Priti Patel quitte son poste de ministre de l’Intérieur : sa lettre de démission dans son intégralité

Priti Patel a démissionné de son poste de ministre de l’Intérieur, après la victoire de Liz Truss dans la course à la direction des conservateurs.

Dans sa lettre de démission à Boris Johnson, partagée sur les réseaux sociaux lundi, Mme Patel a déclaré que c’était son “choix” de continuer sa fonction publique depuis les bancs de l’arrière-ban, lorsque Mme Truss prendra officiellement ses fonctions de Premier ministre mardi.

Tout en promettant son soutien au nouveau dirigeant, elle a déclaré qu’il était “vital” qu’elle continue à soutenir les politiques qu’elle avait menées pour lutter contre l’immigration clandestine – y compris l’expulsion des demandeurs d’asile vers le Rwanda.

La ministre de l’Intérieur Priti Patel a annoncé qu’elle démissionnait (Télévision du Parlement)

Suella Braverman a été désignée comme une remplaçante possible pour le poste dans le nouveau cabinet de Mme Truss.

L’annonce de Mme Patel est intervenue après qu’elle ait défendu son projet d’envoyer des migrants au Rwanda après que plus de 1 000 personnes aient traversé la Manche vers le Royaume-Uni en un jour pour la deuxième fois en quinze jours.

Lisez sa lettre en entier :

Cher Boris

Ce fut un grand honneur et un privilège de servir le pays avec vous pendant votre mandat de Premier ministre En juillet 2019, lorsque vous êtes devenu Premier ministre, notre système politique était brisé. Le Parlement se déchirait alors que certains députés montraient du mépris pour la démocratie et tentaient désespérément de bloquer le Brexit.

Vous avez défini un plan clair pour mener à bien le Brexit, débloqué le Parlement et obtenu une victoire historique des conservateurs aux élections générales de 2019, remportant la plus grande part des voix pour un parti politique depuis Margaret Thatcher.

Ce fut l’honneur de ma vie de servir notre pays en tant que ministre de l’Intérieur au cours des trois dernières années et de tenir nos engagements de soutenir et de réformer notre police, de défendre la majorité laborieuse et respectueuse de la loi, de réformer notre système d’immigration et d’asile. système et lutter contre le terrorisme. Votre soutien au cours de cette période a débouché sur un ensemble sans précédent de réformes et d’investissements.

Nous avons réaffirmé le statut du Parti conservateur en tant que parti de la loi et de l’ordre en soutenant notre police avec un investissement record de 17 milliards de livres sterling et en finançant 20 000 policiers supplémentaires. Nous avons également introduit des peines plus sévères pour les contrevenants, plus d’aide pour les victimes d’actes criminels et des réformes dans la loi sur la police, la criminalité, les peines et les tribunaux et le projet de loi sur l’ordre public.

L’investissement que nous avons consacré aux activités antiterroristes et au soutien des services de renseignement a contribué à rendre nos rues plus sûres et à perturber les activités de ceux qui, autrement, nous feraient un mal terrible.

Nous avons utilisé nos libertés liées au Brexit pour reprendre le contrôle de nos lois sur l’immigration avec un nouveau système d’immigration basé sur des points. Notre loi historique sur l’immigration a mis fin à la libre circulation et a repris le contrôle de nos frontières. Nous pouvons désormais attirer au Royaume-Uni les plus brillants et les meilleurs du monde entier plutôt que de faire face aux effets néfastes d’une libre circulation incontrôlée.

Notre nouveau plan pour l’immigration signifie qu’enfin ce que veut le peuple britannique se reflète dans la politique d’immigration, mettant fin aux abus du système d’immigration et d’asile.

Au cours des trois dernières années, notre approche pour réformer les lois sur l’immigration et réparer notre système d’asile défaillant a été ferme et équitable. Je sais à quel point la question des traversées de la Manche a été frustrante.

C’est pourquoi nous avons entièrement passé en revue tous les aspects des opérations de la Manche couvrant les « refoulements » en mer et les interceptions militaires dans la Manche. Cela a conduit à investir dans de nouvelles mesures pour empêcher les passages à niveau et a amélioré notre coopération avec les autorités françaises.

Nous avons travaillé sans relâche au niveau national et international pour démanteler le modèle commercial des gangs de passeurs pervers qui méprisent la vie humaine et profitent de l’exploitation et de la misère des autres.

En avril, j’ai obtenu le premier partenariat mondial pour la migration et le développement économique avec le Rwanda. Le partenariat avec le Rwanda fait partie d’une stratégie plus large, qui comprend des réformes nationales pour construire des centres d’accueil de style grec au Royaume-Uni pour détenir et expulser les migrants, et mon projet de loi visant à réformer le mécanisme national d’orientation et la loi sur l’esclavage moderne, mettant fin à la joyeuse fête juridique faire le tour des barrières qui empêchent le gouvernement d’expulser les migrants du Royaume-Uni.

Cet ensemble de mesures conduira à des réformes durables du système d’asile et d’éloignement du Royaume-Uni. Il est essentiel que votre successeur soutienne tous les aspects de ces politiques sur la migration illégale afin d’assurer la mise en œuvre et la livraison complètes du nouveau plan pour l’immigration et de la loi sur la nationalité et les frontières.

Comme nous le savons, il n’y a pas de solution unique à cet énorme défi et le gouvernement doit s’attaquer à l’ensemble des problèmes pour mettre un terme à l’entrée illégale de migrants au Royaume-Uni. Nous avons également, à juste titre, été durs envers les délinquants étrangers et malgré les défis posés par le COVID-19 aux voyages internationaux, nous en avons expulsé près de 12 000 au cours des trois années précédant mars 2022.

Pour soutenir ce travail, j’ai signé de nouveaux accords internationaux de retour avec l’Inde, l’Albanie, la Serbie, le Nigeria et le Pakistan, avec des travaux en cours pour négocier plus d’accords et pour renvoyer plus de personnes qui ne devraient pas être dans ce pays et qui ont abusé de notre hospitalité.

Dans le même temps, nous avons renforcé le fier bilan de notre pays en tant que sanctuaire et refuge pour ceux qui en ont vraiment besoin en établissant des itinéraires sûrs, y compris pour les NO, les Afghans et les Ukrainiens. La Grande-Bretagne a toujours été un phare pour la liberté et la démocratie, et j’ai été fier de travailler avec vous au cours des trois dernières années pour faire briller cette lumière plus fort.

Tout cela a été réalisé malgré les efforts acharnés de nos opposants politiques et des militants, avocats et militants de gauche qui ont cherché à bloquer ces mesures, indépendamment de ce que veut la majorité des Britanniques. Alors qu’ils défendent les criminels, les terroristes, les passeurs,

Ceux qui n’ont pas le droit d’être au Royaume-Uni et les personnes qui menacent la sécurité publique et feraient du mal à notre pays, nous n’avons jamais faibli et n’avons jamais cessé de faire ce qui est juste pour protéger le public.

Sous votre direction, nous avons rendu notre pays plus sûr, renforcé la loi et l’ordre, tenu nos engagements du Manifeste et jeté des bases solides sur lesquelles nos successeurs au numéro 10 et au ministère de l’Intérieur pourront s’appuyer. Je félicite Liz Truss d’avoir été élue notre nouvelle chef et je lui accorderai mon soutien en tant que nouvelle première ministre.

C’est mon choix de continuer mon service public dans le pays et la circonscription de Witham depuis les bancs de l’arrière-ban, une fois que Liz prendra officiellement ses fonctions et qu’un nouveau ministre de l’Intérieur sera nommé.

De l’arrière-ban, je défendrai bon nombre des politiques et des causes que j’ai défendues tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du gouvernement. Merci pour le grand honneur que vous m’avez fait, non seulement en me nommant ministre de l’Intérieur, mais en me soutenant tout au long.

Le très honorable député Priti Patel

Secrétaire d’État au ministère de l’Intérieur

Député de Witham