Pritzker fait du droit à l’avortement une question centrale – Shaw Local

Le gouverneur démocrate JB Pritzker a déclaré mardi que le droit à l’avortement serait une question centrale lors des élections de 2022, non seulement dans sa candidature à la réélection, mais dans les courses de haut en bas du scrutin.

Cela inclut les courses pour le Congrès et la Cour suprême de l’Illinois ainsi que la course du gouverneur et les concours législatifs de l’État.

S’exprimant lors d’une conférence de presse avec des responsables des branches de défense politique des organisations de Planned Parenthood, Pritzker a déclaré que la décision de la Cour suprême des États-Unis en juin annulant Roe v. Wade avait changé l’orientation des élections de 2022 et donné aux électeurs – en particulier aux femmes – une nouvelle motivation pour voter. tomber.

“Mais ne vous y trompez pas, la droite a peut-être retiré le droit à l’avortement à la moitié des Américains, mais elle a déclenché un tsunami d’électrices déterminées et de leurs alliés qui soulèveront les candidats pro-choix et élimineront les ultra-conservateurs. fondamentalistes en novembre », a-t-il déclaré.

Les commentaires de Pritzker sont intervenus alors que le cycle des élections générales bat son plein et que les deux principaux candidats du parti tentent de définir quels devraient être les enjeux centraux de la campagne.

Jusqu’à présent, le challenger républicain de Pritzker, le sénateur d’État Darren Bailey, de Xenia, a tenté de concentrer la course sur les questions d’ordre public, y compris le taux élevé de crimes violents à Chicago, ainsi que sur des problèmes tels que les impôts, l’économie et la gestion de Pritzker. de la pandémie de COVID-19.

La colistière du lieutenant-gouverneur de Bailey, Stephanie Trussell, devait tenir une conférence de presse mardi à Chicago pour se concentrer sur ce que la campagne a appelé “l’échec de l’administration Pritzker à lutter contre la criminalité croissante et les entreprises fermant et fuyant les communautés à travers l’Illinois”.

Et lundi, Bailey a publié une déclaration appelant Pritzker à s’excuser auprès des élèves et des parents de l’Illinois pour la fermeture des écoles et l’annulation des activités parascolaires pendant la pandémie de COVID-19.

La décision de la Cour suprême des États-Unis dans Dobbs c.Jackson Women’s Health Organization semble avoir fait de l’avortement un problème majeur pour les démocrates lors des élections de mi-mandat. Un sondage Pew Research publié la semaine dernière a montré que 71% des démocrates considèrent l’avortement comme une question “très importante” pour leur vote. C’était en hausse de 25 points de pourcentage par rapport à mars, avant la décision Dobbs.

Au Kansas, les électeurs de cet État conservateur le 2 août massivement rejeté un amendement constitutionnel proposé qui aurait donné à la législature de l’État une nouvelle autorité élargie pour réglementer l’avortement.

Ailleurs, les soi-disant «lois de déclenchement» sont rapidement entrées en vigueur dans au moins 16 États, y compris ceux voisins de l’Illinois, qui ont soit interdit soit imposé de sévères restrictions à l’accès à l’avortement, faisant de l’Illinois une exception dans le Midwest tout en donnant aux démocrates ici un bouton chaud question de société sur laquelle courir.

“Au moins 26 États au total devraient prendre des mesures pour interdire l’avortement dans les mois à venir, mettant en danger 40 millions de femmes et de personnes susceptibles de tomber enceintes”, a déclaré Alexis McGill Johnson, président du Planned Parenthood Action Fund. “Des centaines de milliers de personnes ne peuvent plus accéder aux soins d’avortement dont elles ont besoin dans leur propre État, et elles fuient vers des endroits comme l’Illinois pour se faire soigner.”

Immédiatement après la décision Dobbs, Pritzker a annoncé qu’il convoquerait l’Assemblée générale en session extraordinaire pour examiner des mesures visant à élargir l’accès à l’avortement dans l’Illinois. Parmi les mesures discutées, il y a le fait de permettre aux infirmières praticiennes d’effectuer la procédure afin d’augmenter le nombre de prestataires d’avortement et d’accorder une protection juridique dans l’Illinois aux prestataires d’autres États qui pourraient faire l’objet de mesures disciplinaires ou de poursuites pour avoir effectué la procédure.

Ces plans, cependant, ont été suspendus et Pritzker a indiqué mardi que les législateurs pourraient attendre la session ordinaire de 2023 avant d’agir, alors qu’il ne faut qu’une majorité simple, plutôt qu’une super majorité des trois cinquièmes, pour adopter une législation qui prend effet immédiat.

“Donc, il y a des choses qui peuvent être faites, qui pourraient être faites avec une majorité qualifiée, certaines choses qui nécessitent une majorité simple”, a-t-il déclaré. “Encore une fois, la législature travaille sur toutes ces choses.”

Capitol News Illinois est un service d’information non partisan à but non lucratif couvrant le gouvernement de l’État et distribué à plus de 400 journaux dans tout l’État. Il est financé principalement par l’Illinois Press Foundation et la Robert R. McCormick Foundation.