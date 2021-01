La ministre de l’Intérieur, Priti Patel, a déclaré qu’elle était prête à donner à la police et aux agences de sécurité des «pouvoirs plus forts» pour «assurer la sécurité du Royaume-Uni» après le Brexit.

Ecrire dans Le télégraphe du dimanche, Mme Patel a suggéré que le Royaume-Uni sera plus sûr après son départ de l’UE, grâce à des mesures de police et de sécurité renforcées.

«Le Royaume-Uni a fait ce que beaucoup disaient impossible et a conclu un accord sans précédent avec l’UE qui donne à nos services de police et de sécurité les outils et les partenariats pour aider à assurer la sécurité du public», a déclaré Mme Patel.

«Le fait d’avoir quitté l’UE signifie que nous pouvons donner à ces agences des pouvoirs plus forts pour assurer la sécurité de ce pays et protéger notre sécurité intérieure», a-t-elle affirmé.

Alors que Mme Patel a suggéré que le Royaume-Uni pourrait être un endroit plus sûr après le Brexit, l’UE a clairement indiqué que l’accès de la Grande-Bretagne aux «installations» de police et de sécurité serait déclassé.

Dans une note d’information de l’UE, il a été établi que le Royaume-Uni serait privé de «l’accès direct en temps réel» aux bases de données sensibles liées à la sécurité et à la justice.

L’accord sur le Brexit tranché par les négociateurs permet cependant une «coopération efficace» entre le Royaume-Uni et Europol et Eurojust.

S’il reste à voir à quoi ressembleront exactement les services de police et la sécurité au Royaume-Uni après le Brexit, Mme Patel a déclaré que le Royaume-Uni serait également mieux placé pour protéger ses frontières après son départ de l’UE.

«Forger une nouvelle relation avec l’UE signifie également reprendre le contrôle de nos frontières, permettant à la Grande-Bretagne de contrôler enfin qui entre dans ce pays», a-t-elle déclaré. « La libre circulation est terminée et les personnes qui souhaitent vivre au Royaume-Uni devront désormais répondre aux exigences de notre nouveau système basé sur des points. »

« Nous refuserons d’accepter les cartes d’identité nationales notoirement peu sûres et serons en mesure de sévir contre les importations illégales de marchandises en introduisant des données avant l’arrivée sur les marchandises importées de l’UE en Grande-Bretagne », a déclaré Mme Patel, ajoutant: Nous allons également sévir contre l’immigration illégale et réformer le système d’asile cassé qui encourage uniquement le trafic de personnes dans le pays par des itinéraires dangereux et illégaux.

Dans l’ensemble, la ministre de l’Intérieur a déclaré que son message était «celui d’espoir».