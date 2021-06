Priti Patel affirme que le public « en a marre et démoralisé »

Le public est « marre » et « démoralisé » par le nombre de migrants qui tentent de traverser la Manche, a affirmé Priti Patel.

Les commentaires du ministre de l’Intérieur sont intervenus quelques heures après qu’il a été confirmé qu’un enfant en bas âge dont le corps avait été retrouvé échoué sur la côte norvégienne était celui d’un garçon décédé avec sa famille alors qu’il tentait de rejoindre le Royaume-Uni depuis la France l’année dernière.

Artin Irannez s’est noyé avec quatre membres de sa famille lorsque leur bateau a coulé en octobre, a annoncé la police norvégienne.

Mme Patel a déclaré aux députés aux Communes que les personnes cherchant à demander l’asile devaient le faire dans le « premier pays sûr » plutôt que d’essayer d’atteindre le Royaume-Uni.

Elle a ajouté que ses homologues français « doivent absolument faire plus » pour répondre au nombre de migrants et réduire les chances des personnes tentant de traverser la Manche.

Selon des informations lundi, des enfants migrants enveloppés dans des gilets de sauvetage étaient arrivés à Douvres après avoir traversé la Manche.

Le conseil du comté de Kent a menacé Mme Patel de poursuites judiciaires, affirmant que ses services pour les enfants migrants non accompagnés étaient au point de rupture pour la deuxième fois en moins d’un an.

L’autorité a déclaré qu’elle pourrait ne plus être en mesure d’accepter de nouveaux enfants demandeurs d’asile non accompagnés (UASC) d’ici quelques jours – une situation qui s’est produite en août 2020.

Un porte-parole du ministère de l’Intérieur a déclaré: « Nous reconnaissons le rôle de longue date que le conseil du comté de Kent a joué dans le soutien aux enfants demandeurs d’asile non accompagnés et nous sommes extrêmement reconnaissants pour leur contribution.

« Nous continuons d’encourager davantage de régions à rejoindre le programme national de transfert et à faire leur part. »

Des organisations caritatives ont appelé le ministère de l’Intérieur à augmenter le financement des enfants qui arrivent au Royaume-Uni « complètement seuls et incroyablement vulnérables ».

Clare Moseley, fondatrice de l’association caritative pour les migrants Care4Calais, a déclaré : « Ces enfants sont complètement seuls et incroyablement vulnérables.

« Ils sont arrivés au Royaume-Uni après avoir effectué un voyage dangereux qui terrifierait la plupart des adultes.

« Le gouvernement a un devoir de diligence, mais encore une fois, il semble qu’une action en justice soit le seul moyen de faire en sorte que le ministre de l’Intérieur le reconnaisse. »

Artin, ses deux frères et sœurs et leurs parents, Rasoul ran-Nejad et sa femme Shiva Mohammad Panahi, sont décédés lorsque leur bateau a chaviré le 27 octobre.

Artin a été porté disparu à la suite du drame et ce n’est que lundi que la police a confirmé qu’un corps retrouvé sur la côte norvégienne était celui du jeune garçon.

Son corps devrait être rendu à sa famille dans son pays d’origine, l’Iran, a annoncé la police norvégienne

La famille d’Artin avait vendu sa maison avant de quitter l’Iran et avait payé 14 000 £ pour monter sur le bateau, avec 8 200 £ supplémentaires censés être dus à leur arrivée en toute sécurité au Royaume-Uni.

Mme Patel a déclaré à l’époque que les décès étaient « une tragédie ultime » et qui « aurait pu être évitée ».

Pendant ce temps, les députés ont également entendu lundi que la décision de la ministre de l’Intérieur de faire appel de la décision de la Haute Cour sur la caserne Napier était « imminente ».

Six demandeurs d’asile précédemment hébergés dans l’ancienne caserne de l’armée dans le Kent ont remporté une contestation judiciaire contre le gouvernement la semaine dernière après qu’un juge a jugé que leur logement était inadéquat.

Le secrétaire permanent du ministère de l’Intérieur, Matthew Rycroft, a déclaré que le département étudiait le jugement « soigneusement » et « déterminera ce que cela signifie pour notre utilisation continue de la caserne ».

Reportage supplémentaire par l’Association de la presse