La manifestation, illégale pendant le verrouillage, visait le projet de loi gouvernemental sur la police, la criminalité, la condamnation et les tribunaux, qui donnera à la police d’Angleterre et du Pays de Galles plus de pouvoir pour imposer des conditions aux manifestations non violentes, y compris celles jugées trop bruyantes ou nuisibles.

Les personnes reconnues coupables en vertu du projet de loi pourraient encourir une amende ou une prison.

Cependant, l’émeute survient à un moment profondément préoccupant pour les autorités britanniques, le public devenant de plus en plus chargé après un an de restrictions et de verrouillages de Covid-19. La police a parfois fait face à l’opprobre public pour avoir infligé des amendes pour des infractions à Covid-19.

La semaine dernière, la police métropolitaine a suscité de vives critiques pour avoir mis fin à une manifestation de vigile contre la mort de Sarah Everard, qui aurait été enlevée alors qu’elle rentrait chez elle dans le sud de Londres.

Les scènes violentes à Bristol alarmeront les ministres à un moment potentiellement agité. Ils s’inquiéteront des manifestations imitatrices alors que le nouveau projet de loi sur la police sera adopté par le Parlement.

Des centaines de personnes s’étaient rassemblées dimanche au College Green de Bristol avant de se rendre au poste de police de Nelson Street, à proximité.

De nombreux manifestants portaient des masques faciaux et des pancartes disant « Dites non à la police britannique » et « La liberté de manifester est fondamentale pour la démocratie » et « Tuez le projet de loi ».

Des images montrent des graffitis pulvérisés sur un véhicule de la police d’Avon et du Somerset et secoué côte à côte par des manifestants. La police a également déclaré que des missiles leur avaient été lancés, y compris des feux d’artifice, et qu’ils avaient été violés verbalement.

D’autres photos montraient des officiers à cheval intervenant pour disperser la grande foule qui s’était rassemblée à l’extérieur du poste de police de New Bridewell.

Plus tard, les manifestants ont brisé les vitres du poste de police vitré. Ils ont également tenté de mettre le feu à l’une des fourgonnettes de police marquées stationnées à l’extérieur du poste, mais les petites flammes ont été rapidement éteintes par les agents anti-émeute.