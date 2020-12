Priti Patel a promis hier soir de reprendre le contrôle de nos frontières et de rendre la Grande-Bretagne plus sûre.

Le ministre de l’Intérieur a déclaré que l’accord commercial conclu avec l’UE, qui comprend un accord sur la coopération en matière de sécurité, permettrait des contrôles «plus fermes» à l’entrée dans le pays.

Mais, selon une copie de l’accord divulguée, le Royaume-Uni a accepté de ne pas édulcorer ni de supprimer les lois européennes sur les droits de l’homme qui pourraient être exploitées par des criminels.

Il dit que Bruxelles peut suspendre la coopération si la Grande-Bretagne «dénonce» – le code pour ne pas respecter – la Convention européenne des droits de l’homme. La Grande-Bretagne a exclu de quitter la CEDH mais Mlle Patel s’est engagée à empêcher les délinquants étrangers d’utiliser ses dispositions pour éviter l’expulsion.

En octobre, il est apparu qu’elle souhaitait restreindre l’article 3 de la convention, qui stipule que personne ne devrait être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants.

L’accord de sécurité UE-Royaume-Uni ferme potentiellement ses options.

Cela signifie également que la Grande-Bretagne devra suivre les lois européennes sur les droits de l’homme si elle veut que l’accord de sécurité se poursuive. Les lois constituent un système juridique distinct qui se situe en dehors de l’UE.

Un négociateur bruxellois a déclaré: « Dans notre négociation, nous voulions qu’il soit clair que la coopération dans ce domaine sera soumise à la condition que le Royaume-Uni continuera à adhérer à cette convention et que nous pourrons invoquer cette convention dans le tribunaux internationaux au Royaume-Uni. Donc, cela est désormais clairement indiqué dans l’accord.

Le Royaume-Uni conservera un certain accès aux principales agences et bases de données européennes pour aider à lutter contre la criminalité transfrontalière et le terrorisme.

Cependant, Bruxelles a averti que «l’accès direct et en temps réel» aux informations sensibles cesserait.

Mlle Patel a déclaré: « Je suis extrêmement fière du paquet complet de capacités que nous avons convenu avec l’UE »

Les chefs de la police et de la sécurité ont exprimé leur inquiétude quant au départ de la Grande-Bretagne d’organes tels qu’Europol, l’agence de sécurité clé de l’UE.

« Cela signifie que les deux parties disposent d’outils efficaces pour lutter contre les crimes graves et le terrorisme, protéger le public et traduire les criminels en justice. »

Les responsables affirment qu’une série de mesures plus strictes pourrait être introduite l’année prochaine.

Il s’agit notamment de la capacité de la police à détenir des fugitifs étrangers sans avoir à demander au préalable un mandat d’arrêt britannique, ce qui pourrait les traduire en justice plus rapidement.

Le Royaume-Uni perdra le plein accès à d’autres systèmes tels que le système d’information Schengen II de l’UE, qui a des alertes sur les individus signalés.

La police britannique l’a vérifiée 603 millions de fois l’année dernière. L’accord signifie également que le Royaume-Uni sortira du système de mandat d’arrêt européen.

Des arrangements d’extradition simplifiés ont été convenus à la place.