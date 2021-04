PRITI Patel a fustigé le maire de Manchester Andy Burnham pour ne pas avoir bloqué les vils toiletteurs de Rochdale de leurs anciens repaires pendant qu’elle essayait de les faire expulser.

Le ministre de l’Intérieur a déclaré que le maire travailliste n’avait pas utilisé tous ses pouvoirs pour empêcher les paedos Adil Khan, 51 ans et Qari Abdul Rauf, 52 ans, de mettre les pieds à Rochdale où ils ont commis leurs crimes horribles.

Le soleil a repéré Qari Abdul Rauf à Rochdale Crédits: NB Press Ltd

Adil Khan a lancé un nouvel appel contre son expulsion Crédit: PA: Press Association

Les deux ont lancé de nouveaux appels contre leur expulsion – mais Mme Patel affirme que M. Burnham et la police du Grand Manchester n’ont pas utilisé de nouveaux pouvoirs pour restreindre leurs libertés pendant qu’ils traversent le processus judiciaire.

Maintenant, le ministre de l’Intérieur et le député local Chris Clarkson ont demandé pourquoi les ordonnances de prévention des méfaits sexuels – qui peuvent interdire aux individus d’une zone de les empêcher de courir sur leurs victimes.

Mme Patel a écrit au maire l’année dernière, mais affirme n’avoir jamais reçu de réponse à ce sujet.

Des sources proches de M. Burnham ont déclaré avoir répondu et accusé le ministre de l’Intérieur de politiser les victimes de ces crimes horribles.

Les hommes ont été reconnus coupables en 2012 d’appartenir à un gang de neuf membres qui a agressé sexuellement des dizaines d’adolescents à Rochdale, dans le Gtr Manchester.

Rauf et Khan et deux autres personnes ont été informés en 2015, car ils avaient la double nationalité pakistanaise et britannique, qu’ils seraient déchus de leur passeport britannique et rentrés chez eux.

Ils ont fait appel en 2018 et ont perdu, mais sont restés vivant dans le Nord-Ouest.

Le ministre de l’Intérieur Priti Patel a critiqué le maire de Manchester Crédit: AP

Des sources proches d’Andy Burnham accusent le ministre de l’Intérieur de ne pas avoir expulsé les hommes Crédit: PA

Priti a déclaré: «Andy Burnham a laissé tomber les habitants du grand Manchester.

«En tant que maire, il devrait utiliser tous les leviers à sa disposition pour assurer la sécurité de ses résidents.

«Il est clair dans ce cas, et avec d’autres échecs de la police du Grand Manchester, qu’au lieu de faire des choix difficiles pour protéger les victimes, il les a plutôt traités avec mépris.»

La police du Grand Manchester a déclaré qu’elle ne pourrait appliquer les ordres que s’il existe de nouvelles preuves que les hommes représentent un danger pour la communauté.

Dans une lettre envoyée au maire ce week-end, M. Clarkson a déclaré: «Dans votre rôle de commissaire à la police et à la criminalité pour le Grand Manchester, nous ne saurions trop insister sur l’importance que le GMP joue également son rôle pour garantir que ces personnes ne soient pas autorisées à le faire. traumatiser davantage ceux qu’ils ont maltraités. »

Il a ajouté: «Nous devons par conséquent exprimer notre profonde déception qu’aucune mesure n’ait été prise et avec la raison donnée pour cela que la Gendarmerie voulait de nouvelles preuves que ces hommes sont dangereux – il n’y a aucun moyen pour une personne raisonnable de conclure que ces individus sont tout sauf.

«Les dommages qu’ils ont déjà causés devraient empêcher leur droit de circuler librement et en toute impunité.»

Il a fulminé: « Plutôt que de continuer à blâmer les officiers et à ne prendre aucune responsabilité vous-même, une première étape importante pour remédier à cette situation serait de donner aux résidents du Grand Manchester l’assurance que les toiletteurs prédateurs ne sont pas autorisés à circuler librement dans une société décente et que les personnes vulnérables le feront. ne pas être mis en danger simplement pour gagner du temps sur la paperasse. »

La mairesse adjointe du Grand Manchester, Bev Hughes, a déclaré: «C’est encore plus de détournement de la part d’un ministre de l’Intérieur qui a eu des années à faire le bien par les victimes mais qui a finalement failli à ses propres responsabilités.

«La ministre de l’Intérieur doit tenir les promesses qu’elle a faites. Au lieu de parler, il est plus que temps qu’elle agisse pour expulser ces criminels.