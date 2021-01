Sir Keir a ajouté: «Il est très clair que nous devons avoir une quarantaine complète, dans les hôtels, pour tout le monde qui entre dans le pays, nous avons besoin de défenses beaucoup plus fortes à nos frontières. Nous avons été l’un des pays les plus lents à prendre des mesures à nos frontières.

Certains ministres craignent que des souches plus mortelles ne puissent émerger et se propager au Royaume-Uni avant d’être identifiées.

L’Association des exploitants d’aéroports et Airlines UK ont déclaré que l’introduction de règles plus strictes serait «catastrophique» et que le Royaume-Uni avait déjà «certains des niveaux de restrictions les plus élevés au monde».