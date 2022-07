Priti Patel refuse de répondre aux questions de la commission des affaires intérieures dans un contexte d’instabilité gouvernementale

Priti Patel a refusé d’assister à une session prévue pour témoigner devant la commission parlementaire des affaires intérieures.

Le ministre de l’Intérieur devait être interrogé mercredi matin sur des questions telles que l’accord sur les migrants rwandais, la violence contre les femmes et les filles, la police et les retards de passeport.

Quelques minutes avant le début de la session, la commission des affaires intérieures a tweeté: «Ce matin à 10h00, nous devions interroger le ministre de l’intérieur, Priti Patel. Elle a refusé d’assister à notre séance.

Stuart McDonald, un député du Parti national écossais qui siège au comité, a déclaré que le ministre de l’Intérieur avait envoyé un e-mail au comité peu avant 17 heures mardi pour annuler sa comparution.

Il a déclaré que la raison invoquée était “les récents changements de gouvernement”, y compris dans son équipe ministérielle, suite à une vague de démissions qui a évincé Boris Johnson.

Mme Patel est restée à son poste et a demandé à des députés influents de se présenter dans la course à la direction des conservateurs, mais s’est exclue mardi après n’avoir pas reçu un soutien suffisant.

Elle devrait rester ministre de l’Intérieur au moins jusqu’en septembre, date à laquelle la candidate gagnante deviendra Premier ministre et remaniera le cabinet.

La situation de Mme Patel est incertaine, au milieu des inquiétudes des députés conservateurs quant à son incapacité à réduire les traversées de la Manche et des doutes sur l’efficacité et les coûts de l’accord avec le Rwanda.

La présidente de la commission des affaires intérieures, Diana Johnson, a qualifié le refus d’assister à la séance de témoignages de mercredi de “totalement inacceptable”.

“Cette date a été convenue des mois à l’avance et la raison donnée pour laquelle le ministre de l’Intérieur ne peut pas être présent ce matin – en raison de changements dans l’équipe ministérielle du ministère de l’Intérieur – n’a pas de sens car c’est le ministre de l’Intérieur qui a témoigné et non un ministre subalterne, ” dit-elle.

Mme Patel devait comparaître devant le comité aux côtés des deux plus hauts fonctionnaires du ministère de l’Intérieur, le secrétaire permanent Matthew Rycroft et la deuxième secrétaire permanente Tricia Hayes.