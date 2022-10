Pritzker et Bailey s’accusent mutuellement de mensonges dans le débat – Shaw Local

SPRINGFIELD, Illinois – (AP) – Le gouverneur JB Pritzker et son challenger républicain Darren Bailey ont utilisé un débat d’une heure jeudi pour trouver différentes façons de se traiter de «menteur» avec le jour des élections dans moins de cinq semaines.

Le président sortant démocrate et le sénateur de l’État du sud de l’Illinois n’étaient pas d’accord sur la gestion ou la position de l’autre sur le budget de l’État, la réglementation des armes de type agression, l’avortement et la criminalité – en particulier la refonte du système judiciaire que Pritzker a signée l’année dernière sous le nom de loi SAFE-T.

Pour Pritzker, le républicain parvenu et le nouveau venu législatif relatif est un “hypocrite” sur les questions pour lesquelles il attaque le gouverneur.

Selon Bailey, la gestion par Pritzker du crime, des impôts fonciers et de l’éducation « écrase » l’État, « tout cela parce que JB Pritzker est déterminé à devenir le gouverneur de gauche le plus radical d’Amérique. … Cet homme est dangereux.

Pritzker, élu en 2018 au lendemain d’une impasse budgétaire qui a laissé l’État endetté de plusieurs milliards de dollars, s’est vanté devant un public à l’Université d’État de l’Illinois à Normal de la façon dont il a remboursé la dette et équilibré le budget pendant quatre ans. Bailey a affirmé que Pritzker l’avait fait avec l’argent de secours fédéral pour la pandémie de COVID-19 et en ne payant pas le montant total nécessaire pour financer les systèmes de retraite des employés.

Bailey a affirmé qu’il réduirait les impôts avec une “redéfinition des priorités des dépenses” et une budgétisation à base zéro. Pritzker a déclaré que sa gestion du budget s’est avérée fructueuse et qu’avec des milliards de dettes remboursées, son leadership continu pourrait signifier une baisse des impôts à l’avenir.

Pritzker a déclaré qu’il ne répéterait pas sa tentative de 2020 de modifier l’impôt forfaitaire sur le revenu requis par la Constitution pour forcer les résidents les plus riches à payer plus, affirmant que sa gestion des finances avait produit des excédents budgétaires au cours des deux dernières années.

Pritzker est fortement favorisé dans la course et a considérablement dépassé Bailey. L’investisseur en actions et philanthrope milliardaire de 57 ans avait 60 millions de dollars en banque le 30 juin et a contribué 20 millions de dollars de son propre argent depuis. Bailey avait un peu moins de 2 millions de dollars en main l’été dernier et a levé 360 000 $ depuis.

Notant sa collecte de fonds pour les démocrates à l’échelle nationale et un voyage au printemps dernier dans le New Hampshire, Bailey a dramatiquement sorti de sa poche de gilet un papier qu’il a dit être un engagement qu’il a signé pour servir un mandat complet de quatre ans et ne pas esquiver pour se présenter à la présidence. Pritzker a ignoré l’invitation de Bailey à se joindre à la signature, mais a déclaré qu’il prévoyait de terminer un deuxième mandat et soutient la réélection du président Joe Biden.

Bailey, 56 ans, un agriculteur de la ville de Xenia, dans le sud de l’Illinois, à 96 miles à l’est de Saint-Louis, a attaqué Pritzker pour crime dans l’État. Comme de nombreux républicains en quête d’élections cet automne, il a également visé la loi SAFE-T approuvée par Pritzker, une refonte du système de justice pénale approuvée au début de 2021 qui tente de contrecarrer la force excessive de la police, établit de nouvelles normes pour le maintien de l’ordre – y compris l’élargissement de la l’utilisation de caméras corporelles – et met fin à l’utilisation d’une caution en espèces pour les suspects.

Cela signifie une «porte tournante» pour les prisons de tout l’État, a déclaré Bailey tandis que Pritzker intervenait: «Lies. Plus de mensonges. Il ne dit pas la vérité.”

“Le système de justice pénale que Darren Bailey et les républicains défendent est celui qui permet aux meurtriers, aux violeurs et aux agresseurs domestiques d’acheter leur sortie de prison”, a déclaré Pritzker. Entre autres critiques, un panel de la Cour suprême de l’Illinois a recommandé une réforme de la caution, notant les dommages économiques causés à quelqu’un qui n’a pas les moyens de payer.

Pritzker a également appelé jeudi à une interdiction fédérale des armes de type assaut comme celles utilisées lors de la fusillade de masse du 4 juillet à Highland Park, affirmant que “personne ne devrait avoir ce genre de puissance de feu”. Cependant, il a défendu de ne pas avoir mis en place une interdiction des armes de type assaut à l’échelle de l’État, car l’Assemblée générale a mis en place un groupe de travail pour étudier la question. La défense de Pritzker est intervenue après avoir critiqué Bailey pour avoir suggéré l’étude d’un autre problème – les collèges communautaires gratuits – avec d’autres dirigeants d’État.

Après que la Cour suprême a annulé l’avis Roe v. Wade légalisant l’avortement, Pritzker a promis une action législative pour renforcer l’accès à l’avortement dans l’Illinois, qui permet déjà un accès pratiquement sans entrave à l’avortement jusqu’au point de viabilité fœtale, l’avortement étant autorisé après la viabilité lorsque la mère la santé ou la vie est en danger.

Jeudi, Pritzker a déclaré qu’il ne soutenait pas les changements permettant l’avortement au-delà de la viabilité – environ 24 à 26 semaines.

“La loi que nous avons en place maintenant … est ce que nous devons maintenir en place”, a déclaré Pritzker.

Le démocrate a promu l’opposition de Bailey au droit à l’avortement dans de nombreuses publicités politiques, mais Bailey a réitéré jeudi qu’il n’insisterait pas sur la question car il est peu probable qu’elle obtienne l’approbation d’une législature démocrate.

“Mon objectif sera le crime, les impôts et l’éducation”, a déclaré Bailey. “… JB Pritzker veut semer la peur et diffuser toutes ces bêtises (sur l’avortement) qui ne peuvent pas être changées de toute façon. Et cela doit cesser. Nous devons nous concentrer sur l’unification de cet État. “