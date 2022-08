Priti Patel: “Mon dossier en dit long”, déclare le ministre de l’Intérieur pour garder son emploi

Priti Patel a déclaré que son dossier en tant que secrétaire à l’intérieur “en dit long” alors que la personnalité conservatrice a clairement indiqué qu’elle souhaitait rester dans le rôle lorsque le successeur de Boris Johnson entrera au n ° 10 le mois prochain.

La ministre du cabinet – qui n’a soutenu ni Liz Truss ni Rishi Sunak pour la direction conservatrice – a exposé son cas mardi lorsqu’elle a été interrogée sur le prochain Premier ministre.

Lorsqu’on lui a demandé si elle souhaitait rester dans son rôle au ministère de l’Intérieur, la personnalité controversée a déclaré à Sky News : “C’est le choix du prochain dirigeant.”

Mme Patel est allée dire: “Mais le fait est que ce parti a été élu avec un manifeste d’engagement très clair pour vaincre le crime, réduire le crime, mais aussi fournir 20 000 policiers supplémentaires.”

Le ministre de l’Intérieur, en poste depuis que M. Johnson a pris le pouvoir en juillet 2019, a ajouté: “Je pense que mon bilan à cette époque en dit long.”

Patel a déclaré qu’elle était “bien sûr” triste de voir Johnson quitter Downing Street, mais qu’elle ne serait pas tirée sur qui devrait gagner la course des conservateurs. « Je n’entre pas dans tout ça… Je veux dire que j’ai un travail à faire. C’est ce sur quoi je me concentre. »

Patel – s’exprimant lors de la descente de police à l’aube sur un prétendu «pivot» recherché pour trafic de drogue et d’armes à feu – a été interrogée sur les points faibles de ses trois années à la tête.

« Les sérieux bas ? Absolument quand les gens sont morts », a-t-elle déclaré. « Vous voyez une violence épouvantable contre nos policiers. Ma deuxième semaine en tant que ministre de l’Intérieur, nous avons vu le cas épouvantable du PC Andrew Harper. Cela vivra avec moi pour toujours.

Les travaillistes ont accusé les conservateurs de présider à un “échec de dix ans dans la lutte contre la criminalité au couteau”, une analyse montrant que les infractions ont doublé parmi un tiers des forces de police depuis 2010.

On s’inquiète de plus en plus de l’augmentation des crimes violents à la suite de la mort d’Olivia Pratt-Korbel, âgée de neuf ans – abattue par un homme armé entrant dans sa maison familiale à Liverpool – et du coup de couteau mortel de Thomas O’Halloran, âgé de 87 ans, alors qu’il sur son scooter de mobilité dans l’ouest de Londres.

Les commentaires de Patel interviennent également alors que les derniers chiffres du gouvernement ont montré qu’un nombre record de 1 295 migrants sont arrivés au Royaume-Uni lundi après avoir traversé la Manche.

Les militants ont de nouveau appelé Patel et le ministère de l’Intérieur à abandonner leur projet d’envoyer des demandeurs d’asile au Rwanda dans le but de limiter les passages – affirmant que les chiffres montraient que l’argument dissuasif était en « lambeaux ».

Jusqu’à présent en août, 6 271 personnes ont été enregistrées faisant la traversée – plus que tout total mensuel pour l’année jusqu’à présent.

Le syndicat des services publics et commerciaux (PCS) et les associations caritatives Care4Calais, Detention Action et Asylum Aid contestent la légalité de la politique rwandaise, les prochaines audiences devant le tribunal devant se tenir en septembre.

Paul O’Connor du PCS a déclaré : “Le ministre de l’Intérieur a passé des mois à tenter de justifier sa politique rwandaise en affirmant qu’elle est dissuasive”.

Le responsable syndical a ajouté : « Le fait que des réfugiés exploités tentent toujours ces traversées dangereuses laisse l’argument du ministre de l’Intérieur en lambeaux. La politique n’est pas dissuasive. C’est tout simplement immoral, illégal et inapplicable, et devrait être abandonné immédiatement.

Steve Valdez-Symonds d’Amnesty International UK a déclaré : « La simple vérité est que les personnes, y compris les enfants fuyant la guerre et la persécution, continueront à faire ces voyages périlleux… si le gouvernement refuse de leur fournir des itinéraires sûrs.

Truss et Sunak se sont engagés à poursuivre la politique de « délocalisation » du Rwanda. L’ex-chancelier a déclaré mardi qu’il “fera tout ce qu’il faut pour que le plan rwandais fonctionne”.

Répondant aux chiffres des traversées de petits bateaux, un porte-parole du gouvernement a déclaré : « L’augmentation des traversées dangereuses de la Manche est inacceptable. Non seulement ils constituent un abus manifeste de nos lois sur l’immigration, mais ils mettent en danger la vie de personnes vulnérables, qui sont exploitées par des gangs criminels impitoyables.

Concernant le partenariat avec le Rwanda, le porte-parole a déclaré : “Nous poursuivons les préparatifs pour relocaliser ceux qui effectuent ces voyages inutiles et illégaux, aidant à sauver des vies en dissuadant les autres de traverser”.