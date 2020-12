Ebtisam Al-Saegh et Naja Yusuf, tous deux emprisonnés pour avoir critiqué le dirigeant de Bahreïn, ont également accusé l’agence de sécurité de torture et d’agression sexuelle au même poste de police.

Leurs cas ont été fréquemment soulevés au Parlement – et Mme Al-Saegh a rencontré des responsables étrangers, racontant comment elle a été battue à plusieurs reprises et menacée de viol et d’assassinat de membres de sa famille.

«En visitant ce site, accompagné de l’ambassadeur britannique, le ministre de l’Intérieur enhardit les tortionnaires et renforce la culture d’impunité qui règne dans le pays», a déclaré Sayed Ahmed Alwadaei, directeur de l’Institut de Bahreïn pour les droits et la démocratie.

Et Jeed Basyouni, de l’organisation de défense des droits humains Reprieve, a déclaré: «Organiser une séance photo pour le ministre de l’Intérieur dans un poste de police où nous savons que des personnes ont été torturées montre que le gouvernement est plus intéressé par les relations publiques que par la protection des droits humains. Bahreïn. »

Un porte-parole a déclaré: «Le gouvernement s’est engagé à soutenir Bahreïn alors qu’il continue de procéder à d’importantes réformes en matière de sécurité, de police et de justice, et nous continuerons à travailler en étroite collaboration pour promouvoir la sécurité et la stabilité dans la région du Golfe et dans le monde.