Priti Patel dit aux députés de “se taire” comme le montre son héritage

Priti Patel a dit aux députés de l’opposition de “se taire” dans un échange de colère aux Communes alors qu’elle exposait son héritage en tant que ministre de l’Intérieur.

La ministre du cabinet – largement censée être remplacée par Suella Braverman mardi après que Liz Truss a remporté la direction des conservateurs – a défendu son bilan des trois dernières années.

Elle a déclaré que son bilan au ministère de l’Intérieur avait inclus “certaines des plus grandes réformes en matière de sécurité, de migration et de sécurité publique” depuis une génération.

Chahutée par les députés travaillistes, démocrates libéraux et SNP sur les bancs de l’opposition, Mme Patel a riposté: “Tais-toi”, avant d’ajouter qu’elle avait été “fière” de servir dans le gouvernement de Boris Johnson.

La ministre de l’Intérieur sortante a défendu son bilan en matière de traversées de bateaux de migrants dans la Manche et sa politique très controversée d’envoi de demandeurs d’asile au Rwanda.

Interrogée par la députée verte Caroline Lucas sur le fait que le gouvernement pourrait envisager d’abandonner le plan “immoral”, Mme Patel a répondu : “Absolument pas – l’aspect immoral est le rôle des passeurs”.

Mme Patel a affirmé que l’idée de “délocaliser” les demandeurs d’asile en Afrique centrale était “examinée par des pays du monde entier”.

Malgré les chiffres lats sur les chiffres de lundi montrant que plus de 1 000 migrants ont traversé la Manche en une seule journée pour la deuxième fois en quinze jours, Mme Patel a affirmé que le processus continuerait à “montrer qu’un facteur dissuasif peut être atteint”.

Elle a également rejeté les inquiétudes soulevées par le député travailliste Sir Tony Lloyd selon lesquelles il existe « des preuves crédibles de l’utilisation de la violence et de la torture par les autorités de sécurité rwandaises ».

Le ministre de l’Intérieur a déclaré que l’accord conclu avec le Rwanda “est très clair en termes de normes, de traitement des personnes qui sont réinstallées au Rwanda, des ressources qui y sont investies et également du traitement de la manière dont chaque demandeur est traité”.

Cela s’est produit alors que le premier jour d’une contestation devant la Haute Cour de l’accord avec le Rwanda a entendu de nouvelles preuves sur les avertissements internes répétés contre les plans.

Le Rwanda a été «exclu» de l’examen d’un accord d’asile par le ministère des Affaires étrangères, mais a été remis sur la liste des pays potentiels après qu’un «intérêt particulier» ait été manifesté par Mme Patel et M. Johnson.

La secrétaire à l’intérieur de l’ombre du travail, Yvette Cooper, a choisi de souligner la montée de la criminalité au couteau et à l’arme à feu pendant le mandat de Mme Patel.

« Pourquoi les secrétaires d’État conservateurs successifs ont-ils laissé la situation devenir aussi mauvaise ? » a-t-elle demandé, ajoutant que «la perte de milliers de policiers» était une accusation «accablante» des échecs du gouvernement en matière de maintien de l’ordre.

Mme Patel a répondu en disant qu’elle avait supervisé une augmentation du financement des politiques, une augmentation des unités de réduction de la violence et un élargissement des pouvoirs d’interpellation et de fouille – “équipant et habilitant” les agents à poursuivre les criminels.

Elle a également souligné son opposition à la légalisation des drogues dans ses derniers mots en tant que ministre de l’Intérieur, déclarant aux Communes: “La drogue est un fléau pour la société qui détruit des vies, détruit des communautés, alimente le crime et il n’y a aucun moyen sûr de prendre des drogues dangereuses, alors je le fais pas en faveur de la légalisation des drogues.

Dans une longue déclaration écrite, la ministre de l’Intérieur sortante a exposé ses références dans la lutte contre la criminalité et la migration «illégale». « Toutes ces réalisations témoignent de la réalisation des priorités du peuple – un bilan dont je suis très fière », a-t-elle déclaré.

Pendant ce temps, Sir Lindsay Hoyle a suggéré que la sécurité au Parlement serait renforcée pour empêcher une répétition de la récente manifestation à la Chambre des communes – qui a vu les militants d’Extinction Rebellion (XR) se supercoller autour du fauteuil du président.

Sir Lindsay a déclaré que des mesures étaient prises pour “minimiser le risque de réapparition” des mesures prises par XR, la police et la sécurité parlementaire modifiant leur approche étant donné que davantage de manifestations sont prévues dans les quinze jours à venir.

Interrogée sur les militants de XR et d’autres manifestants prenant des mesures directes, Mme Patel a déclaré qu’elle était déterminée à s’attaquer à un “petit groupe de contrevenants avides de publicité” avec une législation sur la police et la protestation.