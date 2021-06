Priti Patel présentera des plans pour traiter les demandeurs d’asile en Afrique alors que les négociations avec le Danemark pour partager le centre commencent

PRITI Patel est sur le point d’introduire des lois qui pourraient voir les demandeurs d’asile envoyés dans un centre d’immigration offshore en Afrique pour traitement, selon un rapport.

La ministre de l’Intérieur dévoilera une nouvelle législation pour réprimer les passeurs alors qu’elle ouvre des discussions avec le Danemark sur le partage d’un centre de traitement en Afrique.

Priti Patel dévoilera une nouvelle législation pour lutter contre les passages de migrants Crédit : Getty

Plus de 5 300 personnes ont fait le dangereux voyage outre-Manche cette année Crédit : PA

Dans le cadre du projet de loi sur la nationalité et les frontières, les demandeurs d’asile seront traités en dehors du Royaume-Uni dans le but d’empêcher les migrants de faire le voyage périlleux à travers la Manche, rapporte le Times.

Une source gouvernementale a déclaré au journal que les ministres du ministère de l’Intérieur avaient également discuté de plans avec le Danemark pour partager un centre en Afrique.

Le pays scandinave prévoit d’envoyer des demandeurs d’asile au Rwanda, avec deux ministres danois en visite dans le pays en Afrique centrale le mois dernier pour signer un mémorandum sur l’asile et la migration.

Dans le mémorandum, des responsables des deux pays ont déclaré que le traitement des demandes en dehors de l’UE aiderait à « briser la structure d’incitation négative du système d’asile actuel ».

Le ministère de l’Intérieur a également étudié le système australien qui interdit l’arrivée des demandeurs d’asile par la mer – avec des demandes traitées dans des centres d’immigration offshore dans les pays voisins tels que Papa Nouvelle-Guinée.

Une source gouvernementale a déclaré au Times : « Le Premier ministre et le ministre de l’Intérieur sont déterminés à examiner tout ce qui fera la différence lors de la traversée de la Manche ».

Le nombre de traversées cette année est plus du double du nombre à la même époque l’an dernier Crédit : PA

Plus de 5 300 migrants ont effectué le dangereux voyage à travers la Manche britannique cette année, soit plus du double du nombre cette fois-ci il y a un an.

Mme Patel a reproché aux passeurs de profiter de la météo estivale, ce qui facilite la traversée de la Manche.

Mais le ministre de l’Intérieur a été critiqué par Boris Johnson pour ne pas avoir réprimé le nombre d’arrivées.

Cela survient après que le gouvernement a présenté des plans pour réformer le système dans le discours de la Reine en mai de cette année.

Sa Majesté a déclaré : « Des mesures seront proposées pour établir un système d’immigration plus juste qui renforce les frontières du Royaume-Uni et dissuade les criminels qui facilitent les voyages dangereux et illégaux.