Priti Patel dit à Rishi Sunak: ‘Pause drive to net zero, le public n’est pas prêt’

Dame Priti Patel a appelé les ministres à suspendre les objectifs nets zéro de la Grande-Bretagne, avertissant que les électeurs étaient «laissés pour compte» dans la poursuite de politiques vertes.

L’ancien ministre de l’Intérieur a ajouté à la pression exercée sur le gouvernement au sujet des politiques environnementales, dont les critiques craignent qu’elles ne fassent augmenter les coûts pour les ménages déjà aux prises avec une inflation galopante.

Elle a déclaré qu’il existe une « culture corrosive » consistant à poursuivre des objectifs limités dans le temps et a déclaré que « le public n’est pas prêt » pour la transition énergétique.

Dame Priti a dit Nouvelles GB: « Nous devons mettre en pause toute cette activité. 2030 n’est pas si loin, en un claquement de doigts 2050 sera à nos portes. Le public n’est pas prêt pour cela.

«Et surtout, nous ne pouvons pas simplement demander à l’État, au gouvernement, au gouvernement central de dire, encore une fois, aux institutions, aux conseils locaux, aux conseils de comté, ce sont les objectifs que vous devez atteindre lorsque nous n’avons pas la technologie.

« Nous ne sommes pas prêts. Maintenant, si nous voulons une conversation sensée sur le climat et l’impact du changement climatique, reconnaître qu’il y a des problèmes est une chose, absolument.

« Mais en nous assurant que nous avons les outils et la capacité qui n’imposent pas de coûts et de taxes aux gens ordinaires, c’est un espace dont nous devons nous méfier. »

Elle a ajouté: «Tout cela concerne le fluage de la mission, la façon dont ces politiques sont en train d’être déployées. Les frontières sont de plus en plus repoussées. »

Ses commentaires interviennent après la courte victoire des conservateurs aux élections partielles d’Uxbridge et de Ruislip au début du mois, qui a vu la candidate conservatrice exploiter les préoccupations locales concernant l’expansion de la zone à très faibles émissions de Londres (Ulez).

Ce succès a vu certains députés conservateurs à droite du parti exhorter M. Sunak à repenser le net zéro, dans l’espoir d’attaquer les ambitions vertes du Labour.

Mais l’intervention intervient également après un avertissement choc sur le climat du secrétaire général de l’ONU, António Guterres, qui a déclaré : « L’ère du réchauffement climatique est terminée ; l’ère de l’ébullition mondiale est arrivée.

Et, écrivant dans Le gardienle secrétaire fantôme du travail sur le changement climatique, Ed Miliband, a déclaré que la crise du coût de la vie ne peut être vaincue qu’en s’attaquant à la crise climatique.

L’ancien dirigeant travailliste a déclaré: « L’étranglement par Poutine des marchés internationaux des combustibles fossiles a fait monter en flèche les factures énergétiques, plongé des pays comme le nôtre dans la crise du coût de la vie la plus profonde de mémoire d’homme et attisé l’inflation pour aggraver la douleur des familles et des entreprises.

« Le fait qu’une transition gérée loin des combustibles fossiles soit également cruciale pour lutter contre la crise climatique signifie que nous pouvons réduire les coûts pour les familles tout en prenant les mesures urgentes dont nous avons besoin pour atteindre le zéro net. »