Priti Patel a été accusée d’avoir tenté d’alimenter la division après avoir semblé critiquer les stars du sport qui «prennent le genou» et ont attaqué les manifestations de Black Lives Matters l’année dernière comme étant «terribles».

«Nous avons vu des statues abattues», a-t-elle dit, ajoutant: «Certains conseils ont pris, très franchement, une position autour des statues et des noms de rue. Ces discussions peuvent avoir lieu d’autres manières. »

Et, lui a demandé si elle «n’était pas d’accord du tout avec la prise du genou en soi», elle a répondu: «Non».

Des manifestations ont eu lieu à travers le Royaume-Uni l’été dernier, à la suite du meurtre par la police de George Floyd aux États-Unis et pour protester contre la discrimination dans ce pays.

La grande majorité des événements ont été pacifiques, bien qu’il y ait eu des affrontements entre les manifestants et la police à Londres. Certaines statues ont également été vandalisées, dont celle de Winston Churchill.

Plus célèbre, la statue de 17 e siècle de traite des esclaves Edward Colston à Bristol a été renversé de son piédestal et l’a poussé dans le port de la ville.

«Il aurait été bon que la ministre de l’Intérieur, quoi qu’elle pense des manifestations ou de la prise d’un genou ou non, fasse preuve d’empathie.»

Il a ajouté: «Ce gouvernement semble déterminé à alimenter la division, des deux côtés de cette question, et ils doivent arrêter.

«Jeunes et vieux, noirs et blancs, riches et pauvres se sont réunis à travers le monde pour lutter contre le racisme.»