«Nous vivons dans une démocratie et, de toute évidence, nous défendons le droit de manifester, mais nous sommes dans une pandémie et j’exhorte tout le monde à continuer à suivre les règles et les directives, et à continuer d’être incroyablement consciencieux.»

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy