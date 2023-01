Pritzker: augmenter le salaire du cabinet pour «amener et retenir des gens formidables»

SPRINGFIELD, Illinois (AP) – L’idée d’augmenter les salaires des hauts responsables du gouvernement de l’État de l’Illinois, qui a culminé ce week-end avec les législateurs votant à la Chambre une augmentation de salaire de 18%, a commencé avec le gouverneur JB Pritzker.

Mais le gouverneur démocrate a déclaré qu’il avait initialement demandé à l’Assemblée générale d’augmenter le salaire des directeurs d’agence de son administration afin de recruter et de retenir les meilleurs talents. Pritzker a déclaré qu’il ne prétendrait pas dire à l’Assemblée générale ce que ses membres devraient être payés.

“L’Assemblée législative est une branche égale du gouvernement”, a déclaré Pritzker samedi lors d’un événement de service communautaire pré-inaugural à la Central Illinois Foodbank. “Ils n’ont pas eu d’augmentation depuis avant la Grande Récession et je peux donc voir pourquoi il y a un intérêt à faire cela.”

Les législateurs boiteux se bousculent pour agir sur des questions de dernière minute – et pour la plupart critiques et litigieuses – avant que la 103e Assemblée générale ne prête serment mercredi.

Vendredi soir, la Chambre a approuvé un plan visant à augmenter les dépenses à mi-parcours de l’année budgétaire, dont 850 millions de dollars pour le fonds « jour de pluie » de l’État, 400 millions de dollars pour attirer les entreprises et une augmentation annuelle de 12 904 $ du salaire de base des membres de la Chambre et du Sénat. . En plus de ce salaire de 85 000 $, la plupart des membres reçoivent au moins 12 000 $ ou plus en allocations pour des tâches supplémentaires.

“Nous ne voulons pas d’une législature composée uniquement de riches”, a déclaré le chef de la majorité à la Chambre, Greg Harris, le parrain démocrate de Chicago de la législation, qui prend sa retraite mardi. “Nous voulons des gens qui peuvent se présenter aux élections, servir leur communauté, mais aussi être en mesure de payer pour leur famille et leurs enfants.”

La dernière augmentation pour les législateurs a eu lieu en 2008, et préoccupés par l’optique, les législateurs ont voté contre toute augmentation chaque année jusqu’en 2019, lorsque la Chambre a surpris le Sénat en renonçant à un gel convenu des augmentations du coût de la vie. Une augmentation bloquée du COLA a depuis été adoptée.

Pritzker a initialement commandé une étude nationale sur les salaires des emplois comparables à ceux de son cabinet. Cela a conduit à des augmentations de salaire pour 21 directeurs d’agence qui dépendent du gouverneur.

Pritzker, un investisseur en actions multimilliardaire et philanthrope, a commencé son mandat de gouverneur en 2019 en complétant les salaires des membres clés du personnel à partir de son propre compte courant.

«Les gens sont prêts à retirer un salaire réduit de ce qu’ils pourraient obtenir dans le secteur privé pour entrer dans la fonction publique, mais il faut vraiment être un peu compétitif. Les gens envoient leurs enfants à l’université ou ils paient leur hypothèque ou leur loyer. … », a déclaré Pritzker. “Nous voulons juste être compétitifs et amener des gens formidables, puis conserver des gens formidables au sein du gouvernement de l’État.”

À partir de là, les négociateurs ont ajouté des augmentations de salaire à six officiers constitutionnels de tout l’État. La proposition attend une décision du Sénat, qui prévoit de se réunir dimanche soir. Pour que les augmentations des officiers constitutionnels prennent effet immédiatement, elles doivent être promulguées avant que ces officiers ne prêtent serment pour un mandat de quatre ans lundi après-midi dans la capitale.

Les augmentations pour la plupart sont de l’ordre de 10 %. Le lieutenant-gouverneur, contrôleur et trésorier, par exemple, verrait des augmentations de 10 % à 160 900 $. Le procureur général et le secrétaire d’État verront 9% de plus sur leurs chèques de paie, à 183 300 $. Le gouverneur gagne 205 700 $, bien que Pritzker ne le prenne pas.

Pour les chefs d’agence, la législation fixe un salaire minimum mais permet au gouverneur d’aller au-delà. Et chacun recevrait un ajustement annuel au coût de la vie. Le salaire maximum fixé dans le projet de loi est de 200 000 $, qui irait aux chefs de huit agences : les départements des services à l’enfance et à la famille, des services correctionnels, des services sociaux, de l’innovation et de la technologie, de la santé publique, de la police d’État, des transports et des anciens combattants.

L’examen de la question par le Sénat laisse moins de temps pour les deux autres questions majeures de la session : les interdictions approuvées par la Chambre sur certaines armes semi-automatiques et les actions en justice de l’extérieur de l’Illinois ciblant les personnes qui voyagent ici pour des avortements ou des traitements médicaux affirmant leur sexe.

L’interdiction des armes à feu, à la suite du défilé du 4 juillet à Highland Park où un homme armé a tué sept personnes et en a blessé 30, est parrainée par le représentant Bob Morgan, un démocrate de Deerfield qui a assisté au défilé. Il interdirait près de sept douzaines de types spécifiques de pistolets et de fusils à tir rapide et ferait probablement face à un projet de loi concurrent du Sénat.

De même, le Sénat travaille sur une proposition distincte qui protégerait les personnes bénéficiant d’avortements ou de traitements d’affirmation de genre – ou celles qui les dispensent – contre les poursuites judiciaires intentées dans les États qui ont restreint l’accès à ces procédures, en particulier les avortements, depuis la dernière décision de la Cour suprême. l’été a renversé Roe c. Wade.

Suivez l’écrivain politique John O’Connor sur https://twitter.com/apoconnor

John O’connor, Associated Press