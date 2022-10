Pritzker et Bailey se dirigent dans des directions opposées sur les budgets, les affaires et les impôts – Shaw Local

Alors que le crime a dominé le débat lors de l’élection du gouverneur, il y a beaucoup à analyser dans les politiques économiques du sénateur républicain Darren Bailey et du gouverneur démocrate JB Pritzker.

Les deux ont une bonne foi financière. Chicagoan Pritzker est un héritier de la chaîne d’hôtels Hyatt, et un ancien entrepreneur et homme d’affaires. Bailey dirige une ferme dans le sud de l’État de Xenia ainsi qu’une entreprise de camionnage et d’excavation.

Voici un aperçu de certains problèmes commerciaux clés de la course du 8 novembre.

Impôts

Cela fait trois ans que les démocrates sous la direction de Pritzker ont augmenté la taxe sur l’essence pour financer un programme d’investissement de 45 milliards de dollars « Reconstruire l’Illinois ». Bailey s’y est opposé et vote généralement « non » sur les budgets de l’État, même pendant le mandat du gouverneur du GOP, Bruce Rauner.

En 2019 et 2020, Pritzker a fait pression pour un impôt progressif sur le revenu dans une proposition de référendum qui a finalement échoué. Il soutient toujours l’idée.

“Les personnes riches devraient payer un taux plus élevé que les personnes qui sont infirmières ou policières ou qui travaillent dans des pharmacies locales et de petites entreprises”, a déclaré Pritzker lors d’une conférence. Rédacteurs en chef des médias de l’Illinois Associated Press forum du 30 septembre.

Les républicains, dont Bailey et les organisations anti-fiscales, se sont opposés au concept, affirmant qu’il s’agissait d’un stratagème pour étendre le gouvernement de l’État.

“Cela décourage le gouvernement de limiter ses dépenses”, a déclaré Bailey en 2020. “Plutôt que de continuer à faire croître le gouvernement, nous devons vivre et dépenser selon nos moyens.”

Cette année, au milieu de la flambée des prix de l’essence et de l’inflation, Pritzker et les législateurs démocrates ont suspendu la taxe de vente de 1 % de l’État sur les produits d’épicerie jusqu’au 30 juin 2023 et ont retardé l’augmentation de la taxe sur les carburants jusqu’en janvier 2023.

« En des temps difficiles comme ceux-ci, il est plus important que jamais d’avoir un gouvernement qui se concentre d’abord sur les familles de travailleurs et ceux qui éprouvent des difficultés », a déclaré Pritzker dans son discours du budget de février.

“Tout le monde ressent la crise de la hausse des prix des biens et des services”, a-t-il déclaré. Le gel de la taxe sur l’essence d’un an “apportera un soulagement immédiat à la pompe à essence et nous permettra tout de même de moderniser nos infrastructures”.

Dans une interview au Daily Herald en juin, Bailey a qualifié la suspension de la taxe sur les produits alimentaires de “truc d’année électorale”. Pourquoi ne pas simplement supprimer la taxe de 1 % ? » Il a demandé. Le sénateur a également noté que « beaucoup de gens ne réalisent pas que l’essence est doublement taxée.

« Vous avez le prix de l’essence, et la taxe sur l’essence, puis vous avez la taxe de vente (sur l’essence). Réduisons la taxe de vente de moitié, même pour un temps, et cela donnerait un soulagement immédiat absolu.

Création d’emploi

S’il est élu, Bailey a promis qu’il “rouvrirait complètement l’économie”, attirerait de nouvelles entreprises dans l’Illinois et stimulerait la création d’emplois.

“La solution pour l’État est de relancer la croissance de l’Illinois”, a déclaré Bailey lors du forum IAPME. « Donnez aux gens une raison de revenir ici. Donnez à l’industrie, donnez aux entreprises une raison de revenir ici — mais ils ne viendront pas parce qu’ils ne se sentent pas en sécurité. Un tiers du Magnificent Mile est vide.

« Ils ne viendront pas parce que les taxes et les réglementations sont trop élevées. Ils ne viendront pas parce que le système éducatif est décimé.

Selon un sondage auprès des membres de la Building Owners and Managers Association of Chicago, le taux d’occupation du centre-ville était de 42 % en septembre, contre 35 % ce printemps.

La porte-parole de Pritzker, Natalie Edelstein, a déclaré la semaine dernière que le programme Rebuild Illinois “créait et soutenait des centaines de milliers d’emplois bien rémunérés”.

Le gouverneur “a augmenté le salaire minimum à un salaire décent, a soulagé des millions d’Illinoisiens des intérêts élevés sur la dette à la consommation, a créé un fonds de prêt aux entreprises pour élargir les opportunités pour les femmes et les propriétaires d’entreprises appartenant à des minorités, et a créé un crédit d’impôt pour l’apprentissage des entreprises”, a déclaré Edelstein. .

“Il a réduit les impôts de 400 000 petites entreprises, lancé le programme Illinois Works Jobs, créé de nouveaux emplois bien rémunérés dans le domaine de la technologie et de la construction avec un programme d’incitations fiscales dans les centres de données et attiré 1 milliard de dollars d’investissements privés et publics dans les centres de recherche.”

Budgétisation

Lors du forum IAPME, Pritzker a été invité à mettre en garde contre les conséquences désastreuses si le référendum sur l’impôt sur le revenu échouait avec des revenus de l’Illinois dépassant 50 milliards de dollars pour la première fois.

«Nous avons réduit de 700 millions de dollars pendant la période la plus difficile, pendant COVID, pour nous assurer que nous allouions des dollars aux soins de santé et aux besoins des personnes souffrant de COVID-19 et que nous les retirons d’autres parties du gouvernement, réduisant ainsi l’inefficacité du gouvernement », dit Pritzker.

« Nous avons éliminé les trous de la boucle fiscale des sociétés que nous avions, d’une valeur de 700 millions de dollars, ce qui nous a aidés à équilibrer le budget. Lorsque nous avons légalisé le cannabis, cela a rapporté des centaines de millions de dollars supplémentaires au gouvernement de l’État.

Bailey s’est engagé à « apporter la responsabilité et la transparence au processus budgétaire, et je ne signerai pas un budget élaboré en secret au cœur de la nuit.

« Il est temps d’apporter du soleil et de la transparence au processus budgétaire. Depuis le début de cette campagne, j’ai déclaré que j’exigerais un processus budgétaire à base zéro où chaque centime est comptabilisé afin que nous puissions prioriser les dépenses », a-t-il déclaré dans un Questionnaire du Daily Herald,

Retraites

En ce qui concerne la réparation des systèmes de retraite des employés publics, Bailey pense que «nous devons amener les travailleurs et ceux qui se concentrent sur la résolution des problèmes, l’épargne des retraites à long terme et le respect des promesses faites aux travailleurs et aux contribuables. Je soutiens qu’il ne faut plus donner de coups de pied sur la route et veiller à ce que les législateurs effectuent les paiements requis.

En outre, «nous devons également passer à des plans de style 401 (k) pour toutes les nouvelles embauches et avoir des conversations honnêtes avec les employés de l’État pour obtenir des ajustements raisonnables de l’allocation au coût de la vie et une plus grande participation à l’assurance maladie. J’envisagerais également de soutenir davantage de plans de rachat que les travailleurs actuels soutiennent pour aider à alléger la dette future », a-t-il déclaré en réponse à un questionnaire du Daily Herald.

Pritzker a répondu que «nous avons entièrement financé les cotisations de retraite au Fonds général et alloué 300 millions de dollars au-dessus de la cotisation de retraite requise au cours de l’exercice 2023 pour réduire les futures obligations de retraite de plus de 1 milliard de dollars.

« J’ai élargi le programme de rachat à prix réduit pour les retraités, qui a déjà réduit le passif net des régimes de retraite de 1,4 milliard de dollars. Et après près de 75 ans de gouverneurs et d’assemblées générales qui ont tenté de le faire, en 2019, j’ai réussi à adopter la loi consolidant près de 650 systèmes de retraite des premiers intervenants de l’État et de la banlieue, ce qui devrait permettre aux contribuables d’économiser des milliards de dollars.

