Priti Patel a été exhortée à aider le conseil de Westminster « impuissant » à fermer un campement de sans-abri de Park Lane où un bordel était géré depuis une tente près d’une école primaire.

Dans une lettre adressée au ministre de l’Intérieur, le chef du conseil municipal Rachael Robathan a demandé au ministère de l’Intérieur de faire davantage pour lutter contre le trafic de personnes vers la Grande-Bretagne et renforcer les lois sur l’immigration.

Le camp de sans-abri situé sur une réserve centrale de la route très recherchée de Mayfair est en place depuis sept ans et le chef du conseil affirme qu’il a conduit à plusieurs exemples de comportement antisocial, rapporte le Sunday Telegraph.

Un tel cas comprend un bordel sorti d’une tente par deux sœurs britanniques qui, après avoir reçu sept avis de départ, a finalement déménagé en 2019 pour éviter des poursuites.

Un grand campement est présent sur Park Lane à Mayfair depuis sept ans et le conseil dit qu’ils sont «impuissants» à l’enlever. Sur la photo: un campement à Mayfair en novembre de cette année

La chef du conseil municipal de Westminster, Rachael Robathan, a écrit au ministre de l’Intérieur Priti Patel (photo) pour la supplier de réprimer le trafic de personnes et d’introduire des lois sur l’immigration plus strictes

Le chef du conseil a utilisé le bordel à l’extérieur de l’école comme exemple du comportement antisocial dont les résidents et les entreprises de Westminster ont été témoins

Dans un plaidoyer adressé au ministère de l’Intérieur, dans un extrait présenté exclusivement à MailOnline, Robathan a déclaré: « Nous pouvons et faisons régulièrement effacer des sites comme celui-ci et offrir aux gens de meilleures alternatives, mais la réalité est qu’eux-mêmes ou d’autres retournent au même endroit assez rapidement.

« Nous n’avons pas les pouvoirs ou les ressources juridiques pour gérer les campements où les gens refusent ou n’ont pas droit à notre aide – même lorsqu’ils se livrent à des comportements antisociaux, par exemple le trafic de drogue ou même les services sexuels dans des tentes. »

L’école primaire All Souls C of E, sur Foley Street, a reçu plusieurs plaintes à l’été 2018 après que les deux travailleuses du sexe et leur chien aient dressé leurs tentes devant les portes et offraient des relations sexuelles aux parents tout en faisant la course de l’école.

La lettre ajoute que certaines de leurs affaires ont été menées avec les portes de la tente ouvertes et les gens ont vu des clients nus s’habiller à l’extérieur de la tente.

Cela a également provoqué d’autres perturbations, notamment l’abus de drogues et d’alcool, ainsi que des préservatifs éparpillés sur le sol et du linge laissé sur les clôtures des gens.

Le chef du conseil municipal Rachael Robathan (photo) a utilisé le bordel de la tente comme l’un des nombreux exemples de comportement antisocial au sein de la communauté des sans-abri

On dit que le campement de Park Lane attire des Roms de Roumanie et les gens ont vu les habitants utiliser les fontaines locales pour se laver. Sur la photo: le campement en novembre

Ils ont reçu sept avis de tente, mais à chaque fois, ils ont déménagé pour éviter des poursuites jusqu’à ce qu’un avertissement écrit sur la protection de la communauté soit signifié en février 2019 et les femmes ont déménagé à Covent Garden.

Le bordel est l’un des nombreux exemples utilisés par le chef du conseil pour mettre en évidence les problèmes de comportement antisocial des quartiers aisés au sein de la communauté des sans-abri.

Le grand campement, situé près de Hyde Park, attirerait des familles roms de Roumanie et le chef du conseil a déclaré que les gens et les entreprises de la région étaient en colère et frustrés contre le camping illégal.

Beaucoup de ceux qui vivent sur le site se lavent dans des fontaines et vont aux toilettes dans le métro.

Une femme, une mère de 27 ans nommée Diana, a déclaré qu’elle avait renvoyé l’argent qu’elle avait collecté en mendiant à ses enfants en Roumanie.

Robathan a également attiré l’attention du ministre de l’Intérieur sur un camp similaire près de Downing Street qui, selon elle, pourrait constituer une menace terroriste car ils ne peuvent pas être fouillés en vertu des lois en vigueur.

Robathan a averti que les personnes vivant dans des tentes constituent une menace terroriste potentielle car elles ne peuvent pas être fouillées en vertu des lois en vigueur. Sur la photo: le campement l’année dernière

Elle a écrit: « Le conseil et la police ont des pouvoirs limités pour s’attaquer à ce problème, car aucune autorité ne peut entrer ou retirer la structure de la tente sans motif légitime.

«Le retrait des tentes via le processus judiciaire est lent, et les paramètres géographiques de toute mesure de suppression accordée sont spécifiques au site.

Dans sa lettre, elle a continué à informer le ministère de l’Intérieur que Westminster attire plus de dormeurs dans la rue que toute autre région du pays, le conseil travaillant avec au moins 2500 personnes cette année seulement.

Un dénombrement des rues effectué en septembre a révélé que 269 personnes dormaient dans la rue dans la région – dont 151 étaient des dormeurs étrangers confirmés.

Robathan a déclaré depuis 2018 que le nombre de ressortissants étrangers est resté environ la moitié du nombre de personnes dans les rues.

« La plupart des individus ont un logement dans leur pays d’origine, mais ils insistent sur le fait qu’ils ne veulent pas rentrer chez eux et restent plutôt dans nos rues, ce qui les expose à un risque élevé de développer des problèmes complexes et à plus long terme », a-t-elle ajouté.