Pritzker assouplit certains mandats de vaccin et de test COVID-19 alors que les hospitalisations atteignent les niveaux de février – Shaw Local

Le département de la santé publique de l’Illinois a annoncé mercredi 5 124 nouveaux cas confirmés et probables de COVID-19 et 12 décès supplémentaires.

Mardi soir, l’Illinois comptait 1 342 patients COVID-19 à l’hôpital, une augmentation de six patients par rapport à lundi soir et le plus grand nombre total de patients COVID-19 à l’hôpital depuis le 18 février. Parmi ceux-ci, 150 étaient en soins intensifs. unités, le plus depuis le 3 mars, et 42 étaient sous ventilateurs.

Pour mardi, l’État a administré 13 323 vaccins.

Cela survient alors que le gouverneur de l’Illinois, JB Pritzker, a annoncé mercredi dans un communiqué de presse qu’il avait modifié son décret exécutif pour assouplir les exigences de test COVID-19 et les mandats de vaccination dans certains contextes commerciaux.

En vertu de l’ordonnance modifiée, les établissements de soins de longue durée, y compris les maisons de soins infirmiers qualifiés, testeront le personnel qui n’est pas à jour avec son vaccin COVID-19 chaque semaine s’il se trouve dans une zone de transmission communautaire modérée, et deux fois par semaine dans les zones de transmission substantielle ou élevée au niveau communautaire.

Le personnel non vacciné des hôpitaux et autres établissements de santé certifiés par les Centers for Medicare et Medicaid Services devra désormais effectuer un test hebdomadaire uniquement s’il se trouve dans des zones de transmission communautaire élevée.

Les mandats de vaccination pour les employés et les étudiants de l’enseignement supérieur et les prestataires de services médicaux d’urgence ne seront pas réémis, selon un communiqué de presse. Les mandats de vaccination resteront en place dans les écoles K-12, les garderies, les établissements de soins collectifs gérés par l’État 24h / 24 et 7j / 7 et tous les établissements de soins de santé non couverts par le mandat fédéral de vaccination CMS (y compris les cabinets de médecins indépendants, les cabinets dentaires, les établissements de soins d’urgence , et structures ambulatoires).

“La vaccination continue d’être l’outil numéro un dont nous disposons pour lutter contre le COVID-19, et je suis fier que tant d’Illinoisiens aient profité de cet outil qui sauve des vies”, a déclaré Pritzker dans un communiqué de presse. «Je continue d’exhorter tous les Illinois à s’assurer qu’ils sont à jour sur leur vaccin COVID-19 pour garantir que les populations les plus à risque et celles qui ne peuvent pas être vaccinées sont protégées contre les effets secondaires graves de cette maladie. Alors que nous continuons à avancer vers la vie avec ce virus, mon administration assouplira certaines exigences tout en continuant à protéger les plus vulnérables et en veillant à ce que nous puissions obtenir chaque dollar fédéral auquel nos résidents sont éligibles.

AJ Wilhelmi, président et chef de la direction de l’Illinois Health and Hospital Association, a soutenu le décret de Pritzker dans un communiqué de presse.

“La communauté hospitalière de l’Illinois apprécie les actions du gouverneur aujourd’hui limitant le mandat de test COVID-19 pour les travailleurs de la santé aux comtés à forte transmission”, a déclaré Wilhelmi. «Cette commande aidera les hôpitaux à maximiser l’utilisation des ressources pour les soins aux patients, tout en continuant à fonctionner avec des contrôles d’infection raisonnables et efficaces pour rester des endroits sûrs pour les patients, les visiteurs et les travailleurs de la santé.»

Depuis le tableau de bord des données de l’IDPH :

Taux de cas pour 100 000 : 38,5 (-0,4 par rapport à mardi)

Pourcentage de lits de soins intensifs disponibles : 20%

Admissions à l’hôpital diagnostiquées pour la COVID-19 (moyenne mobile sur 7 jours) : 125 (+3 depuis mardi, la plupart depuis le 18 février)

Décès hebdomadaires signalés : 48

L’Illinois a enregistré 3 486 089 cas au total de virus et 34 232 personnes sont décédées.

Mise à jour comté par comté: À partir de la mi-avril, l’IDPH fournira une mise à jour comté par comté axée sur le taux de cas pour 100 000 personnes, le pourcentage de lits de soins intensifs disponibles, une moyenne mobile sur sept jours des admissions à l’hôpital diagnostiquées par COVID-19 et des décès hebdomadaires .

La définition d’une hospitalisation diagnostiquée COVID-19 est comme suit: La moyenne sur sept jours du nombre quotidien d’admissions à l’hôpital ayant reçu un diagnostic de COVID-19, telle que mesurée à l’aide du système de surveillance syndromique de l’Illinois.

L’Illinois recueille toutes les visites aux urgences et aux patients hospitalisés grâce à la surveillance syndromique de tous les hôpitaux de soins aigus de l’Illinois en temps quasi réel. Les données sont présentées avec un décalage de trois jours pour laisser le temps au diagnostic d’être signalé.

Au niveau du comté, une visite est comptée en fonction du lieu de résidence du patient. Un patient avec plusieurs visites sera compté pour chaque visite. Les admissions peuvent ne pas être dues au COVID-19 comme cause principale. Les données de surveillance syndromique ne sont pas la même source utilisée par les CDC pour rapporter les données sur les admissions à l’hôpital COVID-19.

Comté Taux de cas/100 000 % de lits de soins intensifs disponibles Admissions à l’hôpital diagnostiquées COVID-19

(moyenne mobile sur 7 jours) Hebdomadaire

des morts bureau 39 27 0 0 Chicago 32,6 16 23 6 DeKalb 38,5 18 2 0 DuPage 39.2 27 9 1 grincheux 38,7 27 1 1 Kane 33,9 27 3 3 Kendall 42,9 27 0 1 Lac 38,8 27 6 0 la salle 41,5 27 1 3 Lee 33.4 18 0 1 McHenry 33,5 27 3 0 Lorgner 28.6 18 0 0 De banlieue

Cuisiner 40.4 19 29 dix Côté blanc 43.1 18 1 0 Sera 40,9 21 6 sept

Mise à jour des vaccins : Mercredi, l’IDPH a signalé qu’un total de 28 347 945 doses de vaccins COVID-19 avaient été distribuées dans tout l’État, avec 22 773 845 vaccins administrés.

Mercredi, 8 309 237 Illinoisiens avaient été entièrement vaccinés, soit 65,22 % de la population. L’Illinois a une population de 12 741 080 personnes.

Numéros CDC :

Parmi les résidents de l’Illinois âgés de 5 ans et plus :

Complètement vaccinés : 8 747 860 (73,4 %)

Au moins 1 dose : 9 662 195 (81 %)

Parmi les résidents de l’Illinois de 12 ans et plus :

Complètement vaccinés : 8 325 240 (76,8 %)

Au moins 1 dose : 9 188 415 (84,8 %)

Parmi les résidents de l’Illinois de 18 ans et plus :

Complètement vaccinés : 7 683 827 (78 %)

Au moins 1 dose : 8 486 122 (86,1 %)

Parmi les résidents de l’Illinois âgés de 65 ans et plus :

Complètement vaccinés : 1 823 991 (89,3 %)

Au moins 1 dose : 1 972 591 (95 %)

Il peut y avoir jusqu’à 72 heures de retard dans les rapports des fournisseurs de soins de santé sur les vaccins administrés.

Dans le nord de l’Illinois, voici le pourcentage de la population entièrement vaccinée par comté :

Chicago : 68,92 %

Cuisinier de banlieue : 72,73 %

Lac : 70,26 %

McHenry : 65,81 %

DuPage : 75,49 %

Kane : 66,40 %

Volonté : 66,73 %

Kendal : 69,15 %

La Salle : 58,35 %

Grincheux : 57,73 %

De Kalb : 56,63 %

Lutte : 56,97 %

Lee : 58,91 %

Côté blanc : 51,87 %

Bureau : 56,77 %