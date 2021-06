Priti Patel «voulait une intervention précoce» lors de la manifestation contre l’imprimerie Extinction Rebellion, selon un tribunal

Priti Patel a déclaré à la police qu’elle souhaitait une « intervention précoce » dans la manifestation de la rébellion d’extinction devant une imprimerie appartenant à Rupert Murdoch, a déclaré un tribunal.

L’officier qui a commandé l’opération a déclaré que ses décisions n’étaient pas affectées par les appels et les SMS du ministre de l’Intérieur à ses collègues.

Owen Wetherill, chef de police adjoint de la police du Hertfordshire, a déclaré au tribunal de première instance de St Albans que lors du premier appel téléphonique l’informant de la manifestation le 4 septembre, on lui avait dit que le Premier ministre et le ministre de l’Intérieur « s’y intéressaient ».

Quelques minutes plus tard, il a reçu un appel du chef de police Charlie Hall pour discuter de la réponse au blocus.

M. Wetherill a déclaré que son supérieur lui avait dit qu’il avait été en contact avec Mme Patel et qu’elle « avait demandé une intervention rapide » pour éloigner les manifestants.

conseillé

Le tribunal avait précédemment entendu que le ministre de l’Intérieur avait échangé plusieurs appels et SMS avec M. Hall alors que la manifestation de Broxbourne se poursuivait toute la nuit.

M. Hall s’est rendu au siège de la force aux premières heures de la matinée, alors que les officiers s’efforçaient d’expulser les militants qui s’étaient enfermés sur des structures en bambou à l’extérieur de l’usine Le Sun, le Times, le Daily Mail, le Daily Telegraph et Standard du soir de Londres sont imprimés.

Un examen indépendant de l’opération, qui a été commandé par la police du Hertfordshire, a mis en évidence le « volume de contacts » entre le ministre de l’Intérieur et le chef de la police.

« Les contacts politiques des ministres du gouvernement doivent être soigneusement examinés à l’avenir pour éviter que la prise de décision ne tombe en dehors de nos structures de commandement reconnues », ajoute le rapport.

Lorsqu’il a été interrogé lundi, M. Wetherill a déclaré qu’il pensait que le chef de la police était présent au siège pendant la nuit en raison de « l’intérêt du gouvernement » pour la manifestation contre la rébellion d’extinction et qu’il n’avait aucune responsabilité opérationnelle.

M. Wetherill a nié avoir lui-même été soumis à une « pression politique » et a déclaré que ses décisions sur la manière de répondre aux manifestants n’étaient pas affectées.

Les manifestants s’enferment dans des structures en bambou à l’extérieur de l’usine Newsprinters de Waltham Cross (PENNSYLVANIE)

« À aucun moment, je n’ai été mis sous pression », a-t-il déclaré au tribunal. « J’aurais été surpris s’il n’y avait pas eu ce genre d’intérêt politique en raison de la nature de la manifestation et de son lieu. Je ne dirais pas que cela a influencé mes décisions.

M. Wetherill a déclaré que le principe d’indépendance opérationnelle vis-à-vis de l’ingérence politique dans la police britannique était « fortement soutenu » par les officiers.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait été victime d’un « empiétement » politique sur la police, l’officier supérieur a répondu : « Je ne pense pas avoir été victime de quoi que ce soit ici… L’intérêt des députés, des ministres et des politiciens n’est pas nouveau. Cela n’a pas changé ma prise de décision.

M. Wetherill a déclaré que le ministre de l’Intérieur « s’intéresse activement à un certain nombre de questions liées au maintien de l’ordre » et reçoit des informations d’officiers.

L’audience a été informée que M. Wetherill était le commandant en or de l’ordre public pour la manifestation et avait fixé des « objectifs stratégiques » pour les officiers en dessous de lui.

Ils devaient maintenir la fluidité de la circulation sur l’A10, qui mène à la route d’accès à l’imprimerie bloquée par les manifestants, permettre à l’imprimerie et à un hôtel voisin de continuer à travailler et « faciliter la manifestation dans la mesure du possible ».

M. Wetherill a déclaré que les officiers avaient tenté d’encourager les manifestants à quitter la route et auraient autorisé la manifestation dans un « endroit approprié ».

Les manifestants de Broxbourne (photo) et Knowsley ont retardé la distribution de plusieurs titres (Rébellion d’extinction)

Le tribunal a appris qu’à 4 h 45, le chef de la police avait appelé M. Wetherill pour lui demander si l’expulsion des manifestants pouvait être « accélérée … à la suite d’une conversation qu’il avait eue avec le ministre de l’Intérieur peu de temps auparavant ».

M. Wetherill a déclaré qu’il avait transmis la demande aux agents sur le terrain et avait reçu une réponse disant que ce n’était pas possible.

« Je n’ai pas été instruit par le chef de police, c’est le chef de police qui m’a posé une question », a-t-il ajouté. « Ni lui ni le ministre de l’Intérieur n’ont obtenu la réponse qu’ils voulaient. »

Le tribunal a appris que les enregistrements de contact avec le ministre de l’Intérieur avaient été supprimés du téléphone du chef de la police en raison d’une « réinitialisation automatique des paramètres d’usine ».

La juge de district Sally Fudge a décidé que les captures d’écran de messages provenant d’autres sources ne seront pas divulguées publiquement ou à la défense, car elles n’ont pas le potentiel de saper le dossier de l’accusation.

Les preuves sont apparues lors du procès du deuxième groupe d’accusés accusés d’avoir entravé une autoroute lors de la manifestation de Broxbourne.

Caspar Hughes, 49 ans, d’Exeter, Elise Yarde, 32 ans, de Walthamstow, Amir Jones, 39 ans, de Londres, Laura Frandsen, 30 ans, de Londres, Charlotte Kirin, 51 ans, de Bury St Edmunds et Hazel Steson, 56 ans, de Bury St Edmonds, rejetez toutes les charges.

Le premier groupe de six manifestants a été condamné en mai et deux autres ont plaidé coupable avant le procès.

Le blocus était sur le site Newsprinters à Broxbourne, Hertfordshire, propriété de Rupert Murdoch’s News UK.

Il a empêché la distribution de trois millions et demi de journaux nationaux à travers le pays.

Un deuxième blocus de l’imprimerie de la société à Knowsley, près de Liverpool, a eu lieu le même jour.

Les manifestants avaient précédemment déclaré au tribunal de St Albans que l’action visait à souligner l’échec des médias à signaler la gravité du changement climatique.

Mme Patel a publiquement condamné la manifestation à l’époque, la qualifiant d' »attaque contre notre presse libre » et de « complètement inacceptable », et des dizaines de militants ont depuis été poursuivis.

Le gouvernement soutient désormais une série controversée de lois de protestation renforcées qui sont une réponse directe aux tactiques d’Extinction Rebellion.