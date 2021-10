Priti Patel dit qu’elle a « beaucoup de compassion et se soucie profondément des gens »

La ministre de l’Intérieur, Priti Patel, a affirmé qu’elle avait « beaucoup de compassion » et « se soucie profondément des gens » alors qu’elle défendait la gestion par son département d’une série de controverses.

Le ministère de l’Intérieur a été critiqué pour le scandale de Windrush et sa politique d’« environnement hostile » visant à accroître le renvoi des demandeurs d’asile et des criminels nés à l’étranger.

Mais Mme Patel a rejeté l’idée d’un département indifférent, déclarant : « C’est une organisation incroyable, elle l’est vraiment.

Parler à La maison magazine avant la conférence du Parti conservateur à Manchester, la ministre du cabinet a déclaré qu’elle n’avait aucun lien avec l’idée d’un ministère de l’Intérieur hostile.

« Pour les gens qui me connaissent, ils savent que je me soucie profondément des gens et j’ai beaucoup de compassion », a déclaré Mme Patel – avant de prétendre qu’elle « met toujours les noms et les visages en premier ».

Le ministre de l’Intérieur a déclaré: « Je mentionnerais Windrush, le travail que j’ai mené en termes d’indemnisation de Windrush, de refonte du système, de création de groupes de parties prenantes, de priorité aux personnes, de traitement des personnes et de réflexion sur les personnes plutôt que sur les cas ».

Mme Patel a ajouté: « Pendant trop longtemps, cela a été une organisation de travail de cas, et j’ai toujours mis les noms et les visages en premier. »

Environ 1,5 million de livres sterling ont été versées aux victimes du scandale de Windrush, qui a vu les Britanniques classés parmi les immigrants illégaux, selon les derniers chiffres. Mais le mois dernier, deux des victimes ont engagé des poursuites judiciaires pour retard dans la réception de leur indemnisation.

Le ministère de l’Intérieur a dépensé plus de 370 000 £ pour régler la plainte d’un haut fonctionnaire après avoir démissionné au milieu d’allégations d’intimidation par Mme Patel.

L’ancien secrétaire permanent Sir Philip Rutnam a accepté la somme à six chiffres plus tôt cette année après avoir lancé une action en justice contre le ministre de l’Intérieur et l’avoir accusée d’une campagne d’information « vicieuse et orchestrée » contre lui.

Mme Patel a également été critiquée pour l’expulsion de criminels nés à l’étranger, décrite par des groupes de défense des droits de l’homme comme «inhumaine», et le logement de demandeurs d’asile dans d’anciennes casernes de l’armée jugées non adaptées à l’habitation humaine par Public Health England.

Le ministre de l’Intérieur a également défendu le projet de loi britannique sur la nationalité et les frontières, actuellement en cours à la Chambre des communes, qui vise à expulser rapidement les demandeurs d’asile qui arrivent en Grande-Bretagne par des itinéraires «illégaux» tels que la Manche.

Lorsqu’on lui a demandé si le ministère de l’Intérieur envisageait toujours un plan pour repousser les bateaux de migrants dans la Manche vers la France, Mme Patel a déclaré: « Tout ce que nous faisons est légal et conforme à la loi.

« Je n’exclus rien en termes d’arrêt des bateaux et de sauvetage de vies, car au moment où les gens sont dans l’eau, leur vie est en danger. »

Le ministre de l’Intérieur n’a pas pu dire si le premier groupe de réfugiés afghans venant au Royaume-Uni via le programme de réinstallation du gouvernement après avoir fui les talibans obtiendrait un logement avant Noël.

Interrogée sur le fait que certains Afghans seront encore dans les hôtels d’ici Noël, elle a déclaré : « Je ne sais pas – c’est pour le gouvernement local. C’est à eux de travailler avec l’équipe de réinstallation pour rassembler cela.

L’entretien complet avec Mme Patel se déroule dans La maison magazine sortira le 2 octobre, lorsque la conférence des conservateurs débutera également à Manchester.