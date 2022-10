Pritzker et Durbin déclenchent des solliciteurs à Joliet pour la journée d’action Will County Latinx – Shaw Local

Le sénateur américain Dick Durbin D-Illinois, à gauche, et le gouverneur JB Pritzker et la juge du comté de Will Jessica Colón-Sayre sont assis ensemble à la journée d’action du comté de Will Latinx, un effort pour parler et dialoguer avec les électeurs de Latinx, à El Camaleon Bar et Grlll à Joliet le samedi 1er octobre 2022 à Joliet. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia.com/Gary Middendorf)