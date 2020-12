Priti Patel a nié avoir «crié et juré» aux fonctionnaires du ministère de l’Intérieur, quelques semaines à peine après qu’une enquête officielle ait trouvé des preuves de ses «cris et jurons» au personnel.

«Il y avait des références à d’autres choses qui se produisaient au sein de mon organisation et de très nombreux changements sont en cours actuellement, et cela s’applique non seulement au comportement, mais aussi à la culture et aux divers dirigeants au sein de l’organisation.