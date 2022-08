Pritzker déclare la variole du singe une urgence de santé publique dans l’Illinois – Shaw Local

Le nombre de cas de monkeypox dans l’Illinois dépassant maintenant les 500, le gouverneur JB Pritzker a déclaré lundi l’épidémie de monkeypox comme une urgence de santé publique et l’État comme une zone sinistrée concernant la maladie.

L’Illinois compte jusqu’à 520 cas positifs confirmés ou présumés de monkeypox, le troisième au pays.

“Le MPV est une maladie rare mais potentiellement grave qui nécessite la pleine mobilisation de toutes les ressources de santé publique disponibles pour empêcher la propagation”, a déclaré Pritzker dans un communiqué de presse. “C’est pourquoi je déclare l’état d’urgence pour assurer une coordination harmonieuse entre les agences de l’État et tous les niveaux de gouvernement, augmentant ainsi notre capacité à prévenir et à traiter rapidement la maladie. Nous avons vu ce virus avoir un impact disproportionné sur la communauté LGBTQ+ lors de sa propagation initiale. Ici, dans l’Illinois, nous veillerons à ce que notre communauté LGBTQ + dispose des ressources dont elle a besoin pour rester en sécurité tout en veillant à ce que les membres ne soient pas stigmatisés lorsqu’ils accèdent à des soins de santé essentiels.

Monkeypox est une maladie virale rare, mais potentiellement grave, qui appartient à la famille des orthopoxvirus, et commence généralement par des symptômes pseudo-grippaux et un gonflement des ganglions lymphatiques. Elle évolue vers une éruption cutanée sur le visage et le corps. La plupart des infections durent de 2 à 4 semaines.

Le monkeypox est généralement endémique dans certaines parties de l’Afrique centrale et occidentale, et les gens peuvent être exposés par des morsures ou des égratignures de rongeurs et de petits mammifères, en préparant du gibier sauvage ou en ayant un contact avec un animal infecté ou éventuellement des produits d’origine animale.

La déclaration s’applique à l’ensemble de l’État et permettra au Département de la santé publique de l’Illinois d’utiliser des ressources pour coordonner la logistique entre les agences de l’État et aider à la distribution de vaccins et à la prévention et au traitement de la maladie. La proclamation aidera également les agences d’État à coordonner la réponse avec le gouvernement fédéral.

“Une réponse complète et rapide est essentielle pour contenir une épidémie”, a déclaré le directeur de l’IDPH, le Dr Sameer Vohra, dans un communiqué de presse. “Ces mesures permettront à l’État de déployer toutes nos ressources dans la lutte contre cette maladie et ouvriront des lignes de communication et de coopération efficaces entre les États, une étape essentielle dans le suivi du monkeypox et l’amélioration des outils et des processus pour le prévenir et le combattre.”

L’Organisation mondiale de la santé a déclaré le monkeypox une urgence de santé publique de portée internationale le 23 juillet.

La déclaration de Pritzker autorise également les achats d’urgence pour faciliter la réponse de l’État. La proclamation prend effet immédiatement selon le bureau du gouverneur et est en place pendant 30 jours.