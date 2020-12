Priti Patel a demandé aux chefs de police de sévir contre les fêtards et les pubs et a déclaré qu’il n’y avait « pas de place pour la complaisance » dans la bataille contre les contrevenants de Covid.

Le ministre de l’Intérieur, qui a juré de même dénoncer ses propres voisins s’ils étaient surpris en train de bafouer les règles du coronavirus, a écrit aux dirigeants de la police pour exiger plus de patrouilles et de visibilité dans les zones de niveaux 2 et 3 pendant la période des fêtes.

Mais la lettre semble s’être quelque peu retournée contre elle après avoir été surnommée « Pushy Patel » par certains officiers supérieurs, qui estiment qu’elle outrepasse la cible et supprime leur indépendance opérationnelle, selon le Times.

La correspondance rappelle aux 43 forces de l’Angleterre et du Pays de Galles les «avantages» d’une police proactive, tout en les exhortant à concentrer leurs efforts sur les zones où les niveaux d’infection sont élevés.

Ces derniers jours, des foules de gens se sont précipitées pour quitter les zones réglementées, mais les forces ont exclu l’utilisation de barrages routiers et d’arrêts de véhicules de routine pour s’assurer que les gens respectent les règlements.

Des «patrouilles Covid» dédiées ont cependant été mises en place dans certaines régions du pays pour tenter d’arrêter les violations.

La lettre de Mme Patel, également signée par le président du Conseil national des chefs de police, Martin Hewitt, présentait des propositions pour un nouveau groupe d’agents de première ligne chargé de fournir une « vue sur le terrain des défis émergents » autour des règles relatives aux coronavirus.

Mais une source policière a déclaré au Times: « C’est vraiment scandaleux. Ils rédigent la loi et c’est aux forces de police comment ils l’interprètent.

« Elle ne devrait pas nous dire où l’appliquer, et dans quels niveaux faire plus. »

Les hauts responsables de Whitehall, cependant, ont riposté à la réponse de certains officiers et ont suggéré que la ministre ne serait pas qualifiée de pressante si elle était un homme.

Mme Patel a fait la une des journaux en septembre, lorsque la Règle de Six a été annoncée, et elle a admis qu’elle dénoncerait des amis dans sa propre rue si nécessaire.

La police organise une intervention après qu’une énorme fête à la maison débordant de rebelles de verrouillage a éclaté à Durham plus tôt dans la pandémie

« Je suis rarement à la maison, mais si je voyais quelque chose que je pensais inapproprié, alors, très franchement, j’appellerais la police », a-t-elle déclaré à Sky News.

Elle a ajouté: « Il ne s’agit pas de dobbing chez les voisins, il s’agit de prendre nos responsabilités personnelles. »

Mme Patel a déclaré que c’était un « choix personnel » de signaler les infractions, mais que s’il y avait une « grande fête », il serait « juste d’appeler la police ».

« Quiconque défie effectivement les règles aidera à propager le coronavirus », a-t-elle déclaré.

«Ce n’est pas une bonne chose et nous avons évidemment tous un rôle à jouer.

«Nous prenons tous nos responsabilités personnelles, nous devons tous être consciencieux les uns envers les autres.