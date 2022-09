Priti Patel démissionne: l’héritage du «pire secrétaire à l’intérieur de mémoire d’homme» qui a laissé le moral du ministère de l’Intérieur en lambeaux

Priti Patel a été la “pire ministre de l’Intérieur de mémoire d’homme”, ont déclaré des critiques après avoir quitté le cabinet avant un remaniement par la nouvelle Première ministre Liz Truss.

Alors que les conservateurs étaient frustrés par son bilan de promesses excessives et insuffisantes en matière d’immigration et de criminalité, des organisations caritatives et des groupes juridiques ont accusé Mme Patel d’utiliser des politiques sans preuve et «brutales» pour courtiser les gros titres des médias.

Le moral à l’intérieur du ministère de l’Intérieur a été laissé en lambeaux par son mandat de trois ans, qui a été entaché par la décision de Boris Johnson de garder Mme Patel au poste de secrétaire à l’intérieur malgré les conclusions selon lesquelles elle a enfreint le code ministériel en intimidant des fonctionnaires.

Un responsable du syndicat des services publics et commerciaux (PCS), qui représente le personnel du ministère de l’Intérieur et des forces frontalières, a déclaré que Mme Patel avait “éliminé toute personne prête à faire preuve de dissidence”.

Le chef des négociations, Paul O’Connor, a déclaré L’indépendant: “Elle est probablement la pire secrétaire à l’intérieur dont je me souvienne de mémoire d’homme.

“La mentalité s’est infiltrée dans la façon dont le personnel du ministère de l’Intérieur est gouverné et il existe un régime assez répressif où l’on dit aux gens” faites ce que je vous dis de faire “.”

M. O’Connor a déclaré que le personnel devait être à l’abri de “la pression et de l’ingérence politiques vers le bas” pour faire son travail correctement, ajoutant : “Ils en ont assez d’être utilisés comme ballon de football politique par les politiciens alors qu’ils passent d’une crise politique à une autre.”

Le mandat de Mme Patel est devenu dominé par le nombre croissant de traversées de petits bateaux dans la Manche – un itinéraire qu’elle s’est engagé à rendre “non viable” en août 2020 après avoir ignoré les avertissements concernant un nombre croissant.

Deux ans plus tard, les arrivées ont atteint de nouveaux records, tout comme le nombre de demandes d’asile en attente d’une décision.

La politique du ministère de l’Intérieur s’est de plus en plus concentrée sur l’idée de réduire les passages à niveau avec des “dissuasifs”, mais le plan de Mme Patel de forcer les dériveurs à retourner en France ne s’est pas concrétisé et l’accord avec le Rwanda est contesté devant la Haute Cour.

Lucy Moreton, un officier professionnel de l’Immigration Services Union (ISU), a déclaré que la politique de refoulement avait été annoncée malgré “l’avis clair des responsables que cela n’était pas légalement possible dans les eaux territoriales, pas sûr dans une voie navigable aussi encombrée et pas viable en raison de la nature des navires ».

Elle a dit L’indépendant que l’échec de l’accent mis sur la réduction des traversées de petits bateaux a entraîné un sous-investissement dans les installations d’accueil et d’hébergement, ce qui a entraîné des scènes chaotiques détaillées dans un récent rapport de surveillance.

Priti Patel fait l’éloge du Rwanda alors que la contestation devant la Haute Cour commence

“Le bilan émotionnel et physique du personnel était extrême”, a déclaré Mme Moreton. “Les préoccupations du personnel, à tous les niveaux, ne sont pas écoutées ou, au pire, activement sanctionnées.”

Le chef du syndicat de la FDA, qui représente également le personnel du ministère de l’Intérieur, a averti que le scandale d’intimidation de Mme Patel avait laissé un “héritage toxique”.

«Il y a une carte de sortie de prison gratuite pour les ministres autour de leur conduite et il n’y a aucun signe qui va changer. Les fonctionnaires ne se sentent pas protégés », a déclaré le secrétaire général Dave Penman.

Une série de lois punitives visant à criminaliser les passages et à emprisonner les demandeurs d’asile qui dirigent des bateaux sont entrées en vigueur plus tôt cette année, mais n’ont pas encore eu d’effet visible sur le nombre de passages.

Le 1er janvier 2021, Mme Patel a modifié les règles d’immigration du Royaume-Uni pour signifier que le gouvernement pouvait refuser d’examiner les demandes d’asile si les personnes avaient un “lien vers un pays tiers sûr”, ce qui peut signifier y rester quelques jours pendant leur voyage en Grande-Bretagne.

Mais elle n’a pas réussi à reproduire un accord de retour à l’échelle de l’UE perdu lors du Brexit ou à conclure des accords bilatéraux avec des pays européens, ce qui signifie que le Royaume-Uni n’avait nulle part où envoyer un nombre croissant de demandeurs d’asile “inadmissibles”.

Priti Patel lors d’une visite à l’installation de la Border Force à Douvres, Kent, en 2021 (PENNSYLVANIE)

L’énigme auto-infligée a poussé le gouvernement à chercher en dehors de l’Europe un «pays tiers sûr» vers lequel envoyer les demandeurs d’asile, ce qui a conduit à l’accord avec le Rwanda.

Le Conseil conjoint pour le bien-être des immigrés (JCWI) a déclaré que Mme Patel avait intensifié les précédentes politiques environnementales hostiles “au point de brutalité, équivalant à une attaque soutenue contre les réfugiés”.

La directrice du plaidoyer, Zehrah Hasan, a déclaré : « Elle a lancé des attaques ciblées contre différents groupes afin de semer la division entre les communautés afin de justifier une partie de cette politique extrêmement draconienne et autoritaire.

“Il s’agit simplement d’une montée en puissance constante et d’un changement des lignes sur ce qui est considéré comme l’une des pires politiques d’immigration que nous ayons vues. C’est complètement infondé. »

Mme Hasan a déclaré qu’un récent sondage indiquait que l’immigration n’était plus une priorité politique pour de nombreux Britanniques et que des politiques sévères étaient devenues un “moyen de détourner l’attention de l’inaction sur les questions qui préoccupent vraiment les gens”.

Rudy Schulkind, responsable de la recherche et des politiques pour Bail for Immigration Detainees, a déclaré que sous Mme Patel, le ministère de l’Intérieur était devenu “moins disposé à travailler avec et à consulter la société civile”.

“Il semble qu’en tant que machine bureaucratique, le Home Office se soit arrêté”, a-t-il ajouté.

«Je ne sais pas exactement ce qui en est la cause – si cela a à voir avec le désordre et la désorganisation au ministère de l’Intérieur et l’incapacité à obtenir les bonnes décisions d’asile du premier coup, ou une tendance à essayer dans la mesure du possible de ne pas déterminer les demandes d’asile des gens au Royaume-Uni.”

M. Schulkind a qualifié le ministère de l’Intérieur sous le mandat de Mme Patel de “pire en politique et moins efficace dans l’exercice de ses fonctions”.

“C’est un héritage assez honteux que Mme Patel laisse derrière elle et qui demandera beaucoup de travail pour être défait”, a-t-il déclaré.

Le ministère de l’Intérieur est également responsable des questions plus larges d’immigration et de citoyenneté, et ses fonctions ont considérablement augmenté en raison des effets du Brexit.

Des problèmes et des retards se sont développés dans les opérations quotidiennes telles que le traitement des passeports, et une étude indépendante publiée en juillet a révélé que les files d’attente de plusieurs heures pour les contrôles à Heathrow étaient une «manifestation visible» des défaillances systémiques des forces frontalières.

Un rapport commandé par Mme Patel a révélé des problèmes de planification à long terme et de recrutement inefficace, et a dénoncé l’impact des «initiatives politiques mal conçues» conçues par le gouvernement sans consultation appropriée.

L’examen indépendant a révélé que du temps était perdu « à travailler à la mise en œuvre d’initiatives politiques irréfléchies », au milieu d’un « cycle de gestion de crise ».

Les initiés du ministère de l’Intérieur pensent que Mme Patel s’est concentrée de manière disproportionnée sur l’asile et l’immigration, au détriment de ses autres responsabilités en matière de criminalité et de police.

La relation entre le gouvernement et la police, endommagée par une décennie d’austérité, a été renforcée par l’annonce par M. Johnson du recrutement de 20 000 agents supplémentaires lorsqu’il est devenu Premier ministre en 2019.

Mme Patel a été chargée de mettre en œuvre la politique, mais elle semble en deçà de l’objectif ambitieux, et la rapidité du recrutement a exacerbé les risques de vérification et créé une main-d’œuvre inexpérimentée.

Les relations avec les corps de police se sont détériorées en raison d’un gel des salaires, puis d’une succession de lois et de politiques telles que le «plan contre le crime» qui, selon les officiers supérieurs, n’ont pas été correctement consultées.

Lors d’une conférence de la Fédération de la police en mai, des officiers de base ont déclaré L’indépendant ils estimaient que le ministre de l’Intérieur s’était concentré sur les «plaisirs temporaires de la foule» plutôt que sur des améliorations significatives.

“C’est beaucoup de gros titres et pas grand-chose derrière”, a fait remarquer un officier, tandis qu’un autre a accusé Mme Patel de “trucages et extraits sonores”.

Bien qu’elle ait déclaré que les conservateurs étaient le “parti de la loi et de l’ordre”, Mme Patel a quitté ses fonctions avec le nombre de crimes enregistrés par la police à un niveau record et la proportion de poursuites à un niveau record de moins de 6%.

Mme Patel a défendu son bilan en tant que secrétaire à l’intérieur au parlement quelques heures avant de quitter son poste de secrétaire à l’intérieur lundi après-midi, affirmant qu’elle avait “un bilan de réalisation des priorités du peuple – un bilan dont je suis très fier”.

Dans sa lettre de démission à M. Johnson, elle a déclaré que cela avait été “l’honneur de ma vie” d’être ministre de l’Intérieur et a exhorté le nouveau régime à soutenir sa politique d’immigration.

Mme Patel a blâmé «les opposants politiques et les militants, avocats et militants de gauche» pour avoir tenté de bloquer certaines de ses ambitions et a déclaré qu’elle continuerait à défendre ses causes depuis les banquettes arrière.