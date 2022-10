Priti Patel et Michael Gove soutiennent tous les deux Rishi Sunak pour le PM

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Priti Patel et Michael Gove se sont prononcés en faveur de Rishi Sunak en tant que chef conservateur, alors que l’ancien chancelier espère être déclaré prochain Premier ministre dans quelques heures.

L’ancienne ministre de l’Intérieur – qui a déclaré soutenir Boris Johnson ce week-end – a déclaré qu’elle changeait de soutien après que l’ex-Premier ministre se soit retiré de la course dimanche soir.

“En ces temps difficiles pour notre pays, nous devons nous unir en donnant la priorité au service public et travailler ensemble … Avec les énormes défis qui nous attendent, nous devons mettre de côté les différences politiques pour donner à Rishi Sunak les meilleures chances de réussir”, a tweeté Mme Patel.

Elle devient la dernière personnalité senior à faire un demi-tour dramatique. Samedi, Mme Patel avait affirmé que M. Johnson était le candidat ayant “le mandat de livrer notre manifeste élu”.

Le ministre du Cabinet Nadhim Zahawi a été moqué pour avoir déclaré sa loyauté à M. Sunak, quelques minutes seulement après un article pour lequel il a écrit Le télégraphe support « Boris 2.0 ».

Avant de se retirer dimanche à 21 heures, M. Johnson avait obtenu le soutien de plusieurs ministres du cabinet – dont M. Zahawi, James Cleverly, Ben Wallace, Jacob Rees-Mogg, Simon Clarke, Chris Heaton-Harris, Anne-Marie Trevelyan et Alok Sharma.

M. Gove a officiellement soutenu M. Sunak lundi matin, appelant les conservateurs à s’unir derrière lui. “Il y a de grands défis à relever et l’intérêt national nous oblige à faire preuve de résolution et de courage sous une nouvelle direction”, a-t-il tweeté.

M. Sunak prendra en charge le parti sans avoir besoin d’un vote des députés conservateurs ou des membres si Penny Mordaunt n’atteint pas le seuil avant la date limite de 14 heures ou se retire du concours.

Mme Mordaunt et son équipe sont “confiantes” qu’elle obtiendra les 100 nominations nécessaires des députés conservateurs avant la date limite de lundi, a déclaré un soutien principal.

Mme Mordaunt n’a jusqu’à présent que 25 soutiens publics, mais le député conservateur principal Damian Green a affirmé qu’elle avait le soutien d’un nombre beaucoup plus élevé – insistant sur le fait qu’elle avait le soutien de «toutes les ailes du parti».

“Nous sommes convaincus que Penny dépassera la barre des 100”, a déclaré M. Green. « Il y avait beaucoup de gens qui ne déclaraient pas publiquement ce qu’ils faisaient. Les chiffres de Penny sont déjà bien au-dessus des chiffres publiés, même sans aucun des partisans de Boris.

Nadine Dorries, loyaliste de Boris Johnson, a déclaré qu’il serait “impossible” d’éviter des élections générales après que son ancien patron se soit retiré de la course à la direction des conservateurs.

L’ancien secrétaire à la culture – le loyaliste uber Johnson – a également averti que “tout l’enfer éclaterait” perdrait si le favori Rishi Sunak était installé au n ° 10 dans les prochaines heures.

Sir Christopher Chope, un autre loyaliste de Johnson, a appelé à des élections générales – affirmant que le parti devenait « ingouvernable ».

Mais le principal soutien de Sunak, Grant Shapps, le ministre de l’Intérieur, a insisté sur le fait qu’il n’était pas nécessaire d’organiser des élections générales. “Nous élisons un parti et nous élisons des individus”, a-t-il déclaré à Sky News.

M. Shapps a admis qu’il était “inhabituel” d’avoir trois premiers ministres en autant de mois, mais a affirmé que M. Sunak avait un mandat légitime pour livrer le manifeste conservateur de 2019.

Et le député conservateur écossais Andrew Bowie, soutenant M. Sunak, a déclaré qu’une élection générale cet automne ne serait pas dans l’intérêt national.

S’exprimant sur BBC Radio Bonjour Ecosse, M. Bowie a déclaré: «Une élection générale – même pour une élection générale anticipée – nécessite par la loi six semaines de campagne. Cela fait six semaines pendant lesquelles le Parlement ne siège pas et six semaines pendant lesquelles le gouvernement ne se met pas au travail.