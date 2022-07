Priti Patel exclut la candidature à la direction des conservateurs alors que ses rivaux absorbent le soutien de la droite

La ministre de l’Intérieur, Priti Patel, a exclu une candidature tardive à la direction conservatrice après que ses rivaux aient absorbé une grande partie du soutien de la droite du parti.

Les alliés de la secrétaire aux Affaires étrangères Liz Truss et du procureur général Suella Braverman avaient exhorté Mme Patel à ne pas entrer dans le champ bondé et à diviser la droite pour permettre un « couronnement » pour le favori Rishi Sunak.

Mme Patel a déclaré qu’elle avait été invitée à se tenir aux côtés de ses collègues, mais qu’elle avait plutôt décidé de se concentrer sur “travailler pour avoir plus de policiers dans nos rues” et “contrôler nos frontières”.

Dans un communiqué, elle a déclaré: «Je suis reconnaissante des encouragements et du soutien que mes collègues et membres du parti m’ont offerts ces derniers jours en suggérant que je participe à la course à la direction du Parti conservateur. Je ne proposerai pas mon nom pour le scrutin des députés.

La secrétaire d’État à l’intérieur, qui gagne maintenant une approbation précieuse pour ceux de droite, n’a pas dit qui elle soutiendrait maintenant pour la direction – mais a déclaré qu’elle «écouterait les cas présentés».

