Pritzker appelle à une action fédérale sur les armes à feu et soutient l’interdiction des armes d’assaut – Shaw Local

SPRINGFIELD – À la suite d’une fusillade de masse le 4 juillet à Highland Park qui a fait sept morts et des dizaines de blessés, le gouverneur JB Pritzker appelle à une interdiction aux niveaux national et national des fusils d’assaut de type militaire et de grande capacité. les magazines.

Le gouverneur a passé ces appels à la télévision nationale par câble et à la Maison Blanche ces derniers jours.

“Bien que je soutienne une interdiction des armes d’assaut et des chargeurs de grande capacité au niveau de l’État, nous avons un besoin urgent d’une réglementation fédérale sur les armes de guerre et les chargeurs de grande capacité qui ne sont utilisés que pour des meurtres de masse”, a déclaré Pritzker dans un communiqué publié la semaine dernière. . “L’Illinois n’est pas une île, et même avec certaines des lois sur les armes à feu les plus strictes du pays, notre État n’est aussi sûr que l’État avec les lois les plus faibles – dont beaucoup bordent l’Illinois.”

L’arme utilisée dans la fusillade de Highland Park a été identifiée comme étant un Smith et Wesson M&p 15, un fusil semi-automatique qui contient des chargeurs de 30 coups de munitions de 5,56 mm. Le tireur présumé aurait utilisé trois de ces chargeurs lors de son attaque lors d’un défilé du 4 juillet, tirant plus de 80 coups de feu en quelques minutes seulement.

Bien que les lettres “M&P” signifient “Military & Police”, elle et d’autres comme elle ont été largement disponibles pour les civils dans les magasins d’articles de sport à travers le pays.

L’arme utilisée à Highland Park est également similaire aux armes utilisées lors d’autres fusillades de masse récentes, notamment la fusillade du 24 mai dans une école primaire à Uvalde, au Texas, qui a fait 19 morts parmi les enfants et deux enseignants, et la fusillade du 14 mai sur un Buffalo, New York, épicerie qui a tué 10 personnes.

Toutes ces armes sont calquées sur le Colt AR-15, une version semi-automatique d’un fusil conçu à l’origine pour l’armée.

Lundi, Pritzker et la mairesse de Highland Park, Nancy Rotering, étaient à la Maison Blanche pour un événement avec le président Joe Biden marquant la signature récente de la loi sur la sécurité des communautés, la première loi fédérale importante sur la violence armée en près de 30 ans.

Plus tard dans la journée, Pritzker est apparu sur “l’état de l’Union” de CNN et il a réitéré son appel à des mesures supplémentaires pour contrôler la violence armée, notamment le renforcement des lois sur le drapeau rouge et l’interdiction des armes d’assaut des États et du gouvernement fédéral.

Les défenseurs des droits des armes à feu, quant à eux, soutiennent que l’élimination d’un type d’arme de la société ne résoudra pas les causes sous-jacentes de la violence armée.

* * *

NOUVEAU DIRECTEUR IDPH : L’Illinois aura bientôt un nouveau directeur du département de la santé publique après que le gouverneur JB Pritzker a annoncé une nomination cette semaine.

Le Dr Sameer Vohra, un pédiatre de Springfield, aura encore besoin de l’approbation du Sénat de l’État pour devenir le remplaçant permanent de l’ancien directeur, le Dr Ngozi Ezike, qui a pris sa retraite en tant que directeur de la santé de l’État pour diriger le Sinai Health System, un hôpital à but non lucratif.

Jusque-là, il servira à titre “intérimaire”.

Vohra est un pédiatre généraliste titulaire de diplômes en droit et en politique publique, avec un accent récent sur l’amélioration des résultats de santé dans le centre et le sud de l’Illinois, selon le bureau du gouverneur. Il est professeur agrégé de pédiatrie à la Southern Illinois University School of Medicine, où il a obtenu son doctorat en médecine.

Vohra a déclaré dans un communiqué de presse qu’il était touché par l’annonce.

“Gouverneur. Pritzker, ainsi que le personnel dévoué de l’IDPH, ont admirablement servi notre État pendant la pandémie de COVID-19 », a-t-il déclaré. “Je suis honoré de diriger cette agence vers l’avenir, en continuant à nous protéger des maladies émergentes, en soutenant nos agents de santé publique et en promouvant le bien-être dans toutes les communautés de l’Illinois.”

Le travail de Vohra, qui commencera officiellement le 1er août, s’accompagne d’un salaire de 185 673 $. Il remplacera alors Amaal Tokars, un adjoint d’Ezike qui occupait le poste depuis le départ de l’ancien directeur. Elle restera assistante à la réalisation.

Vohra a terminé une résidence en pédiatrie et une maîtrise ès arts en politique publique à l’Université de Chicago, et est titulaire d’un doctorat en droit de la SIU School of Law, où il a obtenu son premier diplôme de sa classe. Il a terminé ses études de premier cycle à l’Université Northwestern.

“Dr. Vohra est accompli dans tous les sens du terme », a déclaré Pritzker dans un communiqué annonçant la nomination. « Son expérience et sa formation transcendent les secteurs et les domaines, apportant une perspective complète à cette agence. En tant que chef de file de la politique de santé publique et nationale, j’ai une confiance absolue dans la capacité du Dr Vohra à continuer à façonner une IDPH plus forte pour le 21e siècle.

* * *

ORDRE EXÉCUTIF : Le gouverneur JB Pritzker a continué de réduire la portée de ses décrets liés à une déclaration de catastrophe COVID-19 qui dure depuis 30 jours depuis mars 2020.

Son dernier décret, publié le mardi 12 juillet, a réduit le niveau de test requis pour les travailleurs de la santé non vaccinés.

Les travailleurs non vaccinés des établissements de soins infirmiers qualifiés, des foyers pour personnes ayant une déficience intellectuelle et d’autres établissements de soins de longue durée seront tenus de se tester chaque semaine uniquement lorsque les niveaux de transmission de la COVID-19 sont à un niveau modéré, et deux fois par semaine à des niveaux substantiels ou élevés tels que classés par le Centres américains de contrôle et de prévention des maladies.

Les tests ne sont pas nécessaires lorsque les niveaux de transmission sont faibles, selon l’ordre du gouverneur.

Pour les hôpitaux et autres établissements, des tests hebdomadaires sont requis lorsque les niveaux de transmission sont élevés, tandis qu’aucun test n’est requis dans les zones de faible transmission.

Jeudi, le niveau de transmission du COVID-19, une mesure basée sur les nouveaux cas pour 100 000 personnes au cours des sept jours précédents, était élevé dans l’ensemble des 102 comtés de l’État, D’après le CDC. Le niveau n’était considéré comme “faible” que dans 1,4 % de l’ensemble des États-Unis

Le dernier décret exécutif ne réédite pas les mandats de vaccination pour le personnel des services d’urgence ou les employés ou étudiants de l’enseignement supérieur.

Les mandats resteront en place dans les écoles et les garderies de la maternelle à la 12e année.

La dernière déclaration de catastrophe de Pritzker se poursuit jusqu’au 24 juillet et il a noté dans une interview du 30 juin avec Capitol News Illinois qu’il prévoyait de continuer à émettre les commandes tout en réduisant leur portée.

Il y avait 1 342 personnes hospitalisées avec COVID-19 mardi soir, en hausse d’environ 200 à 300 par rapport à la même période le mois dernier, mais encore loin des sommets pandémiques de janvier, lorsque plus de 7 000 Illinois ont été hospitalisés. Les patients COVID-19 occupaient 150 lits d’unités de soins intensifs, également bien en deçà des sommets pandémiques lorsque plus de 1 200 lits de soins intensifs étaient occupés par des patients COVID-19.

* * *

SERVICES D’AVORTEMENT : Les affiliés de Planned Parenthood dans l’Illinois et le Wisconsin ont déclaré jeudi qu’ils avaient formé un partenariat pour étendre les services d’une clinique d’avortement à Waukegan afin d’aider les résidents du Wisconsin, où les services d’avortement sont désormais interdits.

Cette annonce est intervenue trois semaines après que la Cour suprême des États-Unis a annulé la décision de 1973 dans Roe v. Wade, qui légalisait l’avortement dans tout le pays. Une fois que le tribunal a rendu cette décision, une loi du Wisconsin datant de 1849 qui criminalise l’avortement est automatiquement revenue en vigueur.

“Nous avons ouvert le Waukegan Health Center en 2020 en prévision de ce moment”, a déclaré Jennifer Welch, présidente et chef de la direction de Planned Parenthood of Illinois, lors d’une conférence de presse virtuelle. “Nous nous attendions à ce que le Wisconsin cesse l’accès aux soins d’avortement dès la chute de Roe, nous étions donc prêts à donner aux patients du Wisconsin les soins dont ils avaient besoin.”

Dans le cadre de cet arrangement, les patients peuvent toujours se rendre dans l’une des quatre cliniques du Wisconsin pour recevoir des soins avant et après la procédure. Mais plusieurs cliniciens, infirmières et autres membres du personnel du Wisconsin se rendent à la clinique de Waukegan pour étendre la capacité de ce centre de santé et d’autres cliniques de l’Illinois grâce à la télésanté.

Tanya Atkinson, présidente et chef de la direction de Planned Parenthood of Wisconsin, a déclaré que son organisation avait anticipé le renversement de Roe v. Wade pendant des années et travaillait depuis plusieurs mois pour établir des partenariats avec des fournisseurs d’autres États.

Selon le Institut Guttmacherune organisation qui soutient les droits à l’avortement, même après la décision originale Roe v. Wade, le Wisconsin a imposé un certain nombre de restrictions à la procédure.

Celles-ci comprenaient une période d’attente de 24 heures et des conseils dirigés par l’État qui comprenaient des informations conçues pour décourager une patiente de se faire avorter, une interdiction d’utiliser la télémédecine pour administrer des médicaments abortifs ; et l’exigence d’un consentement parental pour pratiquer un avortement sur une mineure, entre autres.

L’Illinois, en revanche, n’impose pratiquement aucune restriction légale à l’accès aux services d’avortement. Une loi de 2019 connue sous le nom de Reproductive Health Act déclare que l’accès aux services d’avortement est un «droit fondamental» en vertu de la loi de l’Illinois. Et l’année dernière, les législateurs ont abrogé ce qui était connu sous le nom de Parental Notice of Abortion Act, exigeant que les parents de mineurs souhaitant se faire avorter soient notifiés avant que la procédure puisse être effectuée.

Pour cette raison, de nombreux résidents du Wisconsin souhaitant avorter se sont adressés à des prestataires extérieurs à l’État, y compris ceux de l’Illinois. Mais Kristen Schultz, directrice de la stratégie et des opérations de la filiale de l’Illinois, a déclaré que depuis l’annulation de Roe v. Wade le 24 juin, le nombre de résidents du Wisconsin se rendant dans l’Illinois pour des services d’avortement a été multiplié par 10.

* * *

COORDINATEUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES: La réforme énergétique de la loi sur le climat et l’équité en matière d’emploi, adoptée l’année dernière, incluait une exigence pour l’État d’embaucher un coordinateur des véhicules électriques au sein de l’Agence de protection de l’environnement de l’Illinois.

Le 1er juillet, Megha Lakhchaura a été nommée à ce poste avec un salaire de 180 000 $ par an. Elle dirigera les efforts de l’État pour mettre 1 million de véhicules électriques sur les routes nationales d’ici 2030 grâce à un certain nombre d’incitations dans la législation de l’État et au déploiement d’une infrastructure de recharge étendue.

Elle était auparavant depuis 2018 directrice de la politique en Amérique du Nord pour EVBox, une société d’équipements de fourniture de véhicules électriques basée à Amsterdam. Auparavant, elle était directrice des politiques pour le fournisseur de stockage solaire et de batterie sur toit Sunrun Inc., et était analyste de la réglementation des services publics pour la California Public Utilities Commission.

Capitol News Illinois est un service d’information à but non lucratif et non partisan couvrant le gouvernement de l’État et distribué à plus de 400 journaux dans tout l’État. Il est financé principalement par l’Illinois Press Foundation et la Robert R. McCormick Foundation.