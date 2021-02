Aux Communes, le ministre de l’Intérieur a été exhorté à revoir les directives de la police après la détention d’Andy Aitchison et à convenir qu’il «devrait avoir un dossier vierge car il n’a commis aucune infraction».

Mais, au lieu de cela, Mme Patel a semblé soutenir l’arrestation – avant de prétendre qu’elle ne pouvait plus commenter pour des raisons juridiques, même si la journaliste ne fera face à aucune autre action.

«Toutes les décisions sur les arrestations sont une question opérationnelle pour la police et la police procède à des arrestations conformément à leurs devoirs de maintenir la paix et de protéger la communauté», a-t-elle déclaré aux députés.

Des pancartes disaient « Fermez Napier maintenant » et « Priti Patel Il y aura du sang sur les mains » après qu’au moins 120 hommes de la caserne aient été testés positifs pour Covid-19.

Six heures plus tard, cinq policiers sont arrivés au domicile voisin de M. Aitchison et l’ont arrêté, soupçonné de dommages criminels devant ses enfants.