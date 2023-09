Pritzker et les dirigeants de l’État appellent Biden à permettre à l’Illinois de parrainer des permis de travail pour les migrants – Shaw Local

CHICAGO – Une coalition d’élus et de chefs d’entreprise de l’Illinois appelle le président Joe Biden à assouplir les restrictions de travail pour les demandeurs d’asile et autres travailleurs sans papiers de longue durée – une décision qui, selon eux, est à la fois humaine et contribuerait à résoudre les pénuries de main-d’œuvre actuelles.

Au cours de l’année qui s’est écoulée depuis que le gouverneur du Texas, Greg Abbott, et d’autres gouverneurs républicains ont commencé à transporter par bus et par avion des migrants d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud vers des villes dites sanctuaires, les dirigeants de la ville de Chicago rapportent avoir accueilli plus de 13 000 demandeurs d’asile. La grande majorité n’est pas légalement autorisée à travailler aux États-Unis, ce qui ne leur laisse d’autre choix que d’attendre des services déjà très limités ou de trouver du travail au noir, souvent pour des salaires extrêmement bas et parfois dans des conditions dangereuses.

Dans le même temps, les employeurs de l’Illinois ont du mal à pourvoir des milliers d’emplois dans des secteurs tels que la transformation alimentaire, les soins de santé, les transports et l’énergie. Mercredi, les chefs d’État et d’entreprises ont exhorté le Département fédéral de la Sécurité intérieure, ou DHS, à autoriser l’Illinois – et d’autres États – à parrainer des migrants et d’autres immigrants sans papiers afin qu’ils obtiennent des permis de travail.

« La meilleure façon pour nous de gérer cette longue crise est d’exploiter la valeur extraordinaire que les immigrants apportent à notre main-d’œuvre », a déclaré mercredi le gouverneur JB Pritzker lors d’une conférence de presse à Chicago. « Nous avons les emplois. Nous avons les gens. Nous avons juste besoin de l’autorisation de Washington.

En général, les demandeurs d’asile ne peuvent demander un permis de travail auprès du DHS qu’environ cinq mois après avoir déposé leur demande d’asile aux États-Unis – un processus qui lui-même peut prendre des mois.

Mais les permis de travail sont temporaires, voire accordés, et dépendent de la réussite des migrants à parcourir les documents que le DHS exige des candidats.

Au lieu de cela, Pritzker, avec le maire de Chicago Brandon Johnson, le sénateur américain Dick Durbin et d’autres élus, ont appelé le DHS à rationaliser et à étendre son programme existant visant à permettre aux réfugiés « libérés sur parole » d’entrer aux États-Unis en provenance de pays comme l’Afghanistan, Cuba, Haïti et le Nicaragua. et le Venezuela pour obtenir un accès légèrement plus rapide aux permis de travail.

Le budget de l’Illinois pour 2024, qui a débuté en juillet, a réservé 42,5 millions de dollars aux services aux demandeurs d’asile – le dernier versement des 250 millions de dollars que l’État et la ville de Chicago se sont déjà engagés à soutenir les migrants l’année dernière depuis leur arrivée.

Mais Johnson a déclaré que sa ville avait besoin de plus d’aide de la part de l’administration Biden, y compris des ressources et des ajustements au système d’immigration.

« Permettez-moi de le dire clairement : la ville de Chicago ne peut pas continuer à accueillir de nouveaux arrivants en toute sécurité et de manière compétente sans un soutien important et des changements de politique d’immigration », a déclaré Johnson. « Ce changement serait une mesure de bon sens qui offrirait de plus grandes opportunités aux nouveaux arrivants et aux immigrants de construire leur vie ici dans l’État de l’Illinois. »

Johnson et Pritzker ont envoyé lundi une lettre au secrétaire du DHS, Alejandro Mayorkas, plaidant en faveur d’une solution de permis de travail parrainé par l’État, à la suite de lettres similaires cet été de Durbin, du représentant américain Jesus « Chuy » Garcia, IL-4, et de la gouverneure de New York Kathy. Hochul. En février, les gouverneurs républicains. Eric Holcomb de l’Indiana et Spencer Cox de l’Utah ont lancé l’idée dans un article d’opinion commun dans le Washington Post.

Le président-directeur général de l’Illinois Manufacturers’ Association, Mark Denzler, dont l’organisation est souvent alignée sur les républicains de Springfield, a déclaré mercredi qu’il ne considérait pas la réforme de l’immigration comme une question partisane, mais plutôt comme « une question américaine » qui doit être résolue « aujourd’hui ».

« Les fabricants, comme les détaillants, les hôtels et les hôpitaux, ont tous du mal à trouver des travailleurs qualifiés, qu’il s’agisse d’ingénieurs ou de travailleurs de première ligne, d’employés de tous niveaux de compétence qui peuvent gagner un bon salaire et de bons avantages sociaux », a déclaré Denzler.

Durbin a ajouté qu’il venait de terminer une tournée d’un mois dans l’Illinois, où il avait entendu des entreprises essentielles comme des hôpitaux qui envisageaient de réduire leurs services en raison d’une pénurie de main-d’œuvre.

La demande de permis de travail financés par l’État ne se limite pas aux demandeurs d’asile. Les travailleurs sans papiers de longue durée – dont certains sont éligibles au programme d’action différée pour les arrivées d’enfants – sont également inclus.

Mais toutes les personnes éligibles au DACA n’ont jamais postulé. Estela Gambino, 33 ans, mère de six enfants, a déclaré que les frais de près de 500 dollars l’avaient empêchée de postuler, en plus du manque d’aide pour naviguer dans le processus de candidature.

Elle a raconté qu’on lui avait déjà proposé un emploi d’aide-enseignante dans une garderie, mais qu’elle avait dû refuser et qu’elle était gênée de dire au directeur du centre qu’elle était sans papiers. Par la suite, a déclaré Gambino, elle est devenue déprimée.

«Je veux avoir un bon travail. Je veux acheter une maison, je veux acheter une voiture », a-t-elle déclaré. « Mes enfants méritent une vie stable. Et je travaille aussi dur que possible. Mais j’ai besoin d’un permis de travail… pour trouver un bon travail et continuer à contribuer à l’Illinois et à Chicago.

Les bus de demandeurs d’asile envoyés du Texas à Chicago sont arrivés par vagues au cours de l’année écoulée. En mai, le gouverneur Abbott s’est engagé à continuer d’envoyer des migrants dans une lettre de réponse adressée à Lori Lightfoot, alors maire de Chicago, qui l’avait exhorté à arrêter les bus. Plus tôt ce mois-ci, un enfant en bas âge est décédé lors du dernier voyage à destination de Chicago alors qu’il traversait le sud de l’Illinois.

