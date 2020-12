La ministre de l’Intérieur Priti Patel a admis qu’elle avait supprimé un tweet sur des «criminels impitoyables» après avoir été avertie que cela pourrait mettre en danger le procès impliquant la mort de 39 migrants vietnamiens.

Deux membres d’un réseau de passeurs de clandestins ont été reconnus coupables de l’homicide involontaire des hommes, femmes et enfants découverts morts à l’arrière d’une caravane dans l’Essex le 23 octobre de l’année dernière.

Suite au verdict de lundi, il peut désormais être révélé que le juge de l’affaire a été contraint de dire au jury d’ignorer les propos tenus par des «politiciens» sur les réseaux sociaux à la suite d’un tweet publié par Mme Patel à l’occasion de l’anniversaire des décès.

Lorsqu’on lui a demandé si elle acceptait qu’elle avait fait une erreur de commentaire pendant le procès, Mme Patel a déclaré mardi à BBC Breakfast: « On nous a demandé de supprimer ce tweet, nous avons donc fait ce qu’il fallait et avons absolument supprimé ce tweet. »

Elle a ajouté: «Je ne l’ai pas écrit personnellement, mais j’ai publié le tweet. Certains de mes tweets sont rédigés pour moi, et dans ce cas, cela a été rédigé pour moi… Il a été porté à mon attention à l’époque que manifestement l’affaire était en cours et que le tweet devrait donc être supprimé. »

Mme Patel a suggéré que son tweet sur les «criminels impitoyables» avait pour but de faire référence à ceux qui avaient déjà plaidé coupable à une série d’accusations liées aux décès.

Lorsqu’on lui a demandé si la décision de supprimer le tweet était venue après un avertissement du juge, elle a déclaré: «Je ne me souviens pas – on nous avait officiellement demandé de le supprimer et c’est effectivement ce qui s’est passé.»

Le tweet de Mme Patel du 23 octobre 2020 a déclaré: «Il y a un an aujourd’hui, 39 personnes ont perdu la vie dans des circonstances horribles aux mains de criminels impitoyables. Mes pensées restent avec tous ceux qui ont été touchés par ce jour-là, en particulier les proches de ceux qui sont morts si tragiquement.

M. le juge Sweeney a dû mettre en garde les jurés au cas où il ne tiendrait pas compte des propos tenus par des politiciens et d’autres à l’occasion de l’anniversaire de la mort de 39 migrants vietnamiens dans un camion.

«Vous ignorez simplement ces commentaires. C’est un principe fondamental de notre système de justice pénale que les personnes jugées sont présumées innocentes jusqu’à ce que leur culpabilité soit prouvée et c’est vous et vous seuls qui allez décider s’ils sont coupables ou non.

Un camion a été trouvé à Grays dans l’Essex (Stefan Rousseau / PA)

Le message a été retweeté et aimé plus de 300 fois avant d’être porté à l’attention d’un avocat de la défense. Alisdair Williamson QC s’est officiellement plaint de la description de «criminels impitoyables», déclarant: «C’est pour le moins inutile et on pourrait dire bien pire.»

Un porte-parole du ministère de l’Intérieur a déclaré: «Le tweet du ministre de l’Intérieur visait à se référer aux personnes impliquées dans l’incident et ayant déjà plaidé coupable. Le tweet n’était pas destiné à faire référence aux personnes impliquées dans le procès en cours.

« Cependant, dès que des préoccupations ont été soulevées, le tweet a été supprimé. »