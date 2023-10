Pritzker lance une organisation nationale autofinancée de défense des droits à l’avortement – ​​Shaw Local

Le gouverneur JB Pritzker autofinance le lancement d’un nouveau groupe de défense politique visant à lutter pour le droit à l’avortement à travers les États-Unis – une extension des dons importants qu’il fait dans la politique démocrate depuis plusieurs années.

Le gouverneur milliardaire, dont la notoriété nationale croissante avait suscité des spéculations fébriles sur une candidature à la présidence en 2024, a lancé mercredi Think Big America. TBA est un groupe de défense à but non lucratif similaire à celui qu’il a créé il y a quatre ans pour faire pression en faveur d’un impôt sur le revenu progressif dans l’Illinois, qui n’a finalement pas abouti aux urnes.

Dans une annonce vidéo publiée mercredi, Pritzker a déclaré qu’il pensait qu’un « programme d’extrême droite » s’était déjà implanté dans de nombreux endroits aux États-Unis.

« La fin des droits reproductifs. Interdictions généralisées de livres. Un recul des droits de vote et des droits civils. L’érosion de la confiance dans nos institutions », a décompté le gouverneur sur fond de musique tendue. « Ce sera notre réalité permanente si nous n’agissons pas maintenant. »

Les organisations à but non lucratif comme Think Big America, classées 501(c)4, sont souvent qualifiées de groupes « d’argent noir », car elles ne sont pas tenues de divulguer leurs donateurs. Mais un porte-parole du groupe a déclaré que comme il n’y a actuellement aucun donateur à l’association à but non lucratif en dehors de Pritzker, il n’y a aucun secret sur la provenance de l’argent.

« Et le moment venu – ou si le moment vient où nous devons solliciter des dons auprès des autres, nous traverserons en quelque sorte ce pont lorsque nous y arriverons », a déclaré le porte-parole à propos de la transparence future dans le financement du groupe.

Le camp de Pritzker a refusé de divulguer combien il a investi dans le groupe pour le faire démarrer, mais il a déclaré que l’organisation disposait de suffisamment de fonds de démarrage pour remplir ses engagements actuels, notamment en aidant aux mesures de vote sur le droit à l’avortement dans l’Ohio et le Nevada.

Les organisations de défense des droits reproductifs dans l’Ohio ont déjà reçu un coup de pouce de la part de Pritzker et de son personnel de campagne, qui seront désormais officiellement des employés à temps partiel chez Think Big America. Avant les élections primaires d’août dans l’Ohio, Pritzker a versé 250 000 $ à Ohioans for Reproductive Freedom, qui luttait contre un amendement constitutionnel qui aurait rendu plus difficile la modification de la constitution de l’État. Son don était le deuxième en importance du groupe.

Les républicains de l’Ohio avaient proposé cette mesure de vote pour mettre en place des barrières avant un autre référendum prévu qui sera décidé par les électeurs en novembre : s’il faut inscrire le droit à l’avortement dans la constitution de l’État de l’Ohio.

En plus de l’argent du gouverneur, les principaux membres du personnel de la campagne 2022 de Pritzker ont également contribué aux efforts de cet été dans l’Ohio, en fournissant un soutien stratégique comme le développement de sondages et de messages. Le directeur de campagne de Pritzker, Mike Ollen, était également dans l’Ohio pour le jour des élections cet été et continuera à être actif sur cette question dans le cadre de Think Big America.

Le personnel de Pritzker a déjà fourni un soutien stratégique similaire lors des premières étapes des mesures de vote sur le droit à l’avortement au Nevada et en Arizona. Il est souvent difficile pour les campagnes thématiques d’attirer du personnel lorsque les candidats à l’échelle de l’État et nationaux sont en compétition pour le même bassin de personnes. Pour combler ce manque de ressources, le porte-parole du groupe a déclaré que TBA aiderait les organisateurs qui « connaissent le mieux leur pays d’origine ».

Le conseil d’administration de Think Big America comprend trois alliés de Pritzker : la représentante de l’État Margaret Croke, D-Chicago, qui a travaillé dans l’administration du gouverneur avant de se présenter aux élections en 2020 ; Chicago Ald. Michelle Harris, que Pritzker a soutenue sans succès à la tête du Parti démocrate de l’État après la démission du président de longue date du président de la Chambre des représentants de l’Illinois, Mike Madigan, en 2021 ; et Desirée Rogers, une ancienne employée d’Obama à la Maison Blanche qui a également présidé l’office du tourisme de Chicago, Choose Chicago.

Le gouverneur, qui a fait du droit à l’avortement une pièce maîtresse de sa campagne de réélection l’année dernière, présente l’Illinois comme un refuge pour les demandeurs d’avortement venant d’États dont les gouvernements dirigés par les Républicains ont réprimé l’accès à l’avortement depuis que la Cour suprême des États-Unis a annulé l’arrêt Roe v. Wade l’été dernier.

Pritzker a également contribué 201 000 $ aux efforts de l’année dernière pour faire échouer un amendement constitutionnel proposé qui aurait sévèrement restreint l’accès à l’avortement au Kansas. Plus tôt cette année, il a dépensé plus d’un million de dollars pour soutenir les efforts fructueux des démocrates du Wisconsin visant à renverser la Cour suprême de cet État – une course dans laquelle l’accès à l’avortement a joué un rôle démesuré.

Alors que le groupe se concentrera exclusivement sur l’assistance aux mesures de vote sur le droit à l’avortement pour l’instant, Pritzker et son personnel envisagent de s’impliquer dans de futurs combats sur les questions LGBTQ+, y compris les soins d’affirmation de genre et l’interdiction de livres.

Capitol News Illinois est un service d’information non partisan et à but non lucratif couvrant le gouvernement de l’État et distribué à plus de 400 journaux dans tout l’État. Il est financé principalement par l’Illinois Press Foundation et la Fondation Robert R. McCormick.