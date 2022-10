Priti Patel accuse Suella Braverman de ne pas avoir empêché la crise du centre d’asile de Kent

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Priti Patel accuse son successeur Suella Braverman de ne pas avoir pris de mesures pour empêcher la crise du centre d’asile de Kent, ce qui exerce une pression supplémentaire sur le ministre de l’Intérieur.

Le ministère de l’Intérieur a été accusé par un député conservateur d’avoir décidé «délibérément» d’autoriser un surpeuplement dangereux sur le site de Manston, peut-être pour envoyer un message dur aux réfugiés potentiels.

Maintenant, Mme Patel a fait savoir qu’elle avait réservé des chambres d’hôtel pour les demandeurs d’asile alors qu’elle était responsable du ministère de l’Intérieur – soulevant la question de savoir pourquoi la pratique s’est arrêtée lorsque Mme Braverman a pris le relais le mois dernier.

«Il n’y avait jamais de surpeuplement quand elle était là-bas. Ce qui se passerait, c’est que si les gens s’inquiétaient des conditions, nous signerions plus d’hôtels », a déclaré une source proche de Mme Patel.

L’ancien ministre de l’Intérieur considérait que c’était “la bonne chose à faire”, a déclaré la source au Pennsylvanie agence de presse – tandis qu’une deuxième source a insisté sur le fait que c’était «comme d’habitude» jusqu’à ce que Mme Patel démissionne lorsque Liz Truss est devenue Premier ministre.

Grant Shapps, qui a été ministre de l’Intérieur pendant six jours jusqu’au retour choc de Mme Braverman, fait également savoir qu’il a suivi les conseils et a commencé à réserver des chambres d’hôtel plus tôt ce mois-ci.

Auparavant, le député conservateur Roger Gale avait accusé son propre gouvernement de «politique du sifflet de chien» – alléguant que les conditions désespérées au centre de Manston avaient été «délibérément» causées par le ministère de l’Intérieur.

Environ 4 000 demandeurs d’asile étaient entassés dimanche sur le site – qui est conçu pour 1 600 personnes – dans des conditions de vie désastreuses, avec des épidémies de maladies telles que la diphtérie et le MSRA.

Mme Braverman a été accusée de ne pas avoir donné suite à un avis juridique, reçu il y a au moins trois semaines, selon lequel la durée de la détention y est illégale.

La loi exige une détention ne dépassant pas 24 heures, car les demandes d’asile sont déposées pour être traitées – mais certains demandeurs d’asile à Manston y sont depuis trois à quatre semaines.

Le ministère de l’Intérieur craint d’être contraint de verser des milliers de livres aux personnes qui ont traversé la Manche dans de petits bateaux, ce qui serait un désastre de relations publiques pour les conservateurs.

Il réserve maintenant à la hâte des hôtels entiers et des chambres individuelles «réservées sur place» aux côtés d’autres résidents, jusqu’à 150 £ par nuit.

Sir Roger, dont la circonscription de North Thanet comprend le centre de Manston, a suggéré que la crise avait “presque été développée délibérément”, en refusant de réserver des chambres d’hôtel.

“C’est comme conduire une voiture sur l’autoroute, voir l’autoroute dégagée devant – puis il y a un accident de voiture et puis tout à coup il y a une queue de cinq milles à cinq milles”, a-t-il déclaré.

“L’accident de voiture a été la décision de ne pas réserver plus d’espace hôtelier.”

Interrogé sur un ministre de l’Intérieur décidant d’envoyer le message, “Ne venez pas parce que ce ne sera pas attrayant”, Sir Roger a répondu: “Je dirais que c’est totalement inacceptable.”