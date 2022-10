Priti Patel accusera Liz Truss de dépenser “sans penser à demain”

L’ancien ministre de l’Intérieur Priti Patel accusera Liz Truss et Kwasi Kwarteng de “passer aujourd’hui sans penser à demain” alors que le Premier ministre fait face à des critiques croissantes de la part de personnalités de son propre parti.

Mme Patel, une alliée de Boris Johnson, appellera également les conservateurs à retrouver leur réputation après une dizaine de jours torrides au cours desquels le mini-budget du chancelier a effrayé les marchés et fait craindre la misère hypothécaire pour des millions de personnes.

Dans une attaque contre les réductions d’impôt non financées du gouvernement, elle dira que les conservateurs « vivront ou mourront » sur leur crédibilité économique.

Elle devrait dire lors d’un événement en marge lors d’une conférence conservatrice à Birmingham que le parti doit s’engager dans des dépenses publiques durables.

Quelques heures à peine avant qu’elle ne prenne la parole, le gouvernement a annoncé un autre revirement, avançant la publication de ses plans économiques à la fin du mois. Cette décision est intervenue moins de 24 heures après un autre revirement, lorsque les ministres ont cédé à la pression de députés conservateurs furieux et ont abandonné les plans de réduction d’impôt pour les plus riches.

On s’attend à ce que Mme Patel dise: “Nous dépensons aujourd’hui sans penser à demain, et comme le Blob dans le vieux film d’horreur, plus les ressources sont absorbées aujourd’hui, plus le problème s’aggrave et plus il aura besoin de ressources pour manger demain.

« En ce moment, nous avons adopté une tendance à emprunter des sommes énormes pour résoudre les problèmes urgents d’aujourd’hui ou générer des gros titres populistes à court terme. À chaque fois, il semble qu’il y ait un bon cas, mais qu’est-ce que cela signifie pour les générations futures ?

“Je veux voir notre parti retrouver sa crédibilité en rétablissant son engagement en faveur de dépenses publiques durables … qui soient abordables aujourd’hui, demain et dans un avenir prévisible.”

Ses commentaires, rapportés pour la première fois dans le Times, sont un autre signe que les alliés de Johnson tournent leur colère contre Mme Truss. Elle a obtenu le soutien de nombreuses personnes dans sa volonté de devenir chef des conservateurs cet été. Et elle a été félicitée par certains de ses partisans pour l’avoir soutenu lors du scandale du partygate. Mais depuis leur entrée en fonction, les ministres ont attaqué à plusieurs reprises les politiques de l’administration de M. Johnson.

Lundi, une autre alliée de Johnson, Nadine Dorries, a dénoncé Mme Truss et a suggéré au Premier ministre de convoquer des élections générales anticipées pour obtenir un mandat pour ses projets. Mme Dorries a déclaré qu’il y avait une “consternation généralisée” à l’égard du Premier ministre pour avoir abandonné des éléments clés du programme de son prédécesseur.

Elle a déclaré: «Personne n’a demandé cela. Vente C4 (canal 4), sécurité en ligne, examen des frais de licence de la BBC, tout est signé par le Cabinet, tout est prêt, tout est arrêté

“Si Liz veut un tout nouveau mandat, elle doit prendre le pays.”

Ce week-end, elle a également accusé Mme Truss d’avoir jeté M. Kwarteng “sous un bus”, en affirmant que la décision de réduire les impôts des riches avait été prise par la chancelière et non par le cabinet.

“L’un des” défauts de M. Johnson était qu'”il pouvait parfois être trop loyal”, a-t-elle tweeté. “Cependant, il y a un équilibre et jeter votre chancelier sous un bus le premier jour de la conférence n’est vraiment pas ça.”

Croisons les doigts, a-t-elle déclaré dimanche, “les choses s’améliorent et se calment à partir de maintenant”.