La ministre de l’Intérieur, Priti Patel, a déclaré qu’elle n’était pas d’accord avec l’acte de se prendre un genou pour protester contre le racisme, alors qu’elle critiquait les manifestations de Black Lives Matter.

Mme Patel a décrit les manifestations contre le racisme – déclenchées par la mort de George Floyd à Minneapolis, aux États-Unis, le 25 mai de l’année dernière après qu’un policier blanc l’ayant maintenu en appuyant son genou contre son cou pendant près de neuf minutes – comme « épouvantables » .

Elle a également déclaré qu’elle ne prendrait pas un genou – l’acte de solidarité contre le racisme commis à la mémoire de M. Floyd – qui a depuis été adopté par de nombreuses stars du sport et d’autres personnalités publiques.

Le ministre de l’Intérieur a dit LBC radio: «L’été dernier a été un moment marqué avec toutes les manifestations que nous avons vues.

« Nous avons également vu la police subir beaucoup de pression de la part d’une partie de la manifestation. Je ne soutiens pas la manifestation et je n’ai pas non plus soutenu les manifestations associées … »

Interrompue, elle a cherché à préciser qu’elle ne critiquait pas le droit de manifester mais plutôt l’action «terrible» de l’année dernière.

Lorsqu’on lui a demandé si elle prendrait un genou, Mme Patel a répondu: « Non, je ne le ferais pas. Je ne l’aurais pas non plus à l’époque.

« Les gens peuvent exprimer leurs opinions par d’autres moyens. Protester comme les gens l’ont fait l’été dernier n’était pas du tout la bonne manière. »

Lorsqu’on lui a demandé si elle était d’accord avec le geste plus généralement, elle a répondu: «Non».

La question de la prise d’un genou – d’abord associée au quart-arrière de la NFL Colin Kaepernick – a été remise sous les feux de la rampe avec le début du tournoi de rugby des Six Nations.

Seize joueurs anglais ont pris un genou contre l’Écosse pour soutenir la lutte contre le racisme, alors que seuls quatre des visiteurs ont effectué le geste.