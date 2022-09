Priti Patel dit aux députés britanniques de “se taire” alors qu’elle loue Boris Johnson avant de démissionner

Quelques heures à peine avant que Priti Patel ne démissionne de son poste de ministre de l’Intérieur, elle a dit aux députés de la Chambre des communes de “se taire”. Une vidéo, qui devient maintenant virale, montre Patel soulignant sa «fierté» d’avoir servi dans l’administration de Johnson. Cependant, elle a été chahutée par un certain nombre de députés. Elle leur a alors demandé de « se taire ». Elle a ajouté : “Je suis fière de servir dans ce gouvernement au sein duquel je voudrais remercier le passé et le présent du Premier ministre et un large éventail de fonctionnaires”. Regarde:

Priti Patel dit aux députés de “se taire” alors qu’elle rend hommage à Boris Johnson le premier jour de son retour au parlement. Comme c’est gracieux, poli et digne. pic.twitter.com/EP8b26FOGi – Farrukh (@implausibleblog) 5 septembre 2022

La vidéo fait maintenant le tour des réseaux sociaux et a recueilli des millions de vues partout. Elle reçoit des critiques massives pour avoir parlé de manière impolie. “Oh Tim, selon les mots de notre ancien ministre de l’Intérieur”, a écrit un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit : « Sunak a passé les deux dernières semaines à dire au pays pourquoi les politiques de Truss ne sont pas réalisables, et il a obtenu +40 % des voix. Donc hautement improbable.

Pendant ce temps, les gens sur Twitter ont continué à taguer une personne au hasard au lieu de la nouvelle Première ministre britannique Liz Truss, et ses réponses sont à tomber par terre. L’utilisateur de Twitter Thor Benson a partagé quelques captures d’écran sur Twitter et on peut voir des gens taguer une personne avec le nom d’utilisateur Liz Trussell malgré Liz Truss. La meilleure partie est que Trussell joue le rôle de réponse en tant que Premier ministre britannique entrant. Truss a été choisi lundi comme Premier ministre britannique et chef du Parti conservateur par les membres du Parti conservateur.

“Les gens n’arrêtent pas de taguer une personne au hasard au lieu du nouveau Premier ministre britannique et elle roule avec ça lol”, a écrit l’utilisateur de Twitter.

L’ancienne secrétaire aux Affaires étrangères Truss est entrée dans la course avec moins de chances de gagner, mais a battu son collègue membre du parti Rishi Sunak, qui n’a pas réussi à obtenir le soutien des membres du Parti conservateur, comme en témoignent les résultats.

