a déclaré que le compromis était un élément essentiel du processus.

« Le budget est le reflet de nos priorités », a-t-elle déclaré. « C’est le reflet du fait que tout le monde gagne, mais personne n’a tout. »

Plus tôt cette semaine, Pritzker a noté que le budget exempterait les entreprises de la première tranche de 5 000 $ de responsabilité en vertu de la taxe de franchise des entreprises, contre 1 000 $ auparavant. Il l’a appelé une réduction d’impôt de 50 millions de dollars qui répondait à au moins une priorité budgétaire républicaine. Pritzker et les dirigeants de l’Assemblée générale ont négocié une suppression progressive de cette taxe dans son seul budget bipartite adopté en 2019, mais les démocrates ont finalement annulé cette action lors d’un prochain exercice budgétaire.

Lors du débat du mois dernier, les républicains des deux chambres ont également vivement critiqué le budget, car il permettait l’expiration du programme de bourses Invest in Kids de 75 millions de dollars pour les étudiants des écoles privées. Le programme a initialement été adopté dans le cadre d’un accord bipartite en 2017 avec le soutien du mouvement de choix scolaire et des législateurs républicains.

Interrogé mercredi, Pritzker a déclaré que la conversation sur le financement de ce programme était « en cours » et « qu’il est encore temps d’envisager ce programme », potentiellement lors de la session de veto d’automne, avant son expiration le 1er janvier 2024.

Mercredi, les démocrates ont également fait allusion à plusieurs reprises à une impasse budgétaire de deux ans entre les républicains de l’époque. Bruce Rauner et les démocrates à la législature qui a duré de juillet 2015 à août 2017. Pendant ce temps, l’État n’a pas approuvé de budget complet, causant des ravages dans l’éducation et le secteur des services sociaux, qui dépendent tous deux fortement du financement de l’État.

« Il ne s’agit plus de savoir comment garder les portes ouvertes et se débrouiller », a déclaré le lieutenant-gouverneur Juliana Stratton à propos du processus budgétaire.

Lors de la signature du projet de loi, Pritzker a également abordé un programme de soins de santé financé par l’État pour les non-citoyens, qui, selon son administration, coûterait à un moment donné plus d’un milliard de dollars au cours du prochain exercice.

Le programme offre des avantages de type Medicaid aux non-citoyens âgés de 42 ans et plus qui seraient autrement éligibles à Medicaid si ce n’était pour leur statut de résidence légale. Il a été lancé en 2021 et agrandi deux fois pour atteindre sa taille actuelle. Étant donné que les personnes inscrites au programme ne sont pas éligibles à Medicaid standard, qui est financé conjointement par les gouvernements de l’État et fédéral, l’Illinois couvre l’intégralité de ses coûts.

Un projet de loi distinct lié à Medicaid, que Pritzker n’a pas encore signé, lui donnera le pouvoir de maîtriser les coûts grâce à la création de règles administratives. Son bureau a déclaré que les options incluent la limitation des inscriptions futures, l’exigence d’une quote-part des participants au programme, la maximisation du remboursement fédéral et éventuellement le déplacement des participants vers le système de soins gérés Medicaid.

Pritzker a noté que le programme ne s’applique pas aux demandeurs d’asile, qui sont éligibles à d’autres prestations financées par le gouvernement fédéral. Il a également déclaré qu’il était finalement moins cher de fournir des soins préventifs aux non-ressortissants plutôt que de les obliger à se rendre aux urgences pour traiter des affections non diagnostiquées et non traitées en raison d’un manque de prestations de soins de santé.

La proposition de budget de Pritzker en février représentait environ 220 millions de dollars de coûts pour le programme, et le budget final n’incluait pas une mesure demandée par le Caucus législatif latino de l’Illinois qui l’aurait étendue aux non-citoyens âgés de 19 ans et plus. Ces 18 ans et moins sont déjà couverts par le programme Illinois AllKids.

« Nous avons réalisé que si nous pouvions le gérer correctement, nous pourrions gérer le programme avec le nombre de personnes qui y participent actuellement à environ 550 millions de dollars », a déclaré Pritzker mercredi. « C’est plus que ce à quoi nous nous attendions, mais pas autant que cela aurait coûté si nous n’avions pas les outils nécessaires. »

Le bureau du gouverneur n’a pas précisé si cela signifiait que le programme serait plafonné aux niveaux actuels ou si davantage de personnes seraient autorisées à s’inscrire au cours de l’exercice à venir.

« Nous en saurons plus sur les mesures que nous devrons prendre à mesure que nous entrons dans le nouvel exercice et révisons les coûts », a déclaré un porte-parole dans un communiqué.

La signature de Pritzker comprenait une modification du budget tel qu’il a été approuvé par les législateurs le mois dernier. Les législateurs, directeurs d’agence et autres membres du gouvernement de l’État qui auraient reçu des augmentations de 5,5 % dans le cadre d’une formule de rémunération automatique seront plafonnés à 5 % pour se conformer à la loi de l’État.

« Il est évident que les erreurs dans les montants pour indemniser tous ces officiers étaient involontaires et que l’Assemblée générale a prévu les montants indiqués dans le projet de loi 250 du Sénat simplement pour mettre en œuvre les salaires prévus par la loi », a déclaré Pritzker dans son « veto de réduction ». » message.

En vertu de la loi, les législateurs n’ont pas besoin d’accepter la réduction, de sorte que le budget peut entrer en vigueur sans problème.

Capitol News Illinois est un service d’information non partisan à but non lucratif couvrant le gouvernement de l’État et distribué à plus de 400 journaux dans tout l’État. Il est financé principalement par l’Illinois Press Foundation et la Robert R. McCormick Foundation.